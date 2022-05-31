За дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде, - Данілов

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін і голова державного прикордонного комітету цієї країни Анатолій Лапо у телефонних розмовах напередодні 24 лютого запевняли, що нападу з їхнього боку не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На превеликий жаль, дійсно, ми вважали, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Більш того, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони Білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде", - зазначив він.

"Наш головний прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником Білорусі. Він каже, навіть не думайте собі, що ми в цьому будемо брати участь, що з нашої території на вас хтось піде. Але вони пішли не тільки з цього боку, вони пішли по всьому кордону", - додав він.

За словами секретаря РНБО, підготуватися до війни складно, тому що багато залежить від множинності факторів, і ніхто не знає, по яких вона піде сценаріях.

"Ви бачили ту кількість бронетехніки, кількість військ, яка сунула на нашу країну в перші дні? А якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства", - вважає посадовець.

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