За дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде, - Данілов
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Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін і голова державного прикордонного комітету цієї країни Анатолій Лапо у телефонних розмовах напередодні 24 лютого запевняли, що нападу з їхнього боку не буде.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"На превеликий жаль, дійсно, ми вважали, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Більш того, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони Білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде", - зазначив він.
"Наш головний прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником Білорусі. Він каже, навіть не думайте собі, що ми в цьому будемо брати участь, що з нашої території на вас хтось піде. Але вони пішли не тільки з цього боку, вони пішли по всьому кордону", - додав він.
За словами секретаря РНБО, підготуватися до війни складно, тому що багато залежить від множинності факторів, і ніхто не знає, по яких вона піде сценаріях.
"Ви бачили ту кількість бронетехніки, кількість військ, яка сунула на нашу країну в перші дні? А якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства", - вважає посадовець.
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Руководство страны поверило в сказки противника. А разведка где была?
У тебя армия год стоит на границе, строй оборону.
А теперь он ответственность переводит на других.
Чи орієнувались лише на те, що вам вусатий таракан каже?
То ми можемо з такими керівниками розвідки і контррозвідки виграти цю війну?
Ви впевнені?
Избрать во власть и доверить свои жизни и жизни своих детей кварталу 95, не имевшему и зелёного понятия, что такое государство,его безопасность и оборона и как вообще всем этим управлять, это вообще-то было решение избирателей.
Других последствий, кроме тех, которые мы сейчас переживаем, это решение просто и не могло иметь.
он готовился к войне
Нормальна державницька людина з вересня готувалась би до найгіршого сценарію, а ці падлюки - країну ******** "яу це гроші з великого
крадівництвабудівництва на оборону перекинути"...
Це не було де ракети замовляти???!!! А чого ж закетну програму тормозили, не замовляючи за три роки навіть" Сткгни"з" Корсарами" не кажучи вже про" Вербу"," Нептун" і ОТРК"Гром-2"? Це вже мовчу, що ви кацапам більше вір ли, ніж власній і натівській розвідкам.
Якби у данілова була б хоча б краплина совісті, то він як секретар РНБО мав би пустити собі в скроню кулю по "результатам" своєї діяльності. Але ж ні ця почвара не відчуває жодної провини, жодної відповідальності за свою бездіяльність, в нього бачте лукашеко віноват - абманул. 😾
Почему этот негодяй спокойно живет
На его руках кровь украинцев
Которым нечем защищаться.