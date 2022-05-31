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За дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін і голова державного прикордонного комітету цієї країни Анатолій Лапо у телефонних розмовах напередодні 24 лютого запевняли, що нападу з їхнього боку не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На превеликий жаль, дійсно, ми вважали, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Більш того, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони Білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде", - зазначив він.

"Наш головний прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником Білорусі. Він каже, навіть не думайте собі, що ми в цьому будемо брати участь, що з нашої території на вас хтось піде. Але вони пішли не тільки з цього боку, вони пішли по всьому кордону", - додав він.

За словами секретаря РНБО, підготуватися до війни складно, тому що багато залежить від множинності факторів, і ніхто не знає, по яких вона піде сценаріях.

"Ви бачили ту кількість бронетехніки, кількість військ, яка сунула на нашу країну в перші дні? А якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства", - вважає посадовець.

Також читайте: Єнін про можливий наступ Білорусі на Україну: Лукашенко неодноразово давав знаки, що він "петляє"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
А вы перед выборами переконували страну, что не будете воровать. И шо?
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31.05.2022 12:48
+28
То есть Данилов подтверждает факт,что зеленопузые-преступные лохи,которые повелись на сказки бульбашей и это привело к тысячам жертв. Прекрасно.🤦
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31.05.2022 12:51
+28
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31.05.2022 12:56
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31.05.2022 12:44 Відповісти
а чого у путіна не запитали? навіщо ці посередники?
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31.05.2022 12:47 Відповісти
в 2014 за день или два до начала аннексии Крыма кацапами куйло клялось и божилось, что "ми никагда ни нападём и всигда будим саблюдать суверенитет и границы Украины и эта дажи ни абсуждаится" . Потом был Иловайск, когда "пад личные гарантии" куйло "гарантировало" безопасный вывод наших солдат из окружения
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31.05.2022 13:11 Відповісти
брехня.
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31.05.2022 13:49 Відповісти
А вы перед выборами переконували страну, что не будете воровать. И шо?
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31.05.2022 12:48 Відповісти
***** тоже мамой клялся что не будет нападать на Украину. Думайте с кем переговоры ведете и договора подписываете. Ато некоторые гниды опять *минск-3* предлогают
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31.05.2022 12:48 Відповісти
так зрозуміло що не буде - шашлички вже були анонсовані
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31.05.2022 12:48 Відповісти
Данілов всіх переконував що не знав що кацапи нападуть, потім знав, потім військову форму вдягнув' потім звичайну, ротім чисті труси як знак того що він був готовий. Такої брехливої влади в країні ще мабуть не було
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Зелені також переконували всіх, що нападу не будет і треба готуватися до шашликів
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Зеля зуб давав що нападу не буде.
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31.05.2022 12:56 Відповісти
чий зуб? Єрмака?
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31.05.2022 15:49 Відповісти
То есть Данилов подтверждает факт,что зеленопузые-преступные лохи,которые повелись на сказки бульбашей и это привело к тысячам жертв. Прекрасно.🤦
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31.05.2022 12:51 Відповісти
И это уровень руководителей страны, емае, кого понавыбирали...
Руководство страны поверило в сказки противника. А разведка где была?
У тебя армия год стоит на границе, строй оборону.
А теперь он ответственность переводит на других.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
Данилов, вы сдачу в магазине считаете?
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31.05.2022 12:51 Відповісти
Что? Опять будем говорить «лукашенко плохой, а солдаты еларуси добрые, хорошие и человечные»?
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31.05.2022 12:52 Відповісти
Потому что нужно было слушать не Луку и *****, а людей которые убежали от рашистов и которые просили ни капли не верить рашистам и не верить в ихние договора. Цель кремля уничтожить всю Украину, и откупиться только крымом и дамбасом а может и херсонской областью ето самообман. Хватит уже кормить медведя-шатуна человеченой в надежде что он отстанет и уйдет в свою тайгу жрать траву
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31.05.2022 12:52 Відповісти
а с виду такой СУРОВЫЙ, самый суровый чел на тв, сыплет карами направо и налево.
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31.05.2022 12:52 Відповісти
а як так,що повірили якомусь хрену..а американські розвідданні зафукали??
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31.05.2022 12:54 Відповісти
А що наше розвідтовариство робило? Які аналітичні матеріали подавав голова комітету з питань розвідки Демченко, розвідник Буданов, контррозвідник Баканов?
Чи орієнувались лише на те, що вам вусатий таракан каже?
То ми можемо з такими керівниками розвідки і контррозвідки виграти цю війну?
Ви впевнені?
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31.05.2022 12:55 Відповісти
Данилов, оборону страны вы просрали и теперь народ расплачивается жизнями, здоровьем и имуществом за вашу некомпетентность и наивность
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31.05.2022 12:56 Відповісти
Вообще-то народ расплачивается за свою глупость и недальновидность.
Избрать во власть и доверить свои жизни и жизни своих детей кварталу 95, не имевшему и зелёного понятия, что такое государство,его безопасность и оборона и как вообще всем этим управлять, это вообще-то было решение избирателей.
Других последствий, кроме тех, которые мы сейчас переживаем, это решение просто и не могло иметь.
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31.05.2022 14:54 Відповісти
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31.05.2022 12:56 Відповісти
асфальтовках, шашличовках
он готовился к войне
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31.05.2022 13:25 Відповісти
Так это было за два дня до начала войны, а не за один.
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31.05.2022 12:57 Відповісти
Нельзя быть таким наивным,они давно не хозяева на своей земле.
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31.05.2022 12:57 Відповісти
То есть, все, что говорил Байден они откидали, а верили хрену из Беларуси, а помните, как лукашеко обещал вагнеровцев передать Зеленскому и после этого продолжать верить что обещали беларусы. Это какая то клиника, даже не знаю как это назвать.
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31.05.2022 12:58 Відповісти
Брехливі тупі негідники. Знайшли кому вірити. Гадали відкупитися Донбасом та півднем країни від кровожерливого гнома кремлівського...
Нормальна державницька людина з вересня готувалась би до найгіршого сценарію, а ці падлюки - країну ******** "яу це гроші з великогокрадівництвабудівництва на оборону перекинути"...
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31.05.2022 13:00 Відповісти
Ніхто там не збирався "відкуповуваться"! Країну тупо вели до капітуляції! Витрачали гроші на будь-що - аби не на армію! Однак не врахували один важливий чинник - НАРОД!!!
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31.05.2022 14:01 Відповісти
Виходячи з дій влади в перші 3 дні... був не врахованний НАРОД. Тількі дії НАРОДу не дали здати країну за 3 дні.
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31.05.2022 18:24 Відповісти
Не думав, що воно таке брехливе! "якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства", - вважає посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3344997
Це не було де ракети замовляти???!!! А чого ж закетну програму тормозили, не замовляючи за три роки навіть" Сткгни"з" Корсарами" не кажучи вже про" Вербу"," Нептун" і ОТРК"Гром-2"? Це вже мовчу, що ви кацапам більше вір ли, ніж власній і натівській розвідкам.
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31.05.2022 13:02 Відповісти
Tobto use suspilstvo rosprodavalo raketni ************? )))) Bachu tilki one pytannya do suspilstva-chomu vone progolosuvalo za Zero vladu, including Danilov...
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31.05.2022 17:11 Відповісти
А давайте еще в 100500 раз по верим Луке и ******* и подпишим в стамбуле минск-3. У нас же национальная забава прыгать по граблям
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31.05.2022 13:02 Відповісти
данилов точно на всю голову притрушеный - ему западные разведки во весь голос кричали, а он кацапов слушал. Патентованый ******* в чёрной рубашке...
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31.05.2022 13:03 Відповісти
Заметьте ,в грязнючей ,вонючей черной рубашке,по его же словам
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31.05.2022 14:01 Відповісти
то есть разведке своей, Британии и США не поверил, а белорусам поверил ?
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31.05.2022 13:05 Відповісти
Чому українським суспільством керують ідіоти?
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31.05.2022 13:07 Відповісти
Ну і довбойоби... Чудо, що Україна взагалі втрималася з такими "камандірами"
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31.05.2022 13:07 Відповісти
ще не втрималася бро, луганщина майже захоплена, донеччина теж трішить по швам, херсонщина захоплена, частина запоріжжя... про крим взагалі мовчу... ці гниди не збираються нічого відвойовувати, тільки виснажувати пуйла, в секунду коли пуйло погодиться показати око своє **********, буде статус кво...
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31.05.2022 13:11 Відповісти
і білше 200 тис діток кацапи вкрали до свого мордору
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31.05.2022 13:48 Відповісти
Це має означати що Данілов не винен-його обманули?
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31.05.2022 13:10 Відповісти
ЗЕлёный ветеринар, иди в
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31.05.2022 13:12 Відповісти
Яким долбойобом потрібно бути, щоб вірити сволоті і мерзотнику лукашенку?
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31.05.2022 13:15 Відповісти
Ми й так знаємо, що зелена влада це абсолютно некомпетентні дібіли, не треба черговий раз нам це нагадувати.
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31.05.2022 13:24 Відповісти
На Лохів розраховували.... і не помилились....
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31.05.2022 13:36 Відповісти
Цих двох підарасів оголосити в міжнародний розшук разом з лукашенко як військових злочинців.
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31.05.2022 13:37 Відповісти
Тобто Американцям що вказували напрями ударів і цілі, і навіть якими силами це буде відбуватися, ви не повірили, а Бульбафюреру ви повірили. На руках данілова кров українців, бо захист громадян то є головна задача для його посади.

Якби у данілова була б хоча б краплина совісті, то він як секретар РНБО мав би пустити собі в скроню кулю по "результатам" своєї діяльності. Але ж ні ця почвара не відчуває жодної провини, жодної відповідальності за свою бездіяльність, в нього бачте лукашеко віноват - абманул. 😾

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31.05.2022 13:47 Відповісти
У ветеринарів куля в лоб так не прийнято.
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31.05.2022 16:14 Відповісти
зелёные чмори не устают объяснять,что они полные дегенераты,но мы знаем : зекрысы -враги Украины
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31.05.2022 13:58 Відповісти
Где вас нашли,дегенераты?Уже Николаев переселяют,а вы бабушку лохматите.
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31.05.2022 14:13 Відповісти
При кучме за бесценок отданы все стратегические предприятия.
Почему этот негодяй спокойно живет
На его руках кровь украинцев
Которым нечем защищаться.
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31.05.2022 14:25 Відповісти
Данілов особисто переконував, що ракетна програма 2019 яку розпочав Порошенко не припинялася, а тепер виявляється от воно як!!!
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31.05.2022 14:25 Відповісти
Майже рік не вірити англійскій розвідці ,ЦРУ про те,що рашист буде нападати з бульбостану і вірити прорашистським білоруським покидькам можуть або куплені рашистами політики.або зрадники національних інтересів України ,що одне і теж ,("зелені" про,,бали Україну ,за аферистовичем)
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31.05.2022 14:53 Відповісти
Ну прямо як Сталін в 1941 році перед нападом Гітлера ---тітаніще.
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31.05.2022 15:31 Відповісти
Ти і наспрвді ветеринар. Дійсно ветеринара з людини можна зробити, а от з ветеринара державного діяча навряд. Вірити яким-сь утиркам по телефону від картоплянФюрера, мати свого розвідника недохенерала і не вірити всій розвідці Заходу, США, та особисто дядьку ДЖО, це потрібно бути не аби якими визначними дебілами. А може тут що-сь інше? Типу чи не агенти ви мАЦкви?
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31.05.2022 16:11 Відповісти
Хоч би роти вже собі позашивали та не ...зділи, кончені дурні.
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31.05.2022 16:17 Відповісти
...ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства"- посадовець Данілов. Я не розумію це як? Вони крадуть, а я "суспільство" відповідаю? Шо воне хоче цім сказати. Поясніть.
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31.05.2022 18:16 Відповісти
После войны обязательно спросим что делали клоуны для укрепления обороны страны
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31.05.2022 19:25 Відповісти
Вранье. До войны было конкретное заявление премьер-министра Беларуси о том, что в течение месяца вопрос с поставками удобрений будет решен. Именно так и было сказано, конкретно и с уверенностью. До войны, в феврале какого-то числа. В тот момент, когда Литва закрыла свои порты на экспорт калийных удобрений и транспортировку железной дорогой тоже. Это вызвало в тот день массу насмешек, ведь ближайший порт под Санкт-Петербургом был перегружен и новый терминал очень медленно строился. Вот и ответ и доказательная база в том числе. Это же публичное заявление было. Но зеленые просто под коррупцией и фсбшниками ничего не могли сделать, а самим начать руководить страной - они только в сериале это умеют делать.
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31.05.2022 21:19 Відповісти
лукашенковские мрази.
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01.06.2022 04:38 Відповісти
 
 