Газове ембарго не обговорюватимуть в наступному пакеті санкцій проти РФ, - канцлер Австрії Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів, що Євросоюз не обговорюватиме ембарго на російських газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vienna Online.

"Газове ембарго не буде предметом і наступного пакету санкцій", - сказав він.

За словами канцлера, "набагато легше компенсувати нафту, якщо ви обходитеся без російської нафти".

Читайте: Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго стосовно російської нафти, - прем'єр Петков