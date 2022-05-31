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Газове ембарго не обговорюватимуть в наступному пакеті санкцій проти РФ, - канцлер Австрії Негаммер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів, що Євросоюз не обговорюватиме ембарго на російських газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vienna Online.

"Газове ембарго не буде предметом і наступного пакету санкцій", - сказав він.

За словами канцлера, "набагато легше компенсувати нафту, якщо ви обходитеся без російської нафти".

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Автор: Богдан Гуньковський
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та пофіг той газ. то крапля в морі. нафту забороніть!
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31.05.2022 13:00 Відповісти
Та якби ж ту нафту повністю заборонили...там всі пишуть що втрата 10 млрд доларів на рік, я спочатку думав що це помилка і втрати будуть 100 млрд але ж ні, всі пишуть про 10...а що таке 10 - крапля в морі, війну це точно не зупинить....
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31.05.2022 13:23 Відповісти
$10млрд / 140 млн = $70 на одного мешканця запоребрика.
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31.05.2022 14:27 Відповісти
Да уж, не хаммер
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31.05.2022 14:42 Відповісти
Швидко забуло, падло, про аншлюс...
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31.05.2022 15:08 Відповісти
 
 