Газове ембарго не обговорюватимуть в наступному пакеті санкцій проти РФ, - канцлер Австрії Негаммер
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Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів, що Євросоюз не обговорюватиме ембарго на російських газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vienna Online.
"Газове ембарго не буде предметом і наступного пакету санкцій", - сказав він.
За словами канцлера, "набагато легше компенсувати нафту, якщо ви обходитеся без російської нафти".
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ViktorXP
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