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Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати у зв'язку з обстрілами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста. Зокрема, просять виїхати з Корабельного та Інгульського району міста, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прессекретаря військової комендатури оборони Миколаєва Дмитра Плетенчука у Facebook.

Жителям, які через різні обставини не можуть покинути свої будинки, рекомендується перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними.

У разі початку обстрілу потрібно негайно направлятися в укриття, а в разі їх відсутності поруч - перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель, але не надто наближатися до них. Не можна перебувати в панельних багатоквартирних будинках.

За його словами, потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки призводить до їхніх суттєвих руйнувань. Такі споруди не врятують.

Крім того, російські війська можуть використовувати і касетні реактивні снаряди.

За словами Плетенчука, починаючи із 26 травня обстріли Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади російських військ. Для обстрілу використовуються 203-мм гармати 2С7 "Піон". Застосовуються два типи снарядів з дальністю стрільби 37 км і 47,5 км. Снарядів другого типу у російських військ відносно менше, тому й меншою є ймовірність їхнього застосування.

Саме снарядами першого типу проводиться обстріл південно-східних районів Миколаєва - Інгульського і Корабельного, а також передмість. Один боєприпас завдає суттєвого ураження об'єктам, але не забезпечує точної стрільби. Його застосування окупаційними військами має на меті завдання максимальної шкоди цивільним об'єктам: житловим будинкам, підприємствам та інфраструктурі.

Також дивіться: Ворожі обстріли Миколаївщини: Зруйновано 20 цивільних об’єктів. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Коли вже почнуть ці кацапські артилерійські розрахунки знищувати ? Коли вже до нас дійде потрібна для цього зброя ? Цих тварюк треба вираховувати та знищувати зразу ж тільки вони розвернули свої стволи !
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31.05.2022 13:06
+5
Зелений будівник доріг злив херсон, тепер і мій Миколаїв, квартира як раз у інгульському
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31.05.2022 13:52
+3
потім Запоріжжя, Дніпро і так до Львова "тимчасово окуповані"як Крим 8 років
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31.05.2022 13:13
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Коли вже почнуть ці кацапські артилерійські розрахунки знищувати ? Коли вже до нас дійде потрібна для цього зброя ? Цих тварюк треба вираховувати та знищувати зразу ж тільки вони розвернули свої стволи !
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31.05.2022 13:06 Відповісти
все йде до того, що ніколи.
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31.05.2022 13:20 Відповісти
Вчера один Пион накрыли. Судя по сводкам. Видеоподтверждения пока нет.
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31.05.2022 17:57 Відповісти
Сказал как отрезал
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31.05.2022 13:29 Відповісти
потім Запоріжжя, Дніпро і так до Львова "тимчасово окуповані"як Крим 8 років
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31.05.2022 13:13 Відповісти
А це вже погана новина...Миколаїв - це вже просування в центр країни та оточення Одеси...скоріше б ті хімерси під'їхали
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31.05.2022 13:14 Відповісти
Не розганяйте паніку. Головне Бутусову не дати працювати та Порошенка приструнити. Зелені мухи тобі сядуть на стрілки годинника будуть спостерігати як час вертається до 23 лютого.
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31.05.2022 13:47 Відповісти
А где там про продвижение? Кацапы подтянули дальнобойную артиллерию и начали свои обычные забавы в разрушь жилые районы.
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31.05.2022 17:58 Відповісти
Зелений будівник доріг злив херсон, тепер і мій Миколаїв, квартира як раз у інгульському
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31.05.2022 13:52 Відповісти
А як же ти жопу рвав- зебіл нашь прєзідєнт!
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31.05.2022 15:47 Відповісти
 
 