Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати у зв'язку з обстрілами

Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста. Зокрема, просять виїхати з Корабельного та Інгульського району міста, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прессекретаря військової комендатури оборони Миколаєва Дмитра Плетенчука у Facebook.

Жителям, які через різні обставини не можуть покинути свої будинки, рекомендується перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними.

У разі початку обстрілу потрібно негайно направлятися в укриття, а в разі їх відсутності поруч - перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель, але не надто наближатися до них. Не можна перебувати в панельних багатоквартирних будинках.

За його словами, потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки призводить до їхніх суттєвих руйнувань. Такі споруди не врятують.

Крім того, російські війська можуть використовувати і касетні реактивні снаряди.

За словами Плетенчука, починаючи із 26 травня обстріли Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади російських військ. Для обстрілу використовуються 203-мм гармати 2С7 "Піон". Застосовуються два типи снарядів з дальністю стрільби 37 км і 47,5 км. Снарядів другого типу у російських військ відносно менше, тому й меншою є ймовірність їхнього застосування.

Саме снарядами першого типу проводиться обстріл південно-східних районів Миколаєва - Інгульського і Корабельного, а також передмість. Один боєприпас завдає суттєвого ураження об'єктам, але не забезпечує точної стрільби. Його застосування окупаційними військами має на меті завдання максимальної шкоди цивільним об'єктам: житловим будинкам, підприємствам та інфраструктурі.

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