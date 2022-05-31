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Росія депортувала велику кількість українців, частину вивезено на Далекий Схід, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Частину українських біженців, які під час евакуації потрапили до Росії, депортують на Далекий Схід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Кількість людей, яка була вивезена, депортована у Російську Федерацію, дуже велика. З тих територій, які росіяни захоплюють, частину населення вони депортують на Далекий Схід та в інші міста. Ми не можемо назвати цифри, вони будуть абсолютно приблизні", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи актуальні плани Шойгу, про які він писав у своїй статті у вересні минулого року про побудову за рахунок жителів країн СНД нових міст у Сибіру.

За словами Данілова, коли Росія напала на Україну 24 лютого, депортація великої кількості наших громадян входила у їхні плани.

"Але не так сталося, як гадалося, "спецоперація" пішла шкереберть", - коментує він.

Посадовець запевнив, що кожна наша людина є цінністю, і повернути її додому, за її бажання, є завданням влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують здійснювати фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі, - Денісова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
"Какая разница, лишь бы улицы были освещены и заасфальтированы". @Найвеличніший дов6ойо6.
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31.05.2022 13:19
+12
Так , виявляється, вас за рік попереджали і казали евакуювати людей з тих територій, чи тоді цінності наші люди не мали?
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31.05.2022 13:11
+8
повернути її додому, за її бажанням, є завданням влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
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31.05.2022 13:10
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повернути її додому, за її бажанням, є завданням влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
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31.05.2022 13:10 Відповісти
Всі хто хотів жити в ********** давно туди перебралися. Безумовно частину "кацапофілів" в Україні тримала бідність але вони мріяли зайняти якісь посади в окупаційних адміністраціях. Тих кого вивезли після проходження фільтрації очікує велике розчарування в "ркzком мірє". Дуже швидко затяті кацапофіли відчують себе "українцями" і почнуть вимагати репатріації в Україну. І вже нам потрібно проводити фільтраційні заходи щоб не отримати "взад" кацапське лайно.
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31.05.2022 13:33 Відповісти
" У квітні відзначимо Великдень,
у травні, як завжди - сонце, вихідні,
шашлик, День перемоги " (с)
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31.05.2022 13:11 Відповісти
Так , виявляється, вас за рік попереджали і казали евакуювати людей з тих територій, чи тоді цінності наші люди не мали?
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31.05.2022 13:11 Відповісти
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31.05.2022 13:18 Відповісти
"Какая разница, лишь бы улицы были освещены и заасфальтированы". @Найвеличніший дов6ойо6.
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31.05.2022 13:19 Відповісти
Устим розмовляв українською!
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31.05.2022 13:23 Відповісти
Я так міркую, що Далекий Схід відпаде від )(уйлостану першим.
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31.05.2022 13:22 Відповісти
Данілов у розпачі скрепи його взяти забули
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31.05.2022 14:00 Відповісти
Їх що, в гратованих вагонах на Схід везли?
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31.05.2022 14:03 Відповісти
шановні!! Невже якщо ми всі будемо повторювати слово халва то буде солодко в роті! Поторюю, для тих хто тішить себе думкою, що, Україну ******* на домбасі, ті люди, які виїхали до раші робили це СВІДОМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2022 14:29 Відповісти
Данілова забули з собою взяти
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31.05.2022 15:05 Відповісти
плани Шойгу, про які він писав у своїй статті у вересні минулого року про побудову за рахунок жителів країн СНД нових міст у Сибіру. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Ой,а шо такое?! У бурятских самок розочки завьяли? Бабы рожать не хотят?
А переселить с Москвы 5млн дармоедов слабо?

Решили вопрос просто - оккупировать Украину, молодежь депортировать в Сибирь, остальных уничтожить. Это какой то 17-18 век.
Но многие с юго-востока страстно ждали "руссский мир" и если их вывезут в Сибирь, украинцы вздохнут с облегением.
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31.05.2022 15:57 Відповісти
 
 