Росія депортувала велику кількість українців, частину вивезено на Далекий Схід, - Данілов
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Частину українських біженців, які під час евакуації потрапили до Росії, депортують на Далекий Схід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Кількість людей, яка була вивезена, депортована у Російську Федерацію, дуже велика. З тих територій, які росіяни захоплюють, частину населення вони депортують на Далекий Схід та в інші міста. Ми не можемо назвати цифри, вони будуть абсолютно приблизні", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи актуальні плани Шойгу, про які він писав у своїй статті у вересні минулого року про побудову за рахунок жителів країн СНД нових міст у Сибіру.
За словами Данілова, коли Росія напала на Україну 24 лютого, депортація великої кількості наших громадян входила у їхні плани.
"Але не так сталося, як гадалося, "спецоперація" пішла шкереберть", - коментує він.
Посадовець запевнив, що кожна наша людина є цінністю, і повернути її додому, за її бажання, є завданням влади.
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Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
у травні, як завжди - сонце, вихідні,
шашлик, День перемоги " (с)
Ой,а шо такое?! У бурятских самок розочки завьяли? Бабы рожать не хотят?
А переселить с Москвы 5млн дармоедов слабо?
Решили вопрос просто - оккупировать Украину, молодежь депортировать в Сибирь, остальных уничтожить. Это какой то 17-18 век.
Но многие с юго-востока страстно ждали "руссский мир" и если их вывезут в Сибирь, украинцы вздохнут с облегением.