РФ забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море, але за умови розмінування портів Україною, - Лавров

Глава МЗС РФ Лавров заявив, що Росія забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном, але за умови розмінування портів Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море", - зазначив міністр.

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