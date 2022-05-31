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РФ забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море, але за умови розмінування портів Україною, - Лавров
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Глава МЗС РФ Лавров заявив, що Росія забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном, але за умови розмінування портів Києвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+74 Serhii P.
показати весь коментар31.05.2022 13:03
+64 Galya Yarova
показати весь коментар31.05.2022 13:06
+44 Garry Grant
показати весь коментар31.05.2022 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
Для того щоб попередить вихід наших кораблів у море кацапи накидали своїх мін Карти їх мінних полів у нас немає А у них нема наших
А Лавруха "дурня включає" - вимагає щоб наші познімали ВСІ міни по акваторії
Нам їхня участь даром не потрібна. Хочуть вирішити проблему, нехай відійдуть на безпечну для нас відстань.
Це означає наступне - ви розмінуйте шляхи для висадки морського десанту, а ми наженемо свої кораблі, вам під саму Одесу, під приводом гумконвоїв...
...какая разніца,
Оцінка відмінно. ))
за цитування методички порохобота ))
За його словами, через це сотні кілограмів продуктів і тисячі недоотриманих гривень гниють на дорозі та узбіччях.
"Голодомор давно став невіддільною частиною геноциду українців з боку росіян. Просто лють", - підсумував Андрющенко. https://gazeta.ua/articles/np/_nichogo-hohliv-goduvati-u-zaporizkij-oblasti-okupanti-vdalisya-do-novih-znuschan-/1091539
ставлять умови на умові
ну то дивіться:
дьошево!
під прикриттям іноземних зерновозів хотять висадити десант в Одесі
Близесенько до бережка.
Дамо тобі гарпунчика,
А, може, і нептунчика!
а іначе - ніяк!
Як же ти їх будеш топити Гарпунами? На Зміїному вже окопались. ПВО для того щоб збивати крилаті ракети розмістили. Та й мирні домовленності вже Ердоган приготував.
Ось захоплять Луганську та Донецьку області та й мирову угоду.
Якраз Україна і викормлювала і умиротворяла ***** купуюючи в росії природні ресурси і продовжує качати їхні нафту і газ. З росією у нас завжди був найбільший товарооборот, причому не в нашу користь, тому перш ніж щось писати включай розум.
косяпен пробують підставити Україну -щоб та сама визнала,що замінувала акваторію Чорного моря...
тобто Україна визнає,що замінувала порти з військової потреби,а рашенпропаганда подасть ,що все Чорне Море..
https://www.youtube.com/watch?v=31xVlsCETMA
Гроза морей, лядь.
Проблема даже не в организации вооруженных конвоев сопровождения 3-х стран.
Проблема в отсутствии протоколов реагирования. Т.е. допустим кто-то согласится сопровождать наше зерно (Турция, Румыния, Болгария и т.п.). Мордор 100% устроит какую-нибудь хитрожопую провокацию в стиле "Это не мы. А вы докажите". Так вот в случае такой провокации, будет происходить ЧТО?
Вангую: Н И Ч Е Г О. В портах Украины уже были обстрелы судов под флагами 3-х стран. И что после этого произошло? Н И Ч Е Г О.
Именно поэтому никто из 3-х стран не хочет вписываться в "вооруженное сопровождение" зерна. Воевать с РФ не хотят и выглядеть идиотами и слабаками тоже не хотят.
Ну **** і хитросракі, вже нічому вражатися!
Всі звернули увагу на висловлювання - у середземне море!
Справа в тому що Туреччина закрила прохід військовим кораблям рашки і відповідно вихід із Чорного моря!
Тепер вони кажуть розмінуйте порти(щоб нам завтра легше було висадити десант), та іх ні вмс пройдуть у середземне море!
#УЙ - вам в дупцю!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
А конячка хає жує овес.