На випадок нового штурму перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, - КМВА. ВIДЕО

Перший рубіж оборони Києва на випадок нового штурму російських загарбників будується на великій відстані від столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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"Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника", - йдеться в повідомленні.

"До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим", - сказано у повідомленні.

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