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"Енергоатом" отримав кредит у сумі 1,5 млрд грн на закупівлю американського ядерного палива

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергоатом

ДП "НАЕК "Енергоатом" отримав від АБ "Укргазбанк" кредит у сумі 1,5 млрд грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива у американської компанії Westinghouse у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

ДП "НАЕК "Енергоатом" на початку військової агресії РФ відмовився від російського ядерного палива і заявив про його заміщення американським.

У "Енергоатомі" зазначають, що залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива

"Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство з Укргазбанком, який у складний воєнний час підставив плече атомній енергетиці України. Це також і внесок у нашу спільну Перемогу!" – додав керівник Енергоатома Петро Котін.
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НАЕК "Енергоатом" закінчив 2020 рік зі збитком в 4,8 мільярда гривень, при тому, що попередні роки були для компанії прибутковими. В "Енергоатомі" стверджують, що збиток виник через незалежні від підприємства обставини, проте є підстави в цьому засумніватися. "Апостроф" з'ясовував, що відбувається в НАЕК, чи загрожує компанії банкрутство і яким боком до "Енергоатому" причетні всюдисущі олігархи.
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31.05.2022 13:53 Відповісти
причина одна - 73 % д0вб0й0бів віддали країну в управління піськограю і зешоблі.
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31.05.2022 15:34 Відповісти
https://legalhub.online/inside/yak-derkach-ta-shefir-vstanovyly-kontrol-nad-atomnoyu-energetykoyu
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31.05.2022 13:54 Відповісти
крок 1-У 2020р Деркач та Шефір встановлюють контроль над енергоатомом крок 2- енергоатом у 2020р отримав збитки 4,8млд грн(у 2018 р прибуток-4,8 млд грн,у 2019-пибуток 3,6 мрд).уУ 2022 бере кредит 1,5млдгрн. Нічого не дивує?Збігу ніякого ніхто не бачить?
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31.05.2022 14:17 Відповісти
Интересно, а Запорожскую АЭС тоже собираются обновлять?
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31.05.2022 14:32 Відповісти
там не все так однозначно / єта спорная станція / все буде вирішуватися шляхом перемовин
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31.05.2022 15:35 Відповісти
 
 