"Енергоатом" отримав кредит у сумі 1,5 млрд грн на закупівлю американського ядерного палива

ДП "НАЕК "Енергоатом" отримав від АБ "Укргазбанк" кредит у сумі 1,5 млрд грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива у американської компанії Westinghouse у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

ДП "НАЕК "Енергоатом" на початку військової агресії РФ відмовився від російського ядерного палива і заявив про його заміщення американським.

У "Енергоатомі" зазначають, що залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива.

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"Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство з Укргазбанком, який у складний воєнний час підставив плече атомній енергетиці України. Це також і внесок у нашу спільну Перемогу!" – додав керівник Енергоатома Петро Котін.