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Рашисти не дозволяють фермерам продавати черешню в окупованому Мелітополі, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Мелітополі почався збір черешні, але рашисти не дозволяють фермерам самим продавати врожай.
Про це заявив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За кілька днів до збору черешні рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її в великих об'ємах, і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а потім передадуть якісь кошти. Тож збір врожаю розпочався, але фермери можуть залишитись без грошей", - розповів очільник міста.
Топ коментарі
+32 Oleg S. 416831fd
показати весь коментар31.05.2022 13:53
+22 частный сектор
показати весь коментар31.05.2022 14:00
+21 Зэлэный_Змий
показати весь коментар31.05.2022 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
На Всяк випадок....
Війна йде....
Голодомор 2.0
Ідіот, мля.
то це з АК. А що могли зробить фермери? Злили ,так , злили фермерів якраз ,працювали і платили налоги Україні. Злило вище керівництво і про це все більше починають говорити всі.
Тепер з*явилась і черешня...
Так что вопрос задавайте тем (во власти), кто СДАЛ Юг Украины путину.
Притчу о первой гражданской войне на Земле не забыли...между Авелем и Каином...?