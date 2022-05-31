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Рашисти не дозволяють фермерам продавати черешню в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

черешня

В окупованому Мелітополі почався збір черешні, але рашисти не дозволяють фермерам самим продавати врожай.

Про це заявив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За кілька днів до збору черешні рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її в великих об'ємах, і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а потім передадуть якісь кошти. Тож збір врожаю розпочався, але фермери можуть залишитись без грошей", - розповів очільник міста.

Також читайте: Окупанти в Мелітополі від початку війни викрали понад пів тисячі цивільних, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
А каким лохом чтобы выбрать Зе шоблу?? За кого те фермеры голосовали
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31.05.2022 13:53
+22
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31.05.2022 14:00
+21
"а потім передадуть якісь кошти"

Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
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31.05.2022 13:51
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этим фермерам пофиг на кого работать
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31.05.2022 13:51 Відповісти
"а потім передадуть якісь кошти"

Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
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31.05.2022 13:51 Відповісти
А каким лохом чтобы выбрать Зе шоблу?? За кого те фермеры голосовали
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31.05.2022 13:53 Відповісти
лохом?а у них вибір є?під дулом автомата було просто приказано собирати врожай на питання а гроші?"потом как то отдадим и начали ржать"так було в оригіналі
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31.05.2022 14:16 Відповісти
Одна черешня в голові...
На Всяк випадок....
Війна йде....
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31.05.2022 13:54 Відповісти
шо ви таке пишете? то не черешня - агінь! як тепер без неї?
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31.05.2022 13:56 Відповісти
Наприклад, я навіть не знаю, як я буду без черешні. Для мене черешня - це все: і тістечка, і цукерки, і фрукти, і ягоди. Я починаю про неї мріяти ще взимку.
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31.05.2022 14:00 Відповісти
Приїдеш до мене на дачу, там тієї черешні хоч дупою їж. Насадив в свій час, тепер і вирубати жалко і діти вже дорослі їм вона побарабану. Правда буде десь через дві три неділлі. Шо шпаки пожеруть, шось самі поїмо, а решта пообсипається, згребу та викину...
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31.05.2022 14:05 Відповісти
❤️😘💙💛 .
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31.05.2022 14:27 Відповісти
Якщо в Києві, то я с дітьми приїду. Моя в Кириливці не доступна тепер черешня 😭
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07.06.2022 21:18 Відповісти
Я знаю як будеш без черешні - не помреш.
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31.05.2022 14:12 Відповісти
Та я і без хліба не помру, бо не їм його.
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31.05.2022 14:25 Відповісти
СССР 2.0
Голодомор 2.0
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31.05.2022 13:55 Відповісти
Фермерам необходимо было защищать Юг Украины, а теперь пусть они идут со своей черешней за русским кораблем
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31.05.2022 13:55 Відповісти
чим? Лопатами?
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31.05.2022 13:57 Відповісти
Чем защищать? Черешней в кацапов кидаться?
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31.05.2022 13:59 Відповісти
Ага, рогатку с веток черешни сделать и метать ягодами по танкам.
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31.05.2022 14:40 Відповісти
Черешня это святое
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31.05.2022 14:02 Відповісти
Зебіли такі зебіли, ну що тут скажеш. Може тоді до голови не йде той факт, товаришу, що південь тупо злили? Ми не Швейцарія, не лежать у кожного з нас вдома в сейфі автомати й штурмові гвинтівки з купами патронів. Чим захищаться мали люди, яких зе-влада "********"? Кидать черешнею в орків? Кидаться з ножем на танк?
Ідіот, мля.
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31.05.2022 14:07 Відповісти
ТО почитай, клоун, що в Херсоні місцеву самооборону заїхали БТРи і посікли всіх.
то це з АК. А що могли зробить фермери? Злили ,так , злили фермерів якраз ,працювали і платили налоги Україні. Злило вище керівництво і про це все більше починають говорити всі.
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31.05.2022 14:34 Відповісти
Незабаром черешня буде на ринках раські, як херсонська полуниця.
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31.05.2022 13:57 Відповісти
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31.05.2022 14:00 Відповісти
Дочекались асвабадітєлєй? Мелітополь, 09.04.2014.
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31.05.2022 14:00 Відповісти
У мене знайомий зараз в Севастополі, їздив до дітей, не встиг виїхати перед 24-м лютого. Розповідає, що на ринках море всього з херсонщини: риба, помідори, огірки. Орки забирають, привозять і продають за зниженими цінами.
Тепер з*явилась і черешня...
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31.05.2022 14:03 Відповісти
Та хай пожеруть покидьки (порядна людина краденого не купує!!!) перед зачисткою халявно-краденого. Сподіваюсь останній раз в житті...
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31.05.2022 14:08 Відповісти
Нехай і сидить в Севасі той ********** знайомий.
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31.05.2022 14:12 Відповісти
Фермеры были в дохлом совке вне закона... бабкам разрешали только семки продавать...,5 коп.стакан...добро пожаловать в дохлый ссср...о котором так скулит плешивый КГБшный чмошник...
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31.05.2022 14:08 Відповісти
Оно, конечно, легко заклеймить фермеров, сдавшим черешню оркам. Но дело в том, что у фермеров есть семьи - и им надо ПРОСТО есть. Чтобы не умереть. И надо покупать тапки. И трусы.
Так что вопрос задавайте тем (во власти), кто СДАЛ Юг Украины путину.
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31.05.2022 14:11 Відповісти
Рашисты все отбирают и гонят на окупированный крым по заниженным ценам. Чтобы крысчаны радовались за окупацию херсонщины и Украины.
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31.05.2022 14:19 Відповісти
За халявный товар Бог всегда накажет...
Притчу о первой гражданской войне на Земле не забыли...между Авелем и Каином...?
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31.05.2022 14:30 Відповісти
irenka ko ,если нужна черешня приезжайте в Днепр , могу поделиться, в июне
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31.05.2022 15:01 Відповісти
Так этим *********-ФеРМЕРАМ из Херсонщины ТАК и надо!!многие из них ХОтели на черешне и клубнике и от продажи зерна, разбогатеть надеялись обогатится при России!! Ждали россию!! Не пошли воевать за Украину, и ждали асфабодителей!! А *** вам предатели -фЕрмеры а не прибыль от русни в Крыму!!!!!!! Показывают по ТВ этих ******,,и толстомордых !! Совсем от алчности разум потеряли!!!
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31.05.2022 16:03 Відповісти
Когда Сталин хапнул Западную Украину, советский народ впервые увидел шоколад. Его привезли в Совок из окупированного Львова из шоколадной фабрики. Кивеляни бегали смотреть, ой а шош это такое! Потому что уже збыли вкус нормальных продуктов при совке.
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31.05.2022 18:17 Відповісти
Автор статьи ********, который даже не живёт в Мелитополе
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01.06.2022 22:00 Відповісти
 
 