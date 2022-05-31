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Понад 500 км вулиць і доріг розчищено на Київщині, забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дорога,стоянка

Дорожні служби наразі розчистили 506 кілометрів комунальних вулиць і доріг державного значення у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор".

"Дорожники розчищають розміновані вулиці Бучі, Ірпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля та с. Озера від згорілої техніки, бруду та повалених дерев. Аби забезпечити належний проїзд, проводиться ліквідація ямковості, поновлення розмітки та знаків. 264 км розчищено, але роботи в цих населених пунктах не припиняємо, зокрема вивозимо тонни будівельного сміття", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що очищено 242 км доріг міжнародного, регіонального і територіального значення.

Крім того, у Київській області забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами для транспортного сполучення населених пунктів регіону зі столицею, що постраждали від російської агресії, додали в "Укравтодорі".

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Автор: Наталя Джума
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В сторону бяшек дороги мають бути додатково добиті "в гівно", заміновані і захаращені. Мости знищені. Бяшки мають бути ізольовані як чумні почвари, жити в кацапському лепрозорії і виконувати національний гімн на балалайці.
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31.05.2022 14:15 Відповісти
вэликэ будивныцтво
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31.05.2022 14:19 Відповісти
Що ж кацапи наробили, знищили 500 км доріг, в які Володя закопав половину бюджету на оборону. Буде "явка з повинною", що помилився і не туди витратив державну казну?
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31.05.2022 15:34 Відповісти
 
 