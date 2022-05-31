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З території РФ продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Окупанти продовжують обстрілювати з території Російської Федерації прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, з 9:10 до 9:15 спостерігачі зафіксували близько 8 вибухів (приходів) у напрямку Фотовижу.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

"О 13:10 поблизу Леонівки зафіксовано 4 вибухи (приходи) по території України. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Безкарність стимулює кацапів коїти злочини. Вже пора оголошувати ультиматум - "око за око".
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31.05.2022 14:12
+2
Когда-нибудь им надоест и они перестанут. Но это не точно.
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31.05.2022 14:00
+2
Неначасі
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31.05.2022 14:22
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Когда-нибудь им надоест и они перестанут. Но это не точно.
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31.05.2022 14:00 Відповісти
Безкарність стимулює кацапів коїти злочини. Вже пора оголошувати ультиматум - "око за око".
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31.05.2022 14:12 Відповісти
Так дайте здачі, попустить тоді.
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31.05.2022 14:15 Відповісти
Неначасі
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31.05.2022 14:22 Відповісти
👇
https://twitter.com/i/status/1531590576516304897
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31.05.2022 14:16 Відповісти
Может, начать им отвечать? Какого черта они обстреливают безнаказанно?
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31.05.2022 14:20 Відповісти
На рабZee Шариковы закончились...призвали типа пополнение 65 летних дедов..
Которые в атаку не бегают...палят с арты дальнобойной да с самолетов ...по мирным городам...
Шакалы мавзолейные...
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31.05.2022 14:26 Відповісти
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31.05.2022 14:31 Відповісти
Хтось може пояснити, чому не відповідаємо?
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31.05.2022 14:52 Відповісти
Чтобы США из-за воплей кацапов не передумал дать нам свои системы залпового огня.
Даже с обычными зарядами.
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31.05.2022 15:19 Відповісти
не відповідаємо, бо бздошно йухло розсердиться
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31.05.2022 15:44 Відповісти
Якби мій сусід став гатити мені паркан, то була би бита камінюкою його дурна макітра.
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31.05.2022 15:23 Відповісти
 
 