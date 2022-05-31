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Ахметов (789) війна (56290) Маріуполь (2820) ММК ім. Ілліча (35) порт (618) крадіжка (527) метал (108) Пушилін (128) Азовсталь (386)

Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метал,маріуполь

Російське суховантажне судно вийшло сьогодні з порту окупованого Маріуполя з вантажем викраденого у українських власників металопрокату.

 Про це пишуть підконтрольні окупантам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, це перше судно, яке з вантажем вирушило в рейс із цієї морської гавані після захоплення міста окупантами. Завантаження почалося кілька днів тому. Плавкраном вантажилася продукція металопрокату.

"Сьогодні 2500 тонн гарячекатаного листа вийшли із Маріупольського порту, судно попрямувало до Ростова", - уточнив обсяги вкраденого ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Раніше директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на $170 млн, що перебував в порту Маріуполя. За його словами, на території підприємства на початок бойових дій залишалося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну вартістю понад 170 мільйонів доларів. Його переважна кількість належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця продукція готувалася до експорту до Італії та інших країн.

Також читайте: У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

Окрім того, бізнесмен Рінат Ахметов повідомляв, що готує судовий позов до РФ, оцінивши збитки ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" мінімум у $17-20 млрд.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
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31.05.2022 14:26
+4
орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
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31.05.2022 14:53
+3
Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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31.05.2022 14:41
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Окупанти "ДНР" пора вже відзвітувати про відправку до РФ першого судна з вкраденим унітазами
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31.05.2022 14:19 Відповісти
вухо ріже це слово "днр" воно колись счезне? вже і українські ЗМІ признали днр якщо називають хай і в дужках??це вже не смішно ми же не в Мордорі видуманої країні днр яка не існує в світі існує тільки в голові орків не можна просто писати в окупованому донбасі або окупованому Маріуполі а так повторюете за кацапами
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31.05.2022 14:25 Відповісти
а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
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31.05.2022 14:26 Відповісти
не може, а чекає! причому не 400 млн. за які купив, а 20 млрд. - от в стільки він оцінив Азовсталь. і полудурок компенсує....
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31.05.2022 15:32 Відповісти
Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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31.05.2022 14:41 Відповісти
от це і є мета *****.
денацифікація, це скиздити зерно
демілітарізація, це скиздити метал.
а руській мір, це вбивства, гвалтування та тортури
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31.05.2022 14:42 Відповісти
Чому не потопили?
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31.05.2022 14:43 Відповісти
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31.05.2022 14:49 Відповісти
орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
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31.05.2022 14:53 Відповісти
НАДО ОТПРАВИТЬ ЭТО СУДНО В ГОСТИ К КРЕЙСЕРУ МОСКВА. СЛАВА ВСУ!
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31.05.2022 15:02 Відповісти
мені все одно. хай ахметов переймається. може, купить щось для ЗСУ, крім аптечок.
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31.05.2022 15:49 Відповісти
де *** їх та європа з їхніми законами що не можна конфіскувати москальське майно,
а параша може красти українське безкарно
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01.06.2022 01:39 Відповісти
 
 