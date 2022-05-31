Захід хотів би повного усунення Путіна від влади в РФ, - Моравецький

Якщо вільний світ програє битву за Україну, то він ніколи не буде безпечним. Путін має бути повністю усунутий від влади в Росії, оскільки він представляє грубу силу.

Про це заявив прем'єр Польщі Матуеш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Європа і вільний світ програють цю битву, програють цю війну (за Україну. - Ред.), ми більше не будемо в безпеці, тому що путін завжди нам погрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади. - Ред.), він представляє грубу силу, а Росія є наддержавою", - наголосив глава польського уряду.

Моравецький зазначив, що якщо Україна вистоїть як суверенна держава, що є основною метою (Заходу. - Ред.) і причиною, чому світ підтримує Україну в усіх можливих напрямках, то "це буде спільною перемогою".

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