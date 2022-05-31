Захід хотів би повного усунення Путіна від влади в РФ, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Якщо вільний світ програє битву за Україну, то він ніколи не буде безпечним. Путін має бути повністю усунутий від влади в Росії, оскільки він представляє грубу силу.
Про це заявив прем'єр Польщі Матуеш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо Європа і вільний світ програють цю битву, програють цю війну (за Україну. - Ред.), ми більше не будемо в безпеці, тому що путін завжди нам погрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади. - Ред.), він представляє грубу силу, а Росія є наддержавою", - наголосив глава польського уряду.
Моравецький зазначив, що якщо Україна вистоїть як суверенна держава, що є основною метою (Заходу. - Ред.) і причиною, чому світ підтримує Україну в усіх можливих напрямках, то "це буде спільною перемогою".
Будь ласка, зачекайте...
Не існує єдиного колективного Заходу в тому сенсі, як його зображує російська пропаганда, і в якому завдяки ще радянським стереотипам його підсвідомо уявляє більшість із нас.
Нам, українцям, було б добре, якби він існував, бо тоді певно він вже б творив із рашкою все те, про що ми мріємо, і в чому орки цей неіснуючий Захід звинувачують.
Но ніт - в реальному житті "колективний Захід" складається із десятків дуже різних країн, всередині кожної з яких діють десятки дуже різних політичних та економічних груп впливу, державних діячів, лідерів думок тощо. Коли погляди абсолютної більшості з них повністю та майже повністю співпадають, ззовні може здатись, що ми маємо справу із єдиним Заходом як суб'єктом. Як тільки ж з якогось питання нема стовідсоткового консенсусу - починаються "гойдалки", тобто тривалий процес внутрішньої боротьби за те, яка з точок зору переважить.
Захід в контексті нашої війни є абсолютно повноцінним полем бою, де так само, як на Донбасі, орки воюють проти нас. Там не стріляють гармати, але ведуть війну дипломати, бізнесові групи, лобісти, спецслужби, медійники. І поразки та перемоги на західному фронті мають дуже прямий вплив на перебіг подій на наших східних фронтах.
Тож цілком очікувано рашка одночасно із контрнаступом на Донбасі перейшла до контрнаступу на західному напрямку. Це саме контрнаступ, добре організований та продуманий, і тому не зовсім безуспішний. https://censor.net/ua/b3344910
звірства , які він творить в Украіні !
позитивніше (напр., бажаймо населенню тої недокраїни-рашки страху перед Всевишнім! бажаймо їм правдивої інформації у їхні голови тощо - й прозріння, й мук совісті, й повернення до людської подоби.