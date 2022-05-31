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Новини Війна в Україні
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Війна ще триватиме, і нам до перемоги багато чого треба зробити, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджає, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль усієї держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, які основні висновки можна буде зробити за підсумками ста днів війни.

"По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ.

На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни.

До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми" - наголосив Данілов.

Читайте також: Росія депортувала велику кількість українців, частину вивезено на Далекий Схід, - Данілов
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Топ коментарі
+19
Вам до війни треба було багато чого робити, сволочі
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31.05.2022 14:41
+13
"восени опадуть листя, а взимку впаде сніг..."
із великих висловлювань
Великого Данілова
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31.05.2022 14:41
+12
"Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити"
-------

З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
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31.05.2022 14:41
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"Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити"
-------

З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
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31.05.2022 14:41 Відповісти
Пане Олексію, що там із конфіскацією у всієї без виключення кацапської агентури?
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31.05.2022 15:43 Відповісти
"восени опадуть листя, а взимку впаде сніг..."
із великих висловлювань
Великого Данілова
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31.05.2022 14:41 Відповісти
Золотий фонд афоризмів зелені.
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31.05.2022 14:49 Відповісти
Вірити Данілову - себе обдурити, півтора місяця назад стверджував що телеканали Еспресо, Прямий і тд самі не хочуть в телемарафон, він їх упрошує а вони не хочуть. Вчора Подоляк сказав зовсім інше що вони вигнали ці телеканали бо багато приділяють увагу Порошенко. І це більше схоже на правді ніж те що стверджував Данілов. У мене тепер до жодного його слова немає довіри.
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31.05.2022 15:50 Відповісти
Вам до війни треба було багато чого робити, сволочі
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31.05.2022 14:41 Відповісти
«Что посеешь, то и пожнёшь»
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31.05.2022 14:47 Відповісти
Ну, не в квітні, а в травні. Шашлики. Ті люди казали.
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31.05.2022 14:41 Відповісти
Ті люди, напевно, хвамілії мають...
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31.05.2022 14:43 Відповісти
Тут ти правий,Данілов.З такою владою як ти і зелена банда-війна не скоро закінчиться.
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31.05.2022 14:43 Відповісти
нехороша ти людина,ти ж взагалі стверджував що нападу не буде?
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31.05.2022 14:45 Відповісти
Патамушта війна вигідна зеленому клоуну і він наживається на війні.
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31.05.2022 14:46 Відповісти
Все те, що ********** і зрадойоби роками навішували на Пороха, зелені гниди на повну втілюють в життя.
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31.05.2022 14:53 Відповісти
Так само про Пороха з 2014 говорили
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31.05.2022 15:17 Відповісти
...Одним із наших спільних здобутків у цій війні є те, що Україна чи не вперше за всю історію своєї визвольної боротьби є визнаним суб'єктом світової політики, а не лише об'єктом чужих інтересів. Так, ми не єдиний суб'єкт, і в чомусь не найсильніший, але все ж такий, з чиєю позицією чим далі тим більше рахуються в першу чергу друзі, а потім і вороги.

Принцип "нічого про Україну без України" ще три місяці тому був нашим проханням, в якому нам регулярно більш чи менш ввічливо відмовляли. Але після битви за Київ цей принцип ніхто, крім кремля, вже навіть подумки не ставить під сумнів. З нами радяться, нас чують, нам можуть радити, але все ж намагаються не диктувати.

Тож наскільки сильно нас зараз почнуть "нагинати" на компроміс із РФ - значною мірою залежатиме від того, наскільки ми самі тут будемо єдині у своєму неприйнятті капітуляції, і наскільки голосно та чітко зможемо донести ці меседжі. https://censor.net/ua/b3344910
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31.05.2022 14:47 Відповісти
война пошла б по другому сценарию , если б вы падлюки не подготовили Юг к сдаче ....
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31.05.2022 14:50 Відповісти
Данілов, дак роби. роби швидше. випускайте снаряди, випускайте ракети, вільхи, верби, нептуни. що ви ждете??? навчайте людей, закуповуйте безпілотники, домовляйтесь з ердоганом про байрактари, про чорне море. шийте взуття, укладайте договори на пальне із катаром. що ви сидите???
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31.05.2022 14:51 Відповісти
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31.05.2022 14:52 Відповісти
из наперсточников в секретари РНБО ... ликург, сулла, сфорца, наполеон просто стоят в сторонке

.... эта чмоня хоть из кабинета выходит?
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31.05.2022 14:55 Відповісти
Хто розмінував Херсонську область ВЄТЄРІНАР?
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31.05.2022 15:03 Відповісти
Потрібно встигнути закрити всі опозиційні канали, розігнати всі патріотичні сили, заблокувати всіх вірогідних конкурентів на вибори, відмінити реформи, і змінити закони під безальтернативне панування оточення Миротворця.
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31.05.2022 15:03 Відповісти
Ви вже й так багато зробили. На пожиттєве вистачить вам усім.
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31.05.2022 15:12 Відповісти
150% у точку!
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31.05.2022 15:43 Відповісти
Більшість з того, що нам треба зробити, можна ТРЕБА було зробити ще до війни.
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31.05.2022 15:20 Відповісти
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31.05.2022 15:22 Відповісти
*****, да неужели война будет долгой? А чего много нужно сделать? А где ж ви ***** с квартальним били 2 года до войни и почему ни хера не делали?
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31.05.2022 15:28 Відповісти
То всьо Порошенко вінават .
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31.05.2022 16:14 Відповісти
"Ті люди, які казали..." - невже Арестовича відшльопають? І звання наступне, генеральське, не присвоять?
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31.05.2022 15:29 Відповісти
без паніки !!! нумо на шашлички все буде добре!!!
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31.05.2022 15:39 Відповісти
Та ви вже такого наробили,що тепер з протягнутою рукою ходимо по світу.
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31.05.2022 15:48 Відповісти
Потрібна консолідація сил для боротьби, але Пороха нізя випускати з України, а колишні ************************ закон про дистанційне голосування.
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31.05.2022 16:09 Відповісти
Ще не накралась зелена сволота .
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31.05.2022 16:13 Відповісти
" Я заглянул в очко Путину и увидел там мир " - В.А.Зеленский . А слухи ходят что он лизнул это очко путлера и ощутил "этот мир " на вкус .
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31.05.2022 16:18 Відповісти
Ця мерзенна нікчема - Данілов- отак же спустивши на кінчик носа окуляри, за 4 дні до навали з апломбом стверджувала, що великомасштабного нападу не буде, щош треба непанікувати і т.ін. От просто ГІВНЮК!
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31.05.2022 17:35 Відповісти
"Обнадежил".
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01.06.2022 15:15 Відповісти
 
 