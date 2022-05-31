Війна ще триватиме, і нам до перемоги багато чого треба зробити, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджає, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль усієї держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, які основні висновки можна буде зробити за підсумками ста днів війни.
"По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ.
На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни.
До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми" - наголосив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
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З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
із великих висловлювань
Великого Данілова
Принцип "нічого про Україну без України" ще три місяці тому був нашим проханням, в якому нам регулярно більш чи менш ввічливо відмовляли. Але після битви за Київ цей принцип ніхто, крім кремля, вже навіть подумки не ставить під сумнів. З нами радяться, нас чують, нам можуть радити, але все ж намагаються не диктувати.
Тож наскільки сильно нас зараз почнуть "нагинати" на компроміс із РФ - значною мірою залежатиме від того, наскільки ми самі тут будемо єдині у своєму неприйнятті капітуляції, і наскільки голосно та чітко зможемо донести ці меседжі. https://censor.net/ua/b3344910
.... эта чмоня хоть из кабинета выходит?
можнаТРЕБА було зробити ще до війни.