У нас не слабке ППО, воно просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає Росія, - Данілов
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В Україні сильна протиповітряна оборона, але вона не завжди може встигати за великою кількістю ракет, які випускають російські окупанти по нашій країні.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб ви розуміли: у нас не слабке ППО, воно просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає ворог по території.
І тут не тільки Львів. А Дніпро вас не цікавить? А Запоріжжя вас не цікавить? А Одеса вас не цікавить? Тільки тому, що у Львові амбасади? Ми мали там кого захищати і ми маємо всю країну захищати. І Львів не може бути на якомусь першому чи останньому місці. Казати, що у нас щось слабке, це самих себе ображати. В нас таке, яке є. Чи мало б воно бути кращим? Звичайно, мало бути. Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь", - зазначив він.
За словами Данілова, усі військові речі знаходяться у військових.
"Не може бути приватного ППО у якогось окремого підприємства", - наголосив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Rafael сообщает о том, что система «Железный купол» может сбивать самолеты на высоте до 10 км
т.е. был бы в стране один дивизион с300 - и хватит?!
это уринотерапия?
"Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь", - зазначив він"
- та хоть бы 3 года занимались
Занавес.
І не одночасно.
Невже обов'язково треба було давати це інтерв'ю, яке саме по собі, абсолюто неінформативне, щоб ляпнути таку дурницю?
А даремно. Може власники бізнесу переживали б за свої підприємства більше, ніж переживала держава. Прикрив свій завод, а заодно і все що навколо, та ще й не за гроші платників податків, а за свої - ідеально ж.
В такій справі нема місця махновщині.
З коментарем нижче ще можна погодитися - навіть з системами свій-чужий держави часом збивають свої ж літаки, а організувати це з кількома власниками було б складно.
"Війна за клістрони: у Росії засудили на роки громадян, які намагались добути дефіцитні запчастини для українських ЗРК С-300"
Так , і озброєння треба обновлювати
І медицина потрібна ! І освіта !
Усе не можемо - бо грошей не хватає ?
А у інших країнах - навіть набагато меньших та бідніших на ресурси - як вдається викручуватися ???
А найдіть в інтернеті - Коломойський на біржі купив 14 000 тонн скрапленого газу - удвічі дешевше існуючої ринкової ціни ...
У якій країні з ринковою економікою - таке можливе ?
- теперь - секретарь рнбо;
- феерический *******...