У нас не слабке ППО, воно просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає Росія, - Данілов

В Україні сильна протиповітряна оборона, але вона не завжди може встигати за великою кількістю ракет, які випускають російські окупанти по нашій країні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб ви розуміли: у нас не слабке ППО, воно просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає ворог по території.

І тут не тільки Львів. А Дніпро вас не цікавить? А Запоріжжя вас не цікавить? А Одеса вас не цікавить? Тільки тому, що у Львові амбасади? Ми мали там кого захищати і ми маємо всю країну захищати. І Львів не може бути на якомусь першому чи останньому місці. Казати, що у нас щось слабке, це самих себе ображати. В нас таке, яке є. Чи мало б воно бути кращим? Звичайно, мало бути. Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь", - зазначив він.

За словами Данілова, усі військові речі знаходяться у військових.

"Не може бути приватного ППО у якогось окремого підприємства", - наголосив секретар РНБО.

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