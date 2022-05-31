В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України
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Представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, у вівторок зустрічаються в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
Координаційна зустріч проходить у вівторок в агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у судовій сфері Євроюст за участю членів Спільної слідчої групи та прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.
Спільна слідча група, що складається з України, Литви та Польщі, яка збирається у вівторок у Гаазі, була створена наприкінці березня, через кілька тижнів після того, як МКС розпочав розслідування в Україні.
Головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Україну, зокрема Бучу, і зібрав групу слідчих, які збирають докази на звільнених територіях.
Серед учасників зустрічі - генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її офіс уже порушив понад 8000 кримінальних справ, пов'язаних з війною, і виявив понад 500 підозрюваних, зокрема російських міністрів, воєначальників і пропагандистів.
Президент України Володимир Зеленський назвав убивства мирних жителів "геноцидом" і "воєнними злочинами", а президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", який має постати перед судом.
Росія категорично заперечує, що її війська винні у звірствах.
Дедалі частіше звучать заклики до створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії в Україні. МКС не може переслідувати злочин агресії, бо ані Росія, ані Україна не є членами суду.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".
... Любов Бурак