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Новини Війна в Україні
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В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, у вівторок зустрічаються в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Координаційна зустріч проходить у вівторок в агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у судовій сфері Євроюст за участю членів Спільної слідчої групи та прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

Спільна слідча група, що складається з України, Литви та Польщі, яка збирається у вівторок у Гаазі, була створена наприкінці березня, через кілька тижнів після того, як МКС розпочав розслідування в Україні.

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Головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Україну, зокрема Бучу, і зібрав групу слідчих, які збирають докази на звільнених територіях.

Серед учасників зустрічі - генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її офіс уже порушив понад 8000 кримінальних справ, пов'язаних з війною, і виявив понад 500 підозрюваних, зокрема російських міністрів, воєначальників і пропагандистів.

Президент України Володимир Зеленський назвав убивства мирних жителів "геноцидом" і "воєнними злочинами", а президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", який має постати перед судом.

Росія категорично заперечує, що її війська винні у звірствах.

Дедалі частіше звучать заклики до створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії в Україні. МКС не може переслідувати злочин агресії, бо ані Росія, ані Україна не є членами суду.

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Не просто "россии", а и путина лично - это он говнокомандующий, который после новостей о Буче не только не заявил, что будет расследование и виновных рашистских военных привлекут к ответственности, но и пускал дезинформацию по всем информационным каналам, что это якобы всё монтаж и подстава.
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31.05.2022 15:34 Відповісти
И Россию и Путина лично.
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
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31.05.2022 15:35 Відповісти
Дім пограбували і розстріляли все, що не винесли. Сусідку одну вбили. Нас заляпали фекаліями і лишили згвалтованих і зв'язаних... Я вижила. Але я не жива. В мені все вмерло. Я почуваюся грязною. Бо так воно є. В мені померла я сама. Та людина, яка вірила в добро і все, про що я вам писала. Простіть! Вони - не люди. Це грязь. Я не розумію: я віруюча. Чому? Де був Бог, в якого я вірувала? Чи його нема в МП? За що? Навіщо? Мені щоночі сниться, що я йду вулицею. Поміж мертвими тілами. Ось сусіди, тут - кум, там - донька нашої поштарки...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".

... Любов Бурак
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31.05.2022 15:37 Відповісти
п#зда московії
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31.05.2022 16:34 Відповісти
 
 