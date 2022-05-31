В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України

Представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, у вівторок зустрічаються в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Координаційна зустріч проходить у вівторок в агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у судовій сфері Євроюст за участю членів Спільної слідчої групи та прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

Спільна слідча група, що складається з України, Литви та Польщі, яка збирається у вівторок у Гаазі, була створена наприкінці березня, через кілька тижнів після того, як МКС розпочав розслідування в Україні.

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Головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Україну, зокрема Бучу, і зібрав групу слідчих, які збирають докази на звільнених територіях.

Серед учасників зустрічі - генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її офіс уже порушив понад 8000 кримінальних справ, пов'язаних з війною, і виявив понад 500 підозрюваних, зокрема російських міністрів, воєначальників і пропагандистів.

Президент України Володимир Зеленський назвав убивства мирних жителів "геноцидом" і "воєнними злочинами", а президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", який має постати перед судом.

Росія категорично заперечує, що її війська винні у звірствах.

Дедалі частіше звучать заклики до створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії в Україні. МКС не може переслідувати злочин агресії, бо ані Росія, ані Україна не є членами суду.

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