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компанія (81) нафта (706) арешт майна (226) ДБР (2556)

ДБР арештувало майно вартістю у понад 2 млрд грн, рахунки та корпоративні права російської "Татнефті"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

татнафта

Заарештовано мільярди гривень російських власників нафтової компанії. Вони підозрюються ДБР у фінансуванні дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захопленні державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляють у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони РФ.

"Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Вартість майна буде визначена після відповідної оцінки, але орієнтовно може складати понад 2 млрд грн. Також арештовані корпоративні права та рахунки підприємств на суму близько 400 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні арештували залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн

Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+4
Игорь Валерьевич потирает руки - це за НПЗ.....
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31.05.2022 16:04
+2
не пройшло і трьх місяців

 минуло як раз три місяці

раздуплілісь, коли гроші вивели....
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31.05.2022 16:15
+2
Какая "прекрасная" новость Скоро100 дней горячей фазы войны а ДБР только отдуплилось . Наверняка ждали пока "Татнефть" ГСМ скинет, да большую чсть активов с Украины и выведет. Жто же не за Порошенко гонятся и картины по музеям шмонать
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31.05.2022 16:16
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Игорь Валерьевич потирает руки - це за НПЗ.....
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31.05.2022 16:04 Відповісти
Правильно и сделали у них всегда фуфловый бензин бодяжный на заправках был.
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31.05.2022 16:08 Відповісти
не пройшло і трьх місяців

 минуло як раз три місяці

раздуплілісь, коли гроші вивели....
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31.05.2022 16:15 Відповісти
Какая "прекрасная" новость Скоро100 дней горячей фазы войны а ДБР только отдуплилось . Наверняка ждали пока "Татнефть" ГСМ скинет, да большую чсть активов с Украины и выведет. Жто же не за Порошенко гонятся и картины по музеям шмонать
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31.05.2022 16:16 Відповісти
Попробуй ДБР сделать по другому Елдак быстро гарикам ******** шеи удлинит, и ходить будут как страусы, шарахаясь от тени орка.
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31.05.2022 16:31 Відповісти
Це майно, без нафти - лайно.
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31.05.2022 16:16 Відповісти
Так, коломойші зєля все віддасть методом підставних "тендерів"
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31.05.2022 16:21 Відповісти
Молодці, нарешті!
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Держава нічого не отримає. Беня прикарманить...
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31.05.2022 16:45 Відповісти
Надіюсь беня коломийський в профіті?
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31.05.2022 16:46 Відповісти
добре що є прогрес в таких справах, головне щоб до фіналу все доводили,
а не просто для гучних заголовків новин
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01.06.2022 01:22 Відповісти
 
 