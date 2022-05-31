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Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Україна пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов зазначив в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (створення нового оперативного командування – південного. - Ред.), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий...(чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку) залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", - зазначив він.

"Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", - додав Данілов.

Як повідомлялось, Данілов також заявив, що за дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Це тільки мені здаеться що ця зелена шобла ні на чього путного для держави не здатна?
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31.05.2022 16:10
+17
Очікувати чогось іншого від ворогів - безглуздя.
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31.05.2022 16:12
+16
не задавайте питань про черговий зальот з Порошенком, мости на Чонгарі та азовців - атопутіннападе?
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31.05.2022 16:08
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не задавайте питань про черговий зальот з Порошенком, мости на Чонгарі та азовців - атопутіннападе?
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31.05.2022 16:08 Відповісти
цей Данілофф призначений Зєлєчкою на посаду Касандри ?
чи, навіть страшно подумати, самого Царя Соломона ?
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31.05.2022 16:10 Відповісти
Це тільки мені здаеться що ця зелена шобла ні на чього путного для держави не здатна?
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31.05.2022 16:10 Відповісти
Очікувати чогось іншого від ворогів - безглуздя.
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31.05.2022 16:12 Відповісти
мені не здається, я впевний з самого початку коли почув гнусавий голосок цього беніного херувіма.
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31.05.2022 16:34 Відповісти
в 2005-ом? так он тогда не бенин был, его тогда медведчук купил для создания роспропагандонского проекта "серпом по яйцям"
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31.05.2022 16:54 Відповісти
Ну не совсем он Зеленый, его Ющенко привел, а потом Данилов отошел от Юща когда тот начал с регионалами братоватся
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31.05.2022 16:40 Відповісти
Иго привел броцкий к люлке.
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31.05.2022 17:20 Відповісти
А ви ж зі свого боку доклали максимум "зусиль" для підготовки ЗСУ
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31.05.2022 16:10 Відповісти
Данілов краще мовчи, тебе уже твої колеги ловлять на протиріччях.
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31.05.2022 16:10 Відповісти
ЗЄшобло навмисно провалило оборону держави, а тепер готується перекинути провину за можливий повторний прорив кацапні на ЗСУ.
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31.05.2022 16:12 Відповісти
Не узагальнюй Області від загарбників звільнили ЗСУ, незважаючи що влада цьому всяко перешкоджала...
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31.05.2022 16:13 Відповісти
Але... Було б зрозуміло і логічно почати підготовку чоловіків міста Києва, Житомира, Коростеня, тощо, для відсічі непроханих гостей. Це було б логічно і агресор двічи подумав би нападати.

Цього не відбувається. Не знаю... Чи то провокують, чи бояться зв'язуватись з тими, хто покидав місто при першій навалі...
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31.05.2022 16:13 Відповісти
Влада боїться озброєного народу, одразу після звільнення окупованих територій першим ділом роззброюють ТРО.
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31.05.2022 16:34 Відповісти
про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

"нє увєрєн, нє обганяй !"
Данілофф, дорогий ти наш Секретар Ради Безпеки України, якщо не можеш забезпечити безпеку Держави, то киздуй з посади !!!
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31.05.2022 16:13 Відповісти
Непонятна только роль самого Данилова в обороне страны
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31.05.2022 16:18 Відповісти
дубльор Головного Мудозвона Держави
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31.05.2022 16:25 Відповісти
"Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати".

Вы меня конечно извините, но так ответить может либо абсолютно не компетентный человек, либо жополиз-приспособленец, который знает, что с обороноспособностью страны полная жопа, но "зачем расстраивать шефа, рискуя своим местом".
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31.05.2022 16:19 Відповісти
За те, що Білорусь активно допомагала рашкі знищувати українські міста та населення - потрібно половину цієї ворожої країни просто стерти під нуль.
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31.05.2022 16:23 Відповісти
Самое главное сейчас быстрыми темпами распилить бабло на восстановлении дорог и мостов с северного направления. Вот и вся подготовка к наступлению бульбавойска
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31.05.2022 16:26 Відповісти
три найпотужніші дебіла після Зеленського це Рєзніков, Данилов та Арахамія👇

"Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси
21.02.2022, 12:36

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw1w5U53d81MyQI6tVAO3qwx&ust=1654090340454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCPj-3dXtifgCFQAAAAAdAAAAABAD
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31.05.2022 16:36 Відповісти
А если бы МО вообще какого-нибудь дурачка назначили?
хотя... еще есть неиспользованные варианты:

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31.05.2022 17:06 Відповісти
Данілов як справній "маліновий" нехай спитає поради у свого найпервейшого зама і консільєрі з Хомчака -все таки його одногрупник по ВУ перший яструб війни біля Луки, невже не поділиться з корифаном. Його, Хомчака, того і поставили туди, щоб з сябрами домовлялявся і терки вів.
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31.05.2022 16:39 Відповісти
ОТОЖ НЕХАЙ ПІДІЙМУТЬ ПАН СВОЮ ЖІПУ ТА ПОКАЖУТЬ У БОЮ ВСЮ ХВАЦЬКІСТЬ
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Як би ж ти ***** ветеринар херов хоч в окопах хоч посидів, не кажу вже про повоювати!
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31.05.2022 16:45 Відповісти
Ано хероически сражалась на добриковском хранте.
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31.05.2022 17:24 Відповісти
В якому одязі був цей недоумок, коли це говорив? Слідкуйте за кольором його одягу.
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31.05.2022 16:47 Відповісти
Питання до Данілова, Зеленського та інших - що ви і ваша команда в ОП, РНБО і т.д. зробили для зміцнення обороноздатності України, для ВПК та ВСУ? Те що ви робили для ослаблення обороноздатності не важко нагадати - згортання програм розробки та виробництва ракетного озброєння, переслідування патріотів із числа ВСУ, блокування держзамовлення для ВПК (не забуваємо про такого собі міністра оборони Тарана), перерозподіл грошей із оборонної сфери на велике крадівництво на дорогах та інше...
А тепер ви кажете, що ще не відомо чи зможуть ЗСУ та ТРО захистити Україну? Тобто для вас питання - чи витримає Україна навалу кацапні ще не має відповіді? Ви закидали весь світ відосіками, вам рукоплещуть в парламентах, а що буде далі з Україною ви не знаєте?
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31.05.2022 16:53 Відповісти
Тоді пора вже Зеленському, Єрмаку, Данілову, ну і іншим Татаровим брати в руки АК і йти в окопи на передову. Якщо керувати державою не здатні, йдіть самі воювати.
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31.05.2022 16:58 Відповісти
оставлю для памяти - Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 17:12 Відповісти
Их всех надо гнать поганой метлой из ОПы. И повесить на ближайшем фонаре
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31.05.2022 17:41 Відповісти
ЛУКАШЕНКО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ ЧТО ОН ЛИЧНО НАХОДИТСЯ НА ПРИЦЕЛЕ УКРАИНСКИХ РАКЕТ. В СЛУЧАЕ ЗАХОДА БЕЛОРУСКОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ЭТИ РАКЕТЫ ПУЩЕНЫ ИМЕННО ПО НЕМУ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.05.2022 17:10 Відповісти
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31.05.2022 17:10 Відповісти
Это типа НЕ ЗНАЮ получается. А за шо этому чУвакУУ платят в принципе деньги ???
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31.05.2022 18:03 Відповісти
то и так ясен пень шо покажет очередной ГЕНЕРАЛЬ Очевидность)
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31.05.2022 18:10 Відповісти
Їбонутися ! А показати , що можемо в"їбати , як тільки рипнуться ? Для цього не потрібно на 300 км стріляти !
P.S. - А зебілам не дивно , що як тільки Порошенка випустили за кордон , Євросоюз затвердив 6й пакет санкцій ? А вчора казали , що не затвердять . То може нехай і постачанням зброї займеться ?
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31.05.2022 18:15 Відповісти
Треба нанести привентивний удар і визволити белорусов з окурації
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31.05.2022 19:04 Відповісти
американців спитати чого чекати поки іскандери в нас полетять,
у білорусі би могли їх знищити
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01.06.2022 01:19 Відповісти
 
 