Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати
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Україна пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов зазначив в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (створення нового оперативного командування – південного. - Ред.), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий...(чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку) залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", - зазначив він.
"Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", - додав Данілов.
Як повідомлялось, Данілов також заявив, що за дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде.
Будь ласка, зачекайте...
чи, навіть страшно подумати, самого Царя Соломона ?
Цього не відбувається. Не знаю... Чи то провокують, чи бояться зв'язуватись з тими, хто покидав місто при першій навалі...
"нє увєрєн, нє обганяй !"
Данілофф, дорогий ти наш Секретар Ради Безпеки України, якщо не можеш забезпечити безпеку Держави, то киздуй з посади !!!
Вы меня конечно извините, но так ответить может либо абсолютно не компетентный человек, либо жополиз-приспособленец, который знает, что с обороноспособностью страны полная жопа, но "зачем расстраивать шефа, рискуя своим местом".
"Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси
21.02.2022, 12:36
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw1w5U53d81MyQI6tVAO3qwx&ust=1654090340454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCPj-3dXtifgCFQAAAAAdAAAAABAD
хотя... еще есть неиспользованные варианты:
А тепер ви кажете, що ще не відомо чи зможуть ЗСУ та ТРО захистити Україну? Тобто для вас питання - чи витримає Україна навалу кацапні ще не має відповіді? Ви закидали весь світ відосіками, вам рукоплещуть в парламентах, а що буде далі з Україною ви не знаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
P.S. - А зебілам не дивно , що як тільки Порошенка випустили за кордон , Євросоюз затвердив 6й пакет санкцій ? А вчора казали , що не затвердять . То може нехай і постачанням зброї займеться ?
у білорусі би могли їх знищити