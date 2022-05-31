Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

Україна пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов зазначив в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (створення нового оперативного командування – південного. - Ред.), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий...(чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку) залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", - зазначив він.

"Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", - додав Данілов.

Як повідомлялось, Данілов також заявив, що за дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде.