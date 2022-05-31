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Наступні тижні визначать подальший розвиток війни, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

Наступні кілька тижнів в Україні стануть визначальними. Від того, як складуться бойові дії на Донбасі, може залежати результат усієї війни.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Зараз на Донбасі тривають значні бойові дії між українськими та російськими силами. Як складеться ситуація протягом наступних кількох тижнів, значною мірою визначить подальший розвиток", - зазначив він.

За словами генерала, наслідком битви за Донбас може стати як перехід до позиційної війни, так і впевнена перемога однієї зі сторін.

Але, на його думку, найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін.

Також читайте: США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
зброї нам союзнички дають рівно стільки, щоб ми не здохли....
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31.05.2022 16:20
+32
Цей пан Міллі раніше казав про "Київ за 72 години"..
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31.05.2022 16:16
+28
у Італії є спірні території озера Комо із вілами Соловьйова,
у Франції - Лазурового Берега та Куршавелю,- там повно русскоговорящих олігархів,
а в Німеччині Баден-Баден, де плавають руZZкіе курви...

то може хай вони передадуть ці території рашці ?
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31.05.2022 16:24
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Цей пан Міллі раніше казав про "Київ за 72 години"..
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31.05.2022 16:16 Відповісти
Никто ничего не знает, никто ничего не видел. Короче - глухо всё.
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31.05.2022 16:18 Відповісти
Перемовини про що? Уйло чітко заявив: Держави Україна немає.
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31.05.2022 16:53 Відповісти
Он делал прогноз исходя с данных.А они были такие: ослик ложил на все предупреждения о вторжении,ничего не делалось для обороны,готовил сдачу Украины
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31.05.2022 17:05 Відповісти
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31.05.2022 18:37 Відповісти
как этот гондон любит россею,хер тебе в задницу генерал-петух,меньше кукарекай,бздят что кацапетовка начнет войну с петухами
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31.05.2022 19:55 Відповісти
Оружия бы нам и желательно кораблями, а не "мирные переговоры" разводить. Уже были гавно-мински, а теперь вот Бучи и Мариуполи имеем. Кто следующий?..
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31.05.2022 16:17 Відповісти
зброї нам союзнички дають рівно стільки, щоб ми не здохли....
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31.05.2022 16:20 Відповісти
Это понятно. Американцам нужно время. Им надо перетянуть торговлю газом на себя. Так что это на год, а может и больше. Но кто нам виноват? Мы объект политики. Но это все равно лучше, чем лечь под рашу. Все это грустно, но если отбросить гуманитарный аспект, то все идет по плану.
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31.05.2022 16:39 Відповісти
Ботик,ти спецом сьогодні зареєстровано,за твоїми висерами кацапські роги видно.
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31.05.2022 17:39 Відповісти
Ну хорошо, согласен, мало дают и медленно. Но ведь ДАЮТ. Они дают, как вы сказали - что бы мы НЕ сдохли. Возможно. А сколько оружия за 2,5 года, на должности Верховного Главнокомандующего, дал ВСУ Зеленский? Вам не кажется, что он дал столько, как раз что бы мы сдохли?
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31.05.2022 17:37 Відповісти
В каком союзе мы состоим с США, да и с другими странами?
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31.05.2022 19:25 Відповісти
У Зели попроси,это его прямая обязанность была, готовится к войне,а не куем груши околачивать
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31.05.2022 19:33 Відповісти
Дивіться щоденну аналітику від Ю. Швеця! Поставка зброі, війна, політика і все що в світі довколо Украіни .Дивлюся і не пропускаю ні одного випуску.Рекомендую підписатися!
https://www.youtube.com/watch?v=PTti734OgNo
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01.06.2022 07:33 Відповісти
Украина получит те ракетные системы, которые ей необходимы/ № 236 - Юрий Швец
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01.06.2022 07:35 Відповісти
Вони нам нічого не винні. Більше того, після хамства Зеленського і відкриття справ на Байдена, добре, що взагалі допомагають.
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01.06.2022 09:33 Відповісти
Корабли обеспечения 2,4 и 6 флотов США уже давно в пути из США в Европу.
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31.05.2022 17:55 Відповісти
Чергові наступні два тижні
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31.05.2022 16:17 Відповісти
Італійський «план миру» - це сумісний план Макрона, Шольца і Драґі. Це фактичний план капітуляції України, закріпити захоплення росією ще нових територій не тільки Донбасу і Криму, але і Херсонської й Запорізької областей. Другий пункт плану: Україна і росія починають переговори про спірні території. Тобто, тепер вже четверта частина України оголошується спірною територією. І природно, що на фоні таких переговорів не з руки буде відправляти великі партії зброї і навіть санкції підтримувати проти росії. Це сумісна акція путіна, Макрона, Шольца, Драґі і присталого до них дрібного жуліка Орбана примусити Україну до фактичної капітуляції.
Але Слава Богу, що в України є тверді союзники - це США, Великобританія і Польща.

Андрій Піонтковський

https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
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31.05.2022 16:18 Відповісти
у Італії є спірні території озера Комо із вілами Соловьйова,
у Франції - Лазурового Берега та Куршавелю,- там повно русскоговорящих олігархів,
а в Німеччині Баден-Баден, де плавають руZZкіе курви...

то може хай вони передадуть ці території рашці ?
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31.05.2022 16:24 Відповісти
Он Штати - ну, дуууууже =тверді=.
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31.05.2022 17:05 Відповісти
Яга, такі тверді, шо бідон відмовив Україні надання ракетних систем.
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31.05.2022 17:36 Відповісти
Він відмовив до того як тебе на бутилку насаділ чи одразу після?
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31.05.2022 19:41 Відповісти
Бидон говоришь?кацапней завоняло.Нахера ты ******* ботяра? Где он отказал? Для начала и 70 км.хватит,если мало то пора бы и Зеле батоны поднапрячь и за три месяца уже организовать выпуск Вильхи с дальностью 100+,а не ударными темпами восстанавливать мосты с белорусского направления при ожидании удара бульбоармии
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31.05.2022 19:46 Відповісти
Украина сама решит как ей закончить войну,на их хотелки просто ложить ***
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31.05.2022 19:35 Відповісти
І тому ваше РСЗВ прийде через ці декілька тижнів?
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31.05.2022 16:19 Відповісти
И тому наше РСЗВ Вильха не прийдёт и через год.какие им предъявы?
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31.05.2022 19:43 Відповісти
....найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін.

і ти, Брут Міллі продався більшовикам ?

у що нам обійдеться мир коротке перемирья із рашкою?
"спіні території", а ще може плюс Південь, а може й фуфляжна обіцянка хла не нападати на Київ, на ОПу ?
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31.05.2022 16:19 Відповісти
тамтой Марк Міллі сидить на посаді весільного генерала ---- таким є правильне ставлення до всіх його висловлювань

з-простацька кажучи: він є дурнем, проте зі зв'язками

у нас таких ціле море
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31.05.2022 16:22 Відповісти
дуже зручне словосполучення "наступні кілька тижнів", і так кожен місяць. А коли все скінчиться - кажи - "Я ж казав - "наступні кілька тижнів""
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Американские РСЗО уже в Украине...Ро ан Цимбалюк..
Крысы мавзолейные...фас...зрада Байдена не прошла...
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Немає американських РСЗО в Україні і Цимбалюк такого не казав, не кажіть дурниць. Він у бесіді з Піонтковським сказав, що американське РСЗО прибуло у Європу. А на переміщення його в Україну з Європи Байден ніяк не дасть поки що згоди.
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31.05.2022 16:30 Відповісти
Дик накладе Эмбарго...
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31.05.2022 16:38 Відповісти
"Нас зрадили, зброю не дають, діють но мало, треба домовлятись"
Основні нарративи рашапропаганди
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Тобто, цей персонаж про перемовини нічого не казав ?
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31.05.2022 17:06 Відповісти
балабол...
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Нас склоняют постепенно к капитуляции. Любые переговоры сейчас с Рашкой, это навсегда попращаться с Донбассом и Херсоном. А затем через пару годиков, кацапы придут и за Одессой.
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31.05.2022 16:26 Відповісти
Зеля на это не пойдет,хоть и хочется быстрее закончить и начать пилить бабло на восстановлении,для него это политическая смерть
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31.05.2022 19:50 Відповісти
Знову якийсь переклад з російскої? Які нах перемовини про що?
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31.05.2022 16:28 Відповісти
Эа эти три месяца уже столько было "решающих дней и недель" от всяких "экспертов" что все и не вспомнишь. Нолько ни кто не верил в ВСУ. Давали 72 часа и все. Похоже, что эта война на истощение, а пока Запад продолжает торговать с Рашкой
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31.05.2022 16:28 Відповісти
хай вже це не повторюють, кожен день це кажуть(
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31.05.2022 16:29 Відповісти
Для позиційних боїв потрібна велика кількість добре озброєної піхоти. Україна поки що не може це собі дозволити, і зрозуміло чому. Про далекобійну артилерію та реактивні далекобійні системи взагалі окрема тема, їх нам зараз вже потрібно у рази більше щоб подавляти артилерійські системи ворога на далекій відстані.
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31.05.2022 16:32 Відповісти
Я розумію, що є багато політичних претензій, але, будь ласка, не трясіть човен ще кілька тижнів. для перемоги потрібна єдність.
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Єднісь кого з ким? Ще залишившихся підприємців з Гєтьманцевим? Чи волонтерів з зеленою шоблою, яка тиряє гуманітарку вагонними нормами?
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31.05.2022 19:44 Відповісти
КацаКрысы путлера набрали 65 летних дедов...Милли испугался и наложил в штаны...каже Ольга *********

...я ей верю... страшное пополнение.
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Ей богу, как в реалити шоу! Мировые полицейские херовы.Сидят как в театре. Аж противно.
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Ольга ********* недавно блеяла...Киев за 3 часа наш..
Ольга супер Телка...
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31.05.2022 16:36 Відповісти
а чего там супер? Харя на любителя, груди так себе, а между ног непонятно под одеждой, здорова или как у всех
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31.05.2022 16:42 Відповісти
фразу "следующая неделя будет решающей" слышу с конца февраля
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31.05.2022 16:39 Відповісти
Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити.
Одним з кроків у цьому напрямку, за словами голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі, є переговори між військовими США і РФ.

За словами генерала, наслідком битви за Донбас може стати як перехід до позиційної війни, так і впевнена перемога однієї зі сторін.
Але, на його думку, найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін.

А уверенная победа Украины - стрёмная, потому что карлик может взбеситься и ударить ЯО? Риторика этого Милли всё глубже уходит в "войну пора заканчивать", "нужны переговоры" - по сути то же самое ранее говорил Киссинджер. Возможно, на это ведётся и Байден, раз отказался давать дальнобойные ракеты.

Ну-ну...
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31.05.2022 16:41 Відповісти
а что даст ЯО, кроме многотысячных жертв гражданских и радиоактивного заражения громадных территорий? Подземные сооружения в центре Киева легко выдержат удар мегатонны. Линии связи многократно дублированы, поэтому управление войсками не пострадает. Бить тактическими боеприпасами 50кт по рассредоточенным войскам это полный идиотизм с военной точки зрения
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31.05.2022 16:53 Відповісти
О "решающих ближайших неделях" мы слышим все 3 месяца войны.

"Решающими" будут не ближайшие недели, а вторая половина 2023 г. Именно к этому времени Мордор достигнет пика своих своих военных возможностей. Равно как и Украина, при условии сохранения динамики в военных поставках и при отсутствии политического популизма в виде не обоснованных и не подготовленных "контрнаступлений". Именно тогда мы сможем переломать хребет Мордору и получить тот самый перелом в военных действиях. И в 2024 г. освободим оккупированные территории. Увы, без Крыма. Освободить Крым нам не позволит Запад, т.к. Путлер заявит прямо и конкретно, что в этом случае он гарантированно применит тактическое ядерное оружие.
Набираемся терпения, сжимаем волю в кулак и работаем на нашу победу.
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31.05.2022 16:53 Відповісти
а по чему ***** применит ТЯО? По раздолбанной Химарсами бухте Севастополя?
Что даст ЯО, кроме многотысячных жертв гражданских и радиоактивного заражения громадных территорий? Подземные сооружения в центре Киева легко выдержат удар мегатонны. Линии связи многократно дублированы, поэтому управление войсками не пострадает. Бить тактическими боеприпасами 50кт по рассредоточенным войскам это полный идиотизм с военной точки зрения.
Ну разве отправит последний Калибр и разрушит статую Независимости на Майдане. Если долетит тот сраный Калибр
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31.05.2022 19:08 Відповісти
так-так, працюйте на рашистів і далі, озвучуючи їх нарративи.
якщо росія тільки-но спробує примінити ЯО, то поставить себе "поза законом",
це тільки в інтересах росії продажна частина західних еліт може казати "щось" про "путін прімєніт" та "не відвойовуйте Крим назад" - їх не треба слухати, а треба робити своє. І хай путін прємєняєт - відповідальність за це, як і за весь світоустрій - буде на Заході - за будь-яку нерішучість щодо росії, яку вони демонструють і якою, насправді, її, росію, заохочують.
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31.05.2022 20:26 Відповісти
Балакати,аби балакати. Кожен день приносить нове завтра...
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31.05.2022 17:00 Відповісти
C 24 числа я читаю це кожен день. ***** змінив тактику та грає у долгу
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31.05.2022 17:14 Відповісти
У меня ,такое впечатление , что они над Украинцами ,ставят эксперименты, ну типа выстоят или нет , в татолизатор играют, делают ,ставки , и все время забывают , что это человеческие жизни и судьбы . Жили себе люди ,хорошо ,плохо , но никого не трогали , и тут трах бах пришли орки , и никто не хочет помогать за редким исключением , наоборот, оркам помогают деньгами .
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31.05.2022 17:17 Відповісти
та они там в афуе до сих пор находятся. Сами сидят под охраной американских АУГ и мужеложествуют себе спокойно. А тут оказали сопротивление, и не виданное сопротивление. Спасибо USA and GB за оружие! Слава Украине!
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31.05.2022 18:59 Відповісти
Первые два месяца войны повторяли мантру у куйла ядерное оружие надо осторожно. тепер замолкли и начали про переговоры скулить.
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31.05.2022 22:22 Відповісти
Твоя задача, начальник над начальниками - поставлять тяжёлое вооружение для Украины, а развитие войны будут определять ВСУ.
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31.05.2022 17:43 Відповісти
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі!"
Сер Уінстон Черчіль
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31.05.2022 18:44 Відповісти
"Але, на його думку, найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін. "
- ще один про "дагаваріцца пасередінє"? чогось, іншого, окрім гнилятини від "демократів" з нинішньої адміністрації і не очікував, чесно кажучи
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31.05.2022 18:45 Відповісти
"Сейчас будєт вілка..." (с) Абдристовіч
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31.05.2022 18:50 Відповісти
24 тижні...: "Наступні тижні визначать".
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31.05.2022 19:07 Відповісти
про те що "наступні тижні визначать долю війни" говорять всі "стратєги" починаючи з 1 березня.
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31.05.2022 19:22 Відповісти
Не обессудьте. Это которые по счету "следующие недели" европы и америки? Админ может в который раз блокировать меня, но я останусь при своём мнении "европа и америка, как и все остальные играют в свою игру. Они вам не друзья. Вашт друзья это ВАШ НАРОД".
P. S. Я не кацап, и слава Богу не рашист. Просто нужно трезво рассуждать.
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31.05.2022 19:47 Відповісти
Наступні кілька тижнів в Україні стануть визначальними. Від того, як складуться бойові дії на Донбасі, може залежати результат усієї війни.",- заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі


Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"

щоб "зберегти максимально наших людей" як у Бучі?!
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31.05.2022 19:52 Відповісти
Коли вже стане зрозумілим: ми окрім самих себе не потрібні.
І якщо б тільки на Банковій сиділи люди більш адекватні, принципові, патріотичні, готові дерти ворога навіть зубами - нам би охоче постачали і допомогу, та й навіть без неї, але б ми вигризли своє в будь-який спосіб. І виробництво тих же українських ракет вже було б налагоджене, навіть в Польщі, як для України, так і для тієї ж таки Польщі, за потреби.
Але цього немає. Є гнилятина, що тільки шукає приводу здати Україну ху"лу.
І коли таке бачать, то прокидаються усі гнилі пі6араси., всюди, по всіх країнах, навіть серед союзників, і починається вже "гнилятина" по повній і "розпасовка" - як нас усіх чимшвидше "злити".
А військові наші, на що розраховують - що будуть після цього комусь "потрібні"? І що "пліснява" на фоні своєї ницості їх так просто залишить? Ну то хай, до прикладу, спитають в Павловського з Марченком.
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31.05.2022 20:20 Відповісти
+100
Переговоры о чем, о том, чтобы сдать юг и восток в обмен на прекращения огня без репараций и трибуналов? 3,14ДАРАСЫ, ***!
Я всё больше становлюсь сторонником "всепропало" и на новости уже не охота заходить. Сраная Гейропа и трусоватые США. Никому мы и Украина накуй не всрались (нужны мы им только как землеробы - зерно, вон, как просят...). Все только делают вид что помогают... Да, выделили 7 млрд долл..., не обеднеют, за-то "сделали всё что могли", ааагромная галочка поставлена... И это еще Zелёное ЧМО постоянно портит воздух своими мечтами о перемирии и заглянуть в очко *****, мразь хитрожопая, крыса **********, ненавижу ублюдка, которому еще "героя украины" дадут и Zедэбилы возрадуются и еще раз выберут ЧМО на следующий срок... *** я в рот это всё, в такой ситуации и воевать не за что...
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31.05.2022 22:21 Відповісти
У його довбешці мілі мізків...
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31.05.2022 20:30 Відповісти
Це вже його десь п'яте припущення
***** повна
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31.05.2022 21:00 Відповісти
"протягом наступних кількох тижнів" Они это как мантру повторяют уже 3 месяца.... а не, вру, сначала было Киев за 3 дня. В общем они тоже дупля не отстреливают чем это все закончиться и когда.
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31.05.2022 21:56 Відповісти
Этот ******* хочет чтобы территории подарили рашке.
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31.05.2022 22:08 Відповісти
Милли предсказывал что московия возмет Украину за 72 часа. Ходжеса надо слушать.
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31.05.2022 22:18 Відповісти
ходжес в марте сказал что в апреле война закончится. Еще один балабол
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31.05.2022 23:54 Відповісти
Переговоры о чем, о том, чтобы сдать юг и восток в обмен на прекращения огня без репараций и трибуналов? 3,14ДАРАСЫ, ***!
Я всё больше становлюсь сторонником "всепропало" и на новости уже не охота заходить. Сраная Гейропа и трусоватые США. Никому мы и Украина накуй не всрались (нужны мы им только как землеробы - зерно, вон, как просят...). Все только делают вид что помогают... Да, выделили 7 млрд долл..., не обеднеют, за-то "сделали всё что могли", агромная галочка поставлена... И это еще Zелёное ЧМО постоянно портит воздух своими мечтами о перемирии и заглянуть в очко *****, мразь хитрожопая, крыса **********, ненавижу ублюдка, которому еще "героя украины" дадут и Zедэбилы возрадуются и еще раз выберут ЧМО на следующий срок... *** я в рот это всё, в такой ситуации и воевать не за что...
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Я це вже четвертий місяц слухаю про "наступні тижні"
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31.05.2022 22:57 Відповісти
америкоси свою пародію на нашого арестовоча підтягнули? той також любить про 'через два тижні' говорити...
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31.05.2022 23:07 Відповісти
Почему ты так кривляешь слово "американцы". Скажи честно, тебе три семерки разорвали жопу в психолгическом смысле? Ты их ненавидишь это же видно что они тебя раздражают.
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01.06.2022 00:59 Відповісти
я кривляю практично ВСІХ! крім українців....
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01.06.2022 10:52 Відповісти
А начала вторжения все время только и слышим :этот день решающий.
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01.06.2022 04:22 Відповісти
Дали ли бы что нибудь посущественнее,давно бы мост ********* и Крым забрали с Донбассом. А то в час по чайной ложке. А люди гибнут каждый день,к сожалению. Бздуны херовы
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01.06.2022 06:22 Відповісти
Схоже стратегічну мету США вже досягнуто, наступ рашки зупинено, а на такі дрібниці як мільйони жителів півдня в окупації і решти України, яких щодня гамселять ракетами, їм наплювати. 😒
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01.06.2022 06:44 Відповісти
 
 