ЄС має зробити паузу в запровадженні нових санкцій проти РФ, потрібно подивитись на вплив, - прем'єр Бельгії Де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав ЄС "зробити" паузу у запровадженні санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З точки зору Бельгії останній пакет є великим кроком вперед, і я думаю, поки ми повинні взяти паузу. Дайте запрацювати цьому пакету. Вплив нафтового ембарго на Росію значно більший, ніж у випадку газу. Щодо газу шлях значно складніший", - сказав він.

"Тому це важливий крок. Давайте зупинимось на хвилину і подивимось на вплив", - додав він, зазначивши, що запровадження нафтового ембарго стало перемогою для всього ЄС, у яку ніхто не вірив.

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