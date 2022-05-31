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ЄС має зробити паузу в запровадженні нових санкцій проти РФ, потрібно подивитись на вплив, - прем'єр Бельгії Де Кроо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав ЄС "зробити" паузу у запровадженні санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З точки зору Бельгії останній пакет є великим кроком вперед, і я думаю, поки ми повинні взяти паузу. Дайте запрацювати цьому пакету. Вплив нафтового ембарго на Росію значно більший, ніж у випадку газу. Щодо газу шлях значно складніший", - сказав він.

"Тому це важливий крок. Давайте зупинимось на хвилину і подивимось на вплив", - додав він, зазначивши, що запровадження нафтового ембарго стало перемогою для всього ЄС, у яку ніхто не вірив.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
яку паузу, телепень? у нас люди гинуть
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31.05.2022 16:35
+22
а войну также поставим на "паузу"?????
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31.05.2022 16:34
+13
давайте зробимо паузу і подивимось чи не заважають наші санкції мокшам вбивати україїнців
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31.05.2022 16:37
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❗️Канада ввела санкции против 4 российских компаний и 22 физических лиц, включая Алину Кабаеву. https://t.me/charter97_org/74433
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Де Коло, щодня мордорі отримує від вас один мільярд євро на наше знищення. Про яку паузу ти говориш?
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31.05.2022 16:43 Відповісти
А якщо Бельгію поставити "на паузу " ? Ну там фінанси теє-се ?... Бо тамочки не так,щоб "адназначна" ...
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31.05.2022 16:54 Відповісти
а войну также поставим на "паузу"?????
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31.05.2022 16:34 Відповісти
яку паузу, телепень? у нас люди гинуть
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31.05.2022 16:35 Відповісти
шо втомилися бідні від нашої війни відпочити захотіли?
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31.05.2022 16:36 Відповісти
Скоріше за все цей телепень є консервою найвищого рівня.
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31.05.2022 16:46 Відповісти
Все, распрягай!Переработались бедные. Пусть хохлы погибают, мы подождем. Самим то не противно.
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31.05.2022 16:36 Відповісти
давайте зробимо паузу і подивимось чи не заважають наші санкції мокшам вбивати україїнців
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31.05.2022 16:37 Відповісти
Пропоную йому подивится на "вплив" з Миколаїва, Харкова чи десь ще, а не як зі свого кабінету.
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31.05.2022 16:37 Відповісти
Так це у нас гинуть,не у них.Вони гроші рахують,ми загиблих.Гниди.
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31.05.2022 16:37 Відповісти
Без паніки і зради! Санаційна петля повільно але все-таки затягується. Це стратегічно важливо
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31.05.2022 16:38 Відповісти
Розумієте, кацапи проводять геноцид на окупованих територіях, поки та "петля" покаже свою ефективність, десятки тисяч людей можуть втратити найдорогоцінніше.
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Яка пауза?! Кожен день рашка отримую 1 млрд доларів за газ і нафту!
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31.05.2022 16:39 Відповісти
Давайте остановимся на минуту и посмотрим на влияние Источник: https://censor.net/ru/n3345067

Ну на минуту можете, но не дольше
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31.05.2022 16:39 Відповісти
тільки фізичне знищення газо - нафтогонів кацапні буде достатньою санкцією ! на все інше купа лазівок щоб обійти .
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31.05.2022 16:40 Відповісти
Пропоную пану Александеру, на час "паузи", переїхати в Україну. Північ, південь, краще на схід.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Так, хай у Бахмуті перечекає, чи у Лисічанську.
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Вам повилазило,демократи хрєнові???Ви не бачите що ваших санкцій для мордору недостатньо,бо вони не збираються припиняти агресію проти України.Все ви бачите,просто бабло важливіше за життя українців.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Бідорас!
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Невже Гітлеру так телефонували і робили якісь паузи ??? Ви там оху...ли ??? путлер в своїх звірствах вже переплюнув Гітлера !!!
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Гітлеру так само.
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Шо ж ти ********* так,вельмишановний? Навіть нафтове ембарго неповне. Свіфт-частковий. Рубль у них знову укріпився. Готують нові наступи на фронтах.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Я хрінію! Хочеш подивитися на вплив? Чутки і картинка в телеящику не передадуть потрібної "атмосфери". Збирай всіх охочих і хутчіш в Україну, на Схід. Побачиш і почуєш все в усій "красі".
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Почалося, зараз його підтримають інші. Завтра почнуть кричати голодуючі папуаси з країн Африки.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Пускай приедет в Мариуполь и посмотрит
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31.05.2022 16:43 Відповісти
Хай він особисто цю свою "паузу" посидить у Сєвєродонецьку, побачить як "великий крок" діє
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Ще шостий пакет не прийняли. Яка перерва?
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31.05.2022 16:45 Відповісти
на війні треба стріляти доки ціль не впаде, а не перевіряти її самопочуття після кожного пострілу
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31.05.2022 16:46 Відповісти
Да пожалуйста! Паузы в одну минуту вполне хватит! Остановились с вводом санкций, заглянули в новости. Русские всё ещё пытаются оккупировать Украину и стреляют из всех стволов? Погнали дальше вводить! Критерий оценки эффективности/достаточности санкций предельно простой. Дурочку включать бессмысленно.
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31.05.2022 16:47 Відповісти
Еще одна кремлевская "консерва" вскрылась. Какой критерий оценки санкций Будут? В чем мерять станете. В убитых украинцах, в разрушенные городах или баблом в ваших карманах ?
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31.05.2022 16:47 Відповісти
трошки консервою засмерділо...
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31.05.2022 16:48 Відповісти
"рано или поздно европа откажеться от санкций они устанут от войны им это надоест мы подождем нам спешить некуда"- Медведев"-чего ж вы такие легкопрогнозируемые европейцы и даете заднюю на поводу кацапам вот скажут-ну че говорили что устанут и сдуются скоро?
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31.05.2022 16:48 Відповісти
трошки вагітний діяч....
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31.05.2022 16:49 Відповісти
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:50 Відповісти
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:53 Відповісти
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:53 Відповісти
Зеля казав перестать стрелять и позырить в бестыжые зенки путлера после Харькова и Мариуполя.
Ну ну...КиссиндЖер КГБшная крыса с советских времён...именно он посадил путлера...в кресло президента рабZeи на вечеринке в Подмосковной Барвихе...в домике Ельцина...
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31.05.2022 16:55 Відповісти
Кацапська консерва
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31.05.2022 16:59 Відповісти
А почему нельзя посмотреть на влияние не останавливаясь? И пакет может работать без всякой паузы
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31.05.2022 17:03 Відповісти
де кроо, очень хочется, чтобы в твоей бельгии вспыхнуло восстание черномазых вперемешку с тунгусами...вот тогда ты станешь другим...
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31.05.2022 17:05 Відповісти
Ще один втомився дивитись війну по телевізору?
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31.05.2022 17:11 Відповісти
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:15 Відповісти
Пауза будет после результата, а не до. Хотя какая пауза к **********.
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31.05.2022 17:17 Відповісти
У меня ,такое впечатление , что они над Украинцами ,ставят эксперименты, ну типа выстоят или нет , в татолизатор играют, делают ,ставки , и все время забывают , что это человеческие жизни и судьбы . Жили себе люди ,хорошо ,плохо , но никого не трогали , и тут трах бах пришли орки , и никто не хочет помогать за редким исключением , наоборот, оркам помогают деньгами .
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31.05.2022 17:18 Відповісти
Так поки ви понад місяць розчехлялися з шостим пакетом - от ця пауза і пройшла. Тепер жодних пауз не має бути
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31.05.2022 17:23 Відповісти
Чим далі від кордону з Україної, тим більше різнокольорових під*расів бажають спочатку "подивитись нам вплив".... на козляцький "сортир". Навіть Депердьо вже тоді казав: "якщо я коли-небудь скучу по "життю" на расєє, то я сможу пару днів пожити у своєму сараї." Не треба "дивитись" - треба трощити цю кацапогідру одразу і назавжди.
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31.05.2022 18:32 Відповісти
главнафтосос Орбан, канцлер великоГазоНюхії, тепер ще й цє непорозуміння..
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31.05.2022 18:34 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения. Мне кажется, что когда Европе хорошо, то и Украине неплохо. При благоприятных условиях, Западный мир может оказывать материальную и военную помощь Украине. Когда Запад процветает, когда растёт его ВВП, его граждане сыты одеты обуты, цены на товары доступны и не растут, то это и для Украины лучше чем когда инфляция, безработица, социальная напряженность. С другой стороны, когда в Европе и Америке стагнация, то дядюшка Си Дзиньпин, улыбается во сне. Ему хочется стать мировым лидером и его мечты сбываются. А, что такое нефтяное и газовое эмбарго? Это когда нефть и газ остаются в рашке и достаются ей за бесплатно. Это значит, что сырьевые и энергозатратные отрасли развиваются в россии в китае в индии, а не в европе. Где будут дешевые удобрения, ГСМ, товары нефтехимии, продукты питания? Наверняка не там, где нефть и газ в бочках из-за океана везут. Что то тут не так. В россии десятки лет мечтали соскочить с нефтяной иглы, и вот оно само собой всё получилось, да при этом ещё и Европу не по детски колбасит из-за новых тарифов из-за закрытия некоторых отраслей промышленности. Лучше бы финансировали Украину, чем выплачивать пособия по безработице. Так мне видится обстановка. В чём я не прав?
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31.05.2022 18:46 Відповісти
Ти можеш розводити теревені, але це всього, навсього, фантастика.
Бо ви дегенерати тупі, нездатні створити хоч щось корисне.
Ви маючи найбільші в світі запаси корисних копалин та сотні мільйонів гектарів родючих земель, могли створити щось на зразок Еміратів для власних громадян, але єдина ваша мета - отруїти життя оточуючим країнам!
Тому, ви створили не Емірати, а країну-концентраційний табір.
І це ваша ********** і ваше майбутнє.
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31.05.2022 19:54 Відповісти
Ещё один ***** вылез.
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31.05.2022 19:17 Відповісти
Приїздь в Україну, подивись на "вплив".
Вплив, був би помітний, якби всі ці "пакети" прийняли у березні 2022 року: це б добре ******* по параші.
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31.05.2022 19:46 Відповісти
**#нутись скільки рашисских консерв у ЄС.... але добре що почали розкриватися.
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31.05.2022 19:55 Відповісти
ЄС має зробити паузу в запровадженні нових санкцій проти РФ, потрібно подивитись на вплив, - прем'єр Бельгії Де Кроо
***********
Дебіл! Це, все одно, що під час пожежі сказати, - а давайте припинимо гасити вогонь, подивимся, - може він уже й сам погасне.

Він або корисний ідіот, або відверта падлюка! Вибирайте!
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31.05.2022 21:34 Відповісти
параша війну продовжує
значить не достатньо санкцій
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01.06.2022 01:14 Відповісти
Да отменяйте уже совсем.Чего там.Бабло же теряете.
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01.06.2022 08:30 Відповісти
 
 