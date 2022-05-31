ЄС має зробити паузу в запровадженні нових санкцій проти РФ, потрібно подивитись на вплив, - прем'єр Бельгії Де Кроо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав ЄС "зробити" паузу у запровадженні санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"З точки зору Бельгії останній пакет є великим кроком вперед, і я думаю, поки ми повинні взяти паузу. Дайте запрацювати цьому пакету. Вплив нафтового ембарго на Росію значно більший, ніж у випадку газу. Щодо газу шлях значно складніший", - сказав він.
"Тому це важливий крок. Давайте зупинимось на хвилину і подивимось на вплив", - додав він, зазначивши, що запровадження нафтового ембарго стало перемогою для всього ЄС, у яку ніхто не вірив.
Топ коментарі
+25 Diesel_Sasha
показати весь коментар31.05.2022 16:35
+22 VOLVO XC 70
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+13 Diesel_Sasha
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Будь ласка, зачекайте...
Ну на минуту можете, но не дольше
Ну ну...КиссиндЖер КГБшная крыса с советских времён...именно он посадил путлера...в кресло президента рабZeи на вечеринке в Подмосковной Барвихе...в домике Ельцина...
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
Бо ви дегенерати тупі, нездатні створити хоч щось корисне.
Ви маючи найбільші в світі запаси корисних копалин та сотні мільйонів гектарів родючих земель, могли створити щось на зразок Еміратів для власних громадян, але єдина ваша мета - отруїти життя оточуючим країнам!
Тому, ви створили не Емірати, а країну-концентраційний табір.
І це ваша ********** і ваше майбутнє.
Вплив, був би помітний, якби всі ці "пакети" прийняли у березні 2022 року: це б добре ******* по параші.
***********
Дебіл! Це, все одно, що під час пожежі сказати, - а давайте припинимо гасити вогонь, подивимся, - може він уже й сам погасне.
Він або корисний ідіот, або відверта падлюка! Вибирайте!
значить не достатньо санкцій