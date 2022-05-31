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Естонія (1033) дрони (2474)

В Естонії чоловіка заарештували за спробу вивезти до РФ дрони для російської армії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дрон

В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством - Росії та Естонії - за підтримку російської агресії та спробу вивезти до РФ дрони для російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний Twitter естонської поліції.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання за підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", - заявили в поліції.

Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар’ю на запит прокуратури заарештував його.

У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.

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Топ коментарі
+22
Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
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31.05.2022 17:04
+16
Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
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31.05.2022 18:04
+15
То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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31.05.2022 17:09
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Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
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31.05.2022 17:04 Відповісти
Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
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31.05.2022 18:04 Відповісти
Заздрю естонській судовій системі.
Довіра до суду, - один з фундаментів держави!

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31.05.2022 21:45 Відповісти
Всьо орлани закінчуються, втарая армія міра вже по закордонах дрони жебрає.
Естонці молодці!
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31.05.2022 17:06 Відповісти
То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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31.05.2022 17:09 Відповісти
Хай спочатку відсидить свої 5 років
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31.05.2022 17:29 Відповісти
Так и будет. И он не первый уже.
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31.05.2022 17:55 Відповісти
Ну, в Україні б його попередили б про підозру.
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31.05.2022 17:10 Відповісти
Потрібно цю потворю до тюрми, а дрони передати Україні!
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31.05.2022 17:11 Відповісти
респект Эстонцам..
..а в Украине эпохи Зеленского засланцу Портнову дали вооружённую охрану (от бЕндеровцев), а когда ему стало страшно, то отправили под белы ручки туда, где ему будет лучше и сынишку его (тоже призывного возраста) через кордон сопроводили, шоб "не забрали из тролейбуса прямо в нацгвардию" и папа за "говно" своё не переживал..
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31.05.2022 17:16 Відповісти
Сейчас мардва по всему миру за нал скупает бытовые дроны.
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31.05.2022 17:27 Відповісти
знайомих з 10 естонців. люди живуть за кордоном вже років 20, тупо проросійські ватники та називають себе росіянами не дивлячись на те що родилися, жили та працювали в Естонії. отака куйня малята. зараз з ними втратив зв'язок по зрозумілим причинам.
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31.05.2022 17:29 Відповісти
Та вони ж не Естонці, навіщо ображати Естонію. В таких "ватників" навіть паспорта "aliens" іншого кольору і іншої національності
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31.05.2022 18:28 Відповісти
В таких "ватників" навіть паспорта "aliens"
******
aliens? О! Я так і знав, що кацапи не належать до людської цивілізації!

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31.05.2022 22:01 Відповісти
Такой вот паспорт обложка
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01.06.2022 13:03 Відповісти
а по національності хто, бо народитися і жити там могло і бидло від понавезених
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31.05.2022 21:48 Відповісти
Я б сказав риторичне питання
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02.06.2022 08:50 Відповісти
Це дуже добре, але потрібен другий фронт, в Білорусії хоч
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31.05.2022 17:42 Відповісти
Он не первый активист. Его ждет срок, штраф, лишение натурализованного гражданства. Короче домой.
Потихоньку высылают орков.
А безопасность соцсети мониторит . Нашу вату ждет сюрприз скоро.
Ладно. Некогда. Пойду работать, байрактары сами себя не купят.
Слава Украине.
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31.05.2022 17:53 Відповісти
а скільки ж ще подібних підоргів...
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31.05.2022 18:28 Відповісти
Прекрасно, что у него ДВА гражданства! Отсидит по эстонскому и будет его лишён в день освобождения! Хреново было бы если только Эстонское! В Латвии сейчас лишают, но только при наличии любого другого гражданства. К сожалению негражданина обратно нельзя вернуть, толерантность сраная!
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31.05.2022 19:08 Відповісти
Дії наших друзів з країн Балтії, Польщі , Великобританії приносять набагато більше користі Україні ніж дії вислідка виборів 2019 року!
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31.05.2022 20:31 Відповісти
оце дотримання санкцій,

а не так як франція і німеччина лізуть навипередки продати зброю параші,
а Україні не можна бо це ескалація
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01.06.2022 00:57 Відповісти
 
 