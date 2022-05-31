В Естонії чоловіка заарештували за спробу вивезти до РФ дрони для російської армії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством - Росії та Естонії - за підтримку російської агресії та спробу вивезти до РФ дрони для російської армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний Twitter естонської поліції.
"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання за підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", - заявили в поліції.
Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар’ю на запит прокуратури заарештував його.
У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.
Будь ласка, зачекайте...
Довіра до суду, - один з фундаментів держави!
Естонці молодці!
..а в Украине эпохи Зеленского засланцу Портнову дали вооружённую охрану (от бЕндеровцев), а когда ему стало страшно, то отправили под белы ручки туда, где ему будет лучше и сынишку его (тоже призывного возраста) через кордон сопроводили, шоб "не забрали из тролейбуса прямо в нацгвардию" и папа за "говно" своё не переживал..
******
aliens? О! Я так і знав, що кацапи не належать до людської цивілізації!
Потихоньку высылают орков.
А безопасность соцсети мониторит . Нашу вату ждет сюрприз скоро.
Ладно. Некогда. Пойду работать, байрактары сами себя не купят.
Слава Украине.
а не так як франція і німеччина лізуть навипередки продати зброю параші,
а Україні не можна бо це ескалація