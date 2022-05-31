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Польща переходить до дій із захоплення західних територій України, - секретар радбеза РФ Патрушев

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Про це повідопляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Так звані західні партнери київського режиму також не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі. (...) Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжі.

"Яскравим підтвердженням цього став візит до Києва польського президента Дуди, а також його заяви про те, що незабаром польсько-український кордон перестане існувати", - сказав Патрушев.

Раніше у травні Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.

Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо її (України,- ред.) розчленовування".

Також дивіться: "Меня интересует Польша. После Украины мы за 6 секунд покажем, на что мы способны", - Кадиров. ВIДЕО

За словами секретаря Радбеза РФ, президент України Володимир Зеленський має намір надати полякам особливий статус, зокрема можливість обіймати керівні державні посади.

"У даному випадку суверенітет України не хвилює ні главу держави, ні тим більше США та їхніх союзників, які готові жертвувати інтересами українського народу для реалізації своїх геополітичних цілей (...). Їхні дії ведуть до реального розвалу країни", - вважає секретар Ради безпеки РФ .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, доведеться захищати цілісність України від Польщі, - Лукашенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+79
Що вони там курять 😁
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31.05.2022 16:56
+64
По-моему они не только курят, но и нюхают, и колятся.
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31.05.2022 16:59
+50
А в Шепетовке база марсиан...
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31.05.2022 16:59
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Недострана рашка всю свою историю пытается кого-то от кого-то спасать! И так было - в Венгрии, Чехословакии, Египте, Вьетнаме, Афганистане… но почему-то легче живётся там, откуда эти ублюдки с позором уходят.
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31.05.2022 17:25 Відповісти
Priciop tut poliaki,sto oni streliajet,ubyvajet kogo to?Krome fasistov s kacapstana drugix vynovnix etoj vojne iskat nenado, i eto vse ponimajet
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31.05.2022 17:25 Відповісти
Судячи з багаторічних дій такі плани швидше має Угорщина - спільниця рашистського мордора.
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31.05.2022 17:26 Відповісти
Имхо, не совсем так: свинособаки предложили уграм об'едки с барского стола - кусочек побеждённой Украины, а шакалы венгры поверили. Но рашисты сели в лужу, после окончательного трудоустройства на репарации рашистов, ЕС вплотную займется уграми.
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31.05.2022 17:47 Відповісти
Дебилы бл*дь.
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31.05.2022 17:28 Відповісти
Яке воно Їб###нуте,хай Бог милує...
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31.05.2022 17:31 Відповісти
*******
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31.05.2022 17:33 Відповісти
это гавно едят причмокивая в зоне действия росТВ, но кормить им дипломатов других стран с лучшими в мире разведками, он бы ещё целится в писуары весь мир учил, по уровню интеллекта примерно одно и тоже.
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31.05.2022 17:35 Відповісти
Я не можу навіть уявити, що у головах цих росіян.
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31.05.2022 17:35 Відповісти
В головах росіян нестримне сексуальне бажання трахнути в дупу підлітка віком не більше одного року. Під Черніговом два вояки ЗС РФ так згвалтували на смерть однорічного хлопчика. Навіть звірина ніколи не буде гвалтувати своє дитинча. а от РУССКІЄ вважають що це дуже сексуально
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31.05.2022 22:03 Відповісти
патрушев ще тупіший чим путін два сапога пара,що воно меле сам мабуть не второпав,кацапи одним словом
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31.05.2022 17:35 Відповісти
Наркоман
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31.05.2022 17:36 Відповісти
Окупантам- вбивцям постійно навкруги важаються такіж потвори як вони самі .
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31.05.2022 17:36 Відповісти
Коля патрубок...

До речі, Кучма його у якомусь там 2000-му "Богданом Хмельницьким" нагородив. Тіпа, "за дуже плідну співпрацю фсб з СБУ у боротьбі з тероризмом", whatever it could mean.

Цікаво, той указ вже скасували?
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31.05.2022 17:37 Відповісти
Немытое быдло открыло свой грязный рот.
На лафет уже пора, а оно гавкает.
Вот уж наградил бог соседями-свинособаками.
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31.05.2022 17:39 Відповісти
Що тут не ясно, будуть нападати на Україну з сторони Білорусії щоб перерізати поставки зброї.
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31.05.2022 17:40 Відповісти
ну значит бульбашенковскихклоунов вояк погонят на убой,надо же и нашим волынякам размятся на мяске,а то заждались.это будет епиччнее чернобаевки и белогоровки
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31.05.2022 17:48 Відповісти
Ну шо тут сказать ?
Мощный старик - отец кацапских ублюдков.....
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31.05.2022 17:42 Відповісти
каждый судит по себе...
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31.05.2022 17:42 Відповісти
"У даному випадку суверенітет України не хвилює ні главу держави, ні тим більше США та їхніх союзників, які готові жертвувати інтересами українського народу для реалізації своїх геополітичних цілей (...). Їхні дії ведуть до реального розвалу країни", - вважає секретар Ради безпеки РФ . Джерело: https://censor.net/ua/n3345076

А раZZєющка прішла спасать, асвабаждать Україну ат міравова фашізма? Правільна понєлі?!
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31.05.2022 17:49 Відповісти
вам какая разница
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31.05.2022 17:50 Відповісти
Яка цинічна брехлива істота ,видохніть всі рашисти разом з своєю нациською терористичною так званою державою.
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31.05.2022 17:55 Відповісти
жаба давить що не в парашу!!!!
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31.05.2022 17:59 Відповісти
Може оно с визитом к нам приедет...а то мешком как то слабо ударный, надо пожалеть и добить
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31.05.2022 18:00 Відповісти
дід таблетки переплутав
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31.05.2022 18:03 Відповісти
Писать о том что говорят эти ублюдки это тоже самое что писать о том что говорят обитатели дурдома
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31.05.2022 18:04 Відповісти
Патрушев не звізди, я вже сотий ящик квітів викинув, чекаю не дочекаюсь польських загарбників. Люди днюють і ночують на дорогах щоб привітати польських окупантів, кожен день печемо свіжі короваі та паляниці, хлопи рембригади збирають для то польських танків, на аеродробі день і ніч заливають нову впп для f16
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31.05.2022 18:06 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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31.05.2022 18:19 Відповісти
Польща переходить до дій із захоплення західних територій України, - секретар радбеза РФ Патрушев
===================
то й добре що переходить..А тобі кацапське падло яка різниця? йди нахер разом зі своїм )(уйлом та іншими кацапами!
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31.05.2022 18:25 Відповісти
Ще одне падло про "інтереси українського народу" занепокоїлось. У цьому уся кацапська ментальність - думати тільки про загарблення сусідніх держав. Здохни, потвора.
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31.05.2022 18:26 Відповісти
Остатки мозга заплеснили
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31.05.2022 18:28 Відповісти
президент України Володимир Зеленський має намір надати полякам особливий статус, зокрема можливість обіймати керівні державні посади.

"вєрним путьом йде тов. Зєлєнський !"

хай живе Річ Посполита -2
федеративна Республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

наступний крок - інвазія федеративних військ у складі польського корпусу ім. Президента Пілсудського, українського окупаційного корпусу ім. Гетьмана Сагайдачного та литовського окупаційного корпусу ім. князя Костянтина Острозького
з метою утверження на московському троні нащадка Королевіча Владіслава, якому і має належати влада в Московії ще із 1612 р.
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31.05.2022 18:32 Відповісти
Зеленський не пам'ятає що ляпав язиком зранку.
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31.05.2022 18:37 Відповісти
хай живе Річ Посполита -2
федеративна Республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

Треба навчитися на досвіді ЄС з орбаном і не залучати підкацапників навіть до уявних союзів
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31.05.2022 18:45 Відповісти
нам не поляків треба на керівні посади, а прибрати рашистів зі влади
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31.05.2022 21:35 Відповісти
Ну от і добре ,, не треба буде їхати у Польщу на заробітки , бо Польща буде тут , в Україні . .
А якщо без жартів то - яка різниця , якійсь кремлівській ******* , з якоїсь сраної кацапії , які в нас з поляками плани . !? . Займіться своїми справами , голодранці мля ,, приберіть лайно в своїй паРаші , та проведіть газ , хоч в дєрьовні що зразу за МКАДом ..! Вас не повинні турбувати наші справи , русня .!
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31.05.2022 18:33 Відповісти
Це закони розвитку будь-якої "імперії". Коли вона перестає загарбувати нові землі, відбувається імплозія, тобто вибух всередину.

Вельми скоро на раші станеться такий вибух (і соціальний, і збройно-конфліктний), що мало не здасться. Весь світ буде спостерігати з захопленням.
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31.05.2022 21:43 Відповісти
Якщо вибирати між Росією та Польщею , то я за Польщу. Самий короткий шлях до ЕС і НАТО. І якщо вибирати між зеленським і Дудою, то я за Дуду.
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31.05.2022 18:34 Відповісти
Вроде Патрушев был умный мужик, а тут такую лажу слепил. Даже для плебса беспонтово
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31.05.2022 18:34 Відповісти
Может и умный, но не знает что между странами ЕС границы условные.
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31.05.2022 18:44 Відповісти
Все просто:
Через тиждень вони заявлять:
"ВСЯ Україна захоплена Польщею та НАТО."
Через місяць:
"Ми змушений були відступити до кордону під атаками переважаючих сил НАТО".
Профіль!
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31.05.2022 18:38 Відповісти
Давай вже, сволото кацапська, потіш дядька Оруєла і пробелькоти вже, що то ви, покидьки, українців вбиваєте аби від поляків "врятувати"
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31.05.2022 18:39 Відповісти
Ще більший ******* ніж *****..
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31.05.2022 18:39 Відповісти
Потвора каже: "Такжє нє прочь воспользоваться..." Воно значить визнає кацапські плани на территорію України, а брешуть падли про "освобождєніє". Мені тато з тіткою розповідали, що після їх "освобождєнія" в 1944-му взимку по ночам в полях картоплю шукали, бо всю їжу кацапи конфісковували і голодом морили.
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31.05.2022 18:40 Відповісти
Це не просто так сказано. Свинособаки шукають привід для нападу з боку Білорусі. Привід як завжди дебільний але їхня аудиторія схаває і це.
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31.05.2022 18:49 Відповісти
Напад на Польщу? Кокушки не виросли
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31.05.2022 19:00 Відповісти
Польща переходить до дій із захоплення західних територій України

А ещё Украина сама себя обстреливает, а рассея занимается исключительно доставкой гуманитарной помощи несчастным обладателям русскоязычной челюсти в Украине.
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31.05.2022 19:03 Відповісти
фу, как дешево и безвкусно
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31.05.2022 19:05 Відповісти
Добре, що у нас є такий захисник, як кацапистан, а то б ті...
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31.05.2022 19:07 Відповісти
Сказочный довбойоб! А многие у нас все ждут часа когжа же наконец ***** крякнет,забывая...что вот это вот,заменит старого фюрера..Ну и что по Вашему милые мои соотечественники изменится??? Параша-это диагноз,причем хронический и неизлечимый.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
Так рятуйте нас! нападіть на Польщу, я у Львові бачила російськомовних! Довбо"би! я із задоволенням подивлюся як Нато вас демілітарізує
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31.05.2022 19:21 Відповісти
Плять! Вам какое дело, что твориться в соседней "квартире"? Вы в своей сральники помойте!
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31.05.2022 19:31 Відповісти
Кацапы самые хитрые и подлые на всей земле.
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31.05.2022 19:46 Відповісти
Ха-ха-ха!Не смішно.Бійтеся кляті російські окупанти !Польща вже захоплює крим і ростов а ви не бачипе.
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31.05.2022 19:47 Відповісти
НАХ!!!!!!!! маразматик кремлівський, разом зі своєю маячнею. воно падло, думає, що навкруги всі такі кровожерливі ідіоти як кацапи й кацапія.
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31.05.2022 19:52 Відповісти
лживая циничная падаль!!!!пока что ты и твоя русня захватила УКРАИНСКИЕ земли а Польша помогает УКРАИНЕ чем только может!
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31.05.2022 20:06 Відповісти
стільки коментарів під руснявою маячнею, яка навіть жодного комента не варта. дуже дивно, як на мене.
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31.05.2022 20:08 Відповісти
Патруш, Парвус - как его изначальная фамилия, чтобы мы понимали с кем имеем дело ?
Польша - страна НАТО, и границы между Польшей и Украиной не будет !
И попробуй что гавкнуть, гнида хабадская.
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31.05.2022 20:16 Відповісти
довбойоб
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31.05.2022 20:32 Відповісти
кацапобред.
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31.05.2022 20:40 Відповісти
У кремлядей проснулся древний ужас- "Речь Посполитая" , в переводе - народное государство, из Польши, Украины, Литвы- " од можа, до можа!" Если такое объединение сложится при участии Великобритании и США- им трындец, независимо от того чем кончится эта война, просто Московия заползёт в свою нору, или в результате гражданских конфликтов разлезется на национальные лоскуты, конец всей имперской идеологии, Третьего Рима и прочей балабуды, остатки андрофагов прочно обснуются в мокшанских болотах, и ни шагу далее.
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31.05.2022 20:42 Відповісти
И поэтому Европка остальная так боится этого. Прочитайте про Доктрину Устинова, министра обороны совка в 80-ых. Там прямой военный план захватить всю Европу за месяц, но большой вопрос, как удержать нелояльное население. Ну и чётко показано, пойдут на Францию и Испанию. Вот эти южные страны, у которых сиеста и модные тусовки, боятся умного и решительного союза, у которых еще и военная техника имеется. Им либо никчемных воров-кацапов, кто все разваливает за что берется, либо максимально обезоруженные умные. С первых берут природные ресурсы, а с других эмигрантов. Вон Германия радовалась, что к ней миллионы женщин и детей поедут. Очень расстроились, когда кацапы получили хорошую кормежку из всех видов вооружений.
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31.05.2022 21:43 Відповісти
Кожен судить по собі, а загарбники по собі теж, покидьки, і досі живуть як дикуни з племені без імен
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31.05.2022 21:15 Відповісти
Вторглась в Украину россия, аннексировала и оккупировала части территорий Украины россия, а виновата в этом Польша и США ? Он что наркоман или придурок?
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31.05.2022 21:28 Відповісти
Навіть якщо це і так, то це не ваше діло смердючі москалі!!! Якщо, не дай Бог Україна не вистоїть, то краще бути з поляками, а не з такими ублюдками, як москалі!!!
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31.05.2022 21:32 Відповісти
Скорее б уже захватили. Заодно и остальние области сдадим Польше, чтоб скорее в НАТО войти.
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31.05.2022 21:38 Відповісти
Бред *********** 3,14дараса. Просто єта свинособака не с той ноги встала.
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31.05.2022 21:40 Відповісти
"Ось він і **@нувся бідолашний"...
(с.) О.Поддерев'янський
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31.05.2022 21:46 Відповісти
кацапи навмисно вкидують провокативну блювотину
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31.05.2022 22:03 Відповісти
Сказал Патрушев и выдал еще немного касапских паспортов в Херсоне...
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31.05.2022 22:16 Відповісти
Таки ж дебіли кончені.
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31.05.2022 22:27 Відповісти
Це в них наслідки вилизування дупи Пуйла.
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31.05.2022 22:44 Відповісти
Фотография Патрушонка - наглядная иллюстрация из медицинской энциклопедии, раздел "Шизофрения".
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31.05.2022 22:56 Відповісти
НУ ОН ТИПА ******* ТЕХНИК ИЗ МУЛЬТИКА !)
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01.06.2022 00:19 Відповісти
Боже, яке кончене.
Спостерігаємо агонію фейкової імперії. 😁
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01.06.2022 05:44 Відповісти
Внуки нквд яки у 30 х роках пересварили и спровокували полякив и украинцив знову пробують використати стару технологию
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01.06.2022 07:34 Відповісти
ЗАБЕРИТЕ ПОЦИЄНТА !)
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01.06.2022 15:12 Відповісти
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