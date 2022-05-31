Польща переходить до дій із захоплення західних територій України, - секретар радбеза РФ Патрушев
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.
Про це повідопляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Так звані західні партнери київського режиму також не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі. (...) Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжі.
"Яскравим підтвердженням цього став візит до Києва польського президента Дуди, а також його заяви про те, що незабаром польсько-український кордон перестане існувати", - сказав Патрушев.
Раніше у травні Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.
Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо її (України,- ред.) розчленовування".
За словами секретаря Радбеза РФ, президент України Володимир Зеленський має намір надати полякам особливий статус, зокрема можливість обіймати керівні державні посади.
"У даному випадку суверенітет України не хвилює ні главу держави, ні тим більше США та їхніх союзників, які готові жертвувати інтересами українського народу для реалізації своїх геополітичних цілей (...). Їхні дії ведуть до реального розвалу країни", - вважає секретар Ради безпеки РФ .
Будь ласка, зачекайте...
До речі, Кучма його у якомусь там 2000-му "Богданом Хмельницьким" нагородив. Тіпа, "за дуже плідну співпрацю фсб з СБУ у боротьбі з тероризмом", whatever it could mean.
Цікаво, той указ вже скасували?
На лафет уже пора, а оно гавкает.
Вот уж наградил бог соседями-свинособаками.
Мощный старик - отец кацапских ублюдков.....
А раZZєющка прішла спасать, асвабаждать Україну ат міравова фашізма? Правільна понєлі?!
===================
то й добре що переходить..А тобі кацапське падло яка різниця? йди нахер разом зі своїм )(уйлом та іншими кацапами!
"вєрним путьом йде тов. Зєлєнський !"
хай живе Річ Посполита -2
федеративна Республіка Польщі, України, Литви та Білорусі
наступний крок - інвазія федеративних військ у складі польського корпусу ім. Президента Пілсудського, українського окупаційного корпусу ім. Гетьмана Сагайдачного та литовського окупаційного корпусу ім. князя Костянтина Острозького
з метою утверження на московському троні нащадка Королевіча Владіслава, якому і має належати влада в Московії ще із 1612 р.
федеративна Республіка Польщі, України, Литви
та Білорусі
Треба навчитися на досвіді ЄС з орбаном і не залучати підкацапників навіть до уявних союзів
А якщо без жартів то - яка різниця , якійсь кремлівській ******* , з якоїсь сраної кацапії , які в нас з поляками плани . !? . Займіться своїми справами , голодранці мля ,, приберіть лайно в своїй паРаші , та проведіть газ , хоч в дєрьовні що зразу за МКАДом ..! Вас не повинні турбувати наші справи , русня .!
Вельми скоро на раші станеться такий вибух (і соціальний, і збройно-конфліктний), що мало не здасться. Весь світ буде спостерігати з захопленням.
Через тиждень вони заявлять:
"ВСЯ Україна захоплена Польщею та НАТО."
Через місяць:
"Ми змушений були відступити до кордону під атаками переважаючих сил НАТО".
Профіль!
А ещё Украина сама себя обстреливает, а рассея занимается исключительно доставкой гуманитарной помощи несчастным обладателям русскоязычной челюсти в Украине.
Польша - страна НАТО, и границы между Польшей и Украиной не будет !
И попробуй что гавкнуть, гнида хабадская.
(с.) О.Поддерев'янський
Спостерігаємо агонію фейкової імперії. 😁