Проти РФ та Білорусі запроваджено вже 125 спортивних санкцій. Наша мета - повна ізоляція, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що проти Росії та Білорусі запроваджено вже 125 спортивних санкцій.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 30 травня запроваджено вже 125 санкцій проти Росії та Білорусі в галузі спорту", - заявив Гутцайт.

Зазначено, що санкційні обмеження спрямовані на виключення РФ та РБ із міжнародних спортивних організацій, позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях, а також позбавлення права проводити міжнародні змагання на території цих країн.

"За дорученням і в координації з Офісом президента України Мінспорту працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України. Наша мета — повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані всі завдані ними збитки", — наголосив Гутцайт.

Зокрема, в галузі олімпійських видів спорту проти росіян та білорусів запроваджено 43 санкції, неолімпійських видів спорту – 68 санкцій, паралімпійських – 12 санкцій, а також 2 спільні санкції для олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Серед найбільш відчутних - заборона брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року, які відбудуться 7-17 липня у Бірмінгемі (США).

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Також Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив спортсменів паралімпійських комітетів РФ та РБ від зимових Паралімпійських ігор у Пекіні та ухвалив рішення не допускати збірні команди цих країн до участі у 10 паралімпійських видах спорту.

Крім того, російські та білоруські збірні усунено від участі у ХХIV літніх Дефлімпійських іграх, що відбувалися в Кашіас-Ду-Сулі (Бразилія).

Санкції також запровадили Європейська спортивна організація глухих (EDSO), Міжнародна федерація баскетболу (FIBA), Міжнародна федерація тенісу (ITF), Міжнародна федерація карате (WKF), Міжнародна федерація таеквондо (ITF), Міжнародна федерація дзюдо, UEFA та інші.