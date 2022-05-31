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Понад пів тисячі дітей-сиріт з Донеччини утримують окупанти в Ростовській області, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти утримують 540 дітей вивезених з Донеччини, у російській Ростовській області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, із 540 утримуваних дітей 267 - з території Маріуполя (включаючи район) та Волновахи (включаючи район).
"Наразі дітей готують для спрощеної процедури надання громадянства росії за внесеними нещодавна змінами в російське законодавство. Найогидніше (якщо таке може бути), що цей процес курує безпосередньо уповноважена по справам дітей при президенті росії Марія Львова-Белова", - йдеться в повідомленні.
Власне вона і була ініціатором "спролщення" надання громадянства дітям - сиротам України.
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Solsky Wasyl
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