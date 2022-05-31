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Понад пів тисячі дітей-сиріт з Донеччини утримують окупанти в Ростовській області, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Рашисти утримують 540 дітей вивезених з Донеччини, у російській Ростовській області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, із 540 утримуваних дітей 267 - з території Маріуполя (включаючи район) та Волновахи (включаючи район).

"Наразі дітей готують для спрощеної процедури надання громадянства росії за внесеними нещодавна змінами в російське законодавство. Найогидніше (якщо таке може бути), що цей процес курує безпосередньо уповноважена по справам дітей при президенті росії Марія Львова-Белова", - йдеться в повідомленні.

Власне вона і була ініціатором "спролщення" надання громадянства дітям - сиротам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вивозять із Маріуполя дітей, які втратили або загубили батьків, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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ублюдки злоїбучі, навіть для своїх власних дітей нічого доброго зробити не захотіли, русскіє сироти то перші на гарматне м"ясо, то вони хочуть і наших дітей опоганити, а потім знищити.
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31.05.2022 17:18 Відповісти
Це акт міжнародного тероризму...
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31.05.2022 17:23 Відповісти
" Та сторона . " - Пам"ятаємо .
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31.05.2022 17:31 Відповісти
Був один такий що лизнув очко путлеру і відчув на смак мир .
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31.05.2022 17:33 Відповісти
 
 