Понад пів тисячі дітей-сиріт з Донеччини утримують окупанти в Ростовській області, - Андрющенко

Рашисти утримують 540 дітей вивезених з Донеччини, у російській Ростовській області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, із 540 утримуваних дітей 267 - з території Маріуполя (включаючи район) та Волновахи (включаючи район).

"Наразі дітей готують для спрощеної процедури надання громадянства росії за внесеними нещодавна змінами в російське законодавство. Найогидніше (якщо таке може бути), що цей процес курує безпосередньо уповноважена по справам дітей при президенті росії Марія Львова-Белова", - йдеться в повідомленні.

Власне вона і була ініціатором "спролщення" надання громадянства дітям - сиротам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вивозять із Маріуполя дітей, які втратили або загубили батьків, - Андрющенко