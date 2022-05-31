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Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Європейським Союзом шостого пакета санкцій проти Російської Федерації найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу з президентом Словаччини.

"Обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії. Ми єдині у поглядах з цього питання. У ситуації, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти РФ пройшло понад 50 днів, це не є прийнятним. Але ми бачимо прогрес із затвердженням шостого санкційного пакета. Сподіваємося, що його буде ухвалено найближчим часом", - зазначив президент.

За його словами, ключові обмеження проти Росії мають примушувати її до припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 18:07
+8
Ось вам блискавична відповідь на те, як зелупа знищує своїми діями Україну! У вас ще будуть притензії чому нам не дають зброю?
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31.05.2022 18:08
+7
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31.05.2022 18:10
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тож і преза можна теж, бггг

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31.05.2022 18:00 Відповісти
Закони для народа,на слуг закони не розповсюджуються!!)))
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31.05.2022 18:12 Відповісти
ага, росте зелений драко, росте на піарній опарі... але гоп - і в окоп
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31.05.2022 18:20 Відповісти
Орбан - *******. На місяць затримав такі важливі санкції.
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31.05.2022 18:03 Відповісти
Українці вже не сподіваються що гниди,які здали Чонгар будуть покарані!!))
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31.05.2022 18:06 Відповісти
чого це не сподіваються. дуже сподіваються. правда, оскільки винні зе і єрмак, то покарані вони будуть тільки через 2 роки, очевидно.
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31.05.2022 19:01 Відповісти
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 18:07 Відповісти
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31.05.2022 18:10 Відповісти
Ось вам блискавична відповідь на те, як зелупа знищує своїми діями Україну! У вас ще будуть притензії чому нам не дають зброю?
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31.05.2022 18:08 Відповісти
Ти б кращє сподівалося що виживеш після Перемоги...
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31.05.2022 18:08 Відповісти
Вроде уже ухвалили . Мадяри і словаки до кінця року могут брать кацапську нафту.
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31.05.2022 18:08 Відповісти
якщо нафтопровід буде справним
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31.05.2022 18:33 Відповісти
Сподіваємось, що всіх козломордих запроданців на чолі з Єрмаком ти розженеш і нарешті займешся країною.
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31.05.2022 18:11 Відповісти
Марна справа,він не сценарист,а лише лялька з гончір'я!!!))
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31.05.2022 18:17 Відповісти
марно сподіваєшся. Він сам заявив :з єрмаком прийшов, з ним і піду"
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31.05.2022 18:22 Відповісти
я от думаю, що йому ще в Омані сказали - виженеш Єрмака - уб'ємо. от він його і держить. і не вижене ніколи.
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31.05.2022 19:02 Відповісти
Надейся и жди когда рак засвистит. Не забудь прийти к своей курве пожрать скумбрии по 8 грн. за кило.
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31.05.2022 21:35 Відповісти
 
 