Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Європейським Союзом шостого пакета санкцій проти Російської Федерації найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу з президентом Словаччини.
"Обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії. Ми єдині у поглядах з цього питання. У ситуації, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти РФ пройшло понад 50 днів, це не є прийнятним. Але ми бачимо прогрес із затвердженням шостого санкційного пакета. Сподіваємося, що його буде ухвалено найближчим часом", - зазначив президент.
За його словами, ключові обмеження проти Росії мають примушувати її до припинення війни.
Топ коментарі
+8 Ан Мур
показати весь коментар31.05.2022 18:07
+8 Павло ШОвте
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+7 Павло ШОвте
показати весь коментар31.05.2022 18:10
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І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."