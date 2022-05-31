Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Європейським Союзом шостого пакета санкцій проти Російської Федерації найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу з президентом Словаччини.

"Обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії. Ми єдині у поглядах з цього питання. У ситуації, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти РФ пройшло понад 50 днів, це не є прийнятним. Але ми бачимо прогрес із затвердженням шостого санкційного пакета. Сподіваємося, що його буде ухвалено найближчим часом", - зазначив президент.

За його словами, ключові обмеження проти Росії мають примушувати її до припинення війни.

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