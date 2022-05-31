УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11555 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 464 121
війна (56290) Зеленський (17415) Луганщина (4415) Донбас (21733) Донецька область (5682) деокупація (926)

Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що деокупація українських територій не має призвести до загибелі людей

Про це він заявив на брифінгу із президентом Словаччини, передає Цензор.НЕТ.

"На сході нам складно через те, що бракує відповідної кількості зброї. Ми не прив'язуємось до дат деокупації. Ми прив'язуємось до людей. Якщо ті чи інші кроки нашої операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей. Саме вони деокуповують території.

Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в приіоритеті. Перш за все ми маємо максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ", - наголосив президент.

"Там зосереджено велику кількість техніки, збройних формувань, батальйонів як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами з "ЛДНР". Вони зосередили безліч сил, щоб виконати той чи інший план РФ. Про плани РФ, прив'язані до символів і дат, ми багато чули... Нам однаково, які плани у РФ... Наші плани зрозумілі - ми все це деокуповуватимемо", - заявив глава держави.

Також читайте: Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ
Дипломатка уточнила, що їй невідомі причини такої "щедрості" з боку української влади
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
показати весь коментар
31.05.2022 18:38
+53
Знову хаотичний потік свідомості. "Землі без людей нам не нада!.." - це що? Почекаємо, доки всі в їдуть і дамо землям спокій? "Почекаємо на зброю... " - це взагалі цікаво. А якщо зброї не буде років 5-6, то виходить, що зєлєні це - приз. Бо і виборів не буде. А гуманітарки деякий час даватимуть. І знову про" наші люді". Нема там наших людей. Ті "наші", які звідтам - гірше кацапів і теж з автоматами. Бідна держава, коли у президента у голові березова каша і ватні тампони.
показати весь коментар
31.05.2022 18:37
+48
Знову Голохвастого увімкнув.
показати весь коментар
31.05.2022 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей" нУ... ЕСЛИ БЫ ТАКУЮ УТКУ ТЫ ДО СВОЕГО ОТКРОВЕНИЯ ПРО "НЕ ХОТЕЛИ ПАНИКИ" ЗВЕЗДАНУЛ БЫ... МОЖЕТ КТО И ПОВЕРИЛ Б...ЧЕЛОВЕКОЛЮБ ТЫ НАШ - ПОЛСТРАЫ УБИЛ.
показати весь коментар
31.05.2022 21:43 Відповісти
"Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в приіоритеті. "
- якщо почекати ще трохи з деокупацією, то живих українців на окупованих територіях просто не залишиться. То, напевне, це і план "зєлєдєнта"?
показати весь коментар
31.05.2022 21:43 Відповісти
А щось про початок виготовлення своєї зброю й роботи оборонки 24/7 ???
показати весь коментар
31.05.2022 22:02 Відповісти
Всьому свій час,правильно говорить Зеленський.
показати весь коментар
31.05.2022 22:47 Відповісти
1 рубль,не более,за такой тупой высер
показати весь коментар
01.06.2022 08:31 Відповісти
Да, отдохни пока, в Оман сьезди, переставь мебель в доме. Не спеши что-то делать.
показати весь коментар
31.05.2022 23:03 Відповісти
передайте йому, що в нього дуже і дуже погано виходить 'зберігання людей', бо він ВЖЕ втратив декілька мільйонів людей за останні три місяці!!!
показати весь коментар
31.05.2022 23:55 Відповісти
Черговий пук довбой...ба.Цікава тема вилазить.Осінню 2019 Україна відказалась в судах ЄС від всіх позовів до роZZії по Криму!!!!!З чиєї подачі і how many це мурло получило від пуйла за це ???
показати весь коментар
01.06.2022 05:34 Відповісти
За то ему Ху.лище разрешилось в своё дупло заглянуть и обменяло пленных
таксистов на сепаров и кацапов.
Зеля сказал,что он их освободил.Обмен это не освобождение.
показати весь коментар
01.06.2022 08:29 Відповісти
Краще б стулив ти свою пельку
показати весь коментар
01.06.2022 05:41 Відповісти
Сколько суммарно живет на оккупированном юге, который зелох сдал без боя? Миллион-полтора? Неплохо так "сберёг". Сколько погибло в Мариуполе из-за того, что он сидел последний год сложа руки, зная что война будет? 20 тысяч! Да уж, опять сберёг так сберёг. Давно пора понять что он как Сталин и человеческие жизни ничего для него не значат.
показати весь коментар
01.06.2022 05:45 Відповісти
Бєняренигатпесиголовець вправно судиться тільки з Україною : і хто тепер скаже ,що у нього не було домовленності з кремлівською мафією про здачу Півдня і Сходу ...так-так ...починалось все з Оману...і боневтіку -нікуди і не втік би ,бо повинен був підписати капітуляцію....і зараз не передасть владу ТУРЧИНОВУ- бо він повинен передати овочу... кремлівська мафія і так оббирає Україну....та їм потрібен холокост українців і геноцид.... і що б їм ніхто не заважав сплюндрувати все українське...
показати весь коментар
01.06.2022 06:33 Відповісти
Он говорит "надо сохранить людей а не ввязываться в войну и надо ждать пока оккупант сам не уйдет " Зе- -великий стратег,шут и клоун и болван...
показати весь коментар
01.06.2022 06:55 Відповісти
Он ради халявы все сдаст,всех положит.
Сказал бы ему хоть 50% заплатить-сразу бы перестал чекаты
показати весь коментар
01.06.2022 08:25 Відповісти
Ну, вперед Наполеон. Если тебе надо.
показати весь коментар
01.06.2022 10:04 Відповісти
Если началась война, надо ВОЕВАТЬ, а не ждать вооружений, условий и т.д. Если Украина будет воевать, а значит освобождать захваченные врагом территории, то ей будут обязательно предоставлены все необходимые вооружения, условия и т.д., если же Украина будет чего-то "ждать", то она получит только "ограниченную" помощь. Такова реальность и ее надо принимать какой она есть. Когда в 2014г. была возможность быстро и практически без потерь взять Донецк и Луганск (Луганск был на 50% взят) и тем самым быстро завершить войну, руководство ВСУ тогда посчитало, что при этом будут "большие потери" и "пострадает мирное население". В результате мы получили 8 лет позиционной войны, а с 24.02.2022г. большую войну с РФ, когда почти полстраны разрушено, больше сотни тысяч убитых и раненных. И при этом сейчас снова, опять еще рассуждают о желании "предотвратить большие потери"!
показати весь коментар
01.06.2022 14:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 