Депутат Держдуми РФ Морозов запропонував викрасти міністра оборони країни НАТО (оновлено). ВIДЕО
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Депутат Держдуми від "Єдиної Росії", голова комітету РФ з контролю Олег Морозов пропонує викрасти міністра оборони однієї з країн НАТО, коли той їхатиме до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Морозов у токшоу на кремлівському телеканалі "Росія-1" заявив, що, можливо, якийсь військовий міністр однієї з країн НАТО сяде на поїзд до Києва, щоб поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. "Але він би не доїхав. Отямився б десь у Москві", - додав він.
"Ви маєте на увазі, що ми б його викрали?" - запитала кремлівська пропагандистка Ольга Скабеєва. "Так, і тоді ми дізналися б, хто що замовив, хто за що конкретно відповідає", - відповів Морозов і пригрозив: "Усі військові міністри, які їдуть до Києва, повинні подумати про те, як це - прокинутися в Москві".
Морозов є членом партії "Єдина Росія" і депутатом з 1993 року.
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https://www.youtube.com/watch?v=jw-yNoy6fq0
Ничего я не курил,
Я - с рождения бесстрашный,
Жизнерадостный дебил (Морозов в соавторстве с Журавлевым).
Є в мене бажання побазікати про практичне втілення цього шизоїдного "потоку притомності" ...
Судячи по поєтиці їх шпигунських можливостей , то в їх в кожному Абвері було по штандантерфюрері Штирліцу , а в кожнії польовій розвідці по Йогану Вайсу й Генріху Шварцкому ...
Але кіно закінчується й Тіхонов їде в тролейбусі в комуналку , а Любшин з Янковським й Басовим бухають за лаштунками театру . В реальному світі їх максимальне досягнення це обер-лейтенант обслуги люфтвафе ... якого арештували й розтріляли наци йще в 1942 році ...
В реаліях Українсько - Московської війни вони не мали можливості надійслати якогось попа РПЦ МП , що б той опитав би на Лук"янівскому ринку будь яку торговку сімками , що б вона їм розповіла б "секрет полішенеля" , який знає кожен житель Татарки й навкілля Шевченківського району , що "завод Артема" напроти Татарки й Лук"янівки не працює вже років 15 на тому місці .
Бо їх ****** "Ескандери санкції не бояться" виключно якщо на їх є в ***** гроші ... Й кожна ракете коштує в десять тисяч разів дешевше , ніж заплатити чиниці на цукерки з сусідньої Покровської монастриру й вона усе їм з"ясувала б .
А захопити потяг з іноземним міністром й його охоронцями під час вйни це така собі підліткова полюція ... не більше !!!
Мабуть ні,бо розуміє,що він як "невловимий Джоні".