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Новини За кордоном
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Італія (996) членство в ЄС (929) Драгі (56)

Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ, - Драгі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

драгі

Майже всі великі країни-учасниці Європейського cоюзу, крім Італії, виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgcom24.

Зокрема, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі за підсумками саміту лідерів ЄС запитали про перспективи України.

"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав усі, крім Італії", - зазначив він.

Читайте також: Лідери ЄС підтверджують готовність розглянути заявку України на членство у червні, - висновки Євроради

За його словами, на сьогодні ситуація з наданням статусу є невизначеною.

"Але надати швидкий шлях для вступу України треба. І мені здається, що Єврокомісія також згодна з цією точкою зору", - додав італійський прем'єр.

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Топ коментарі
+55
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31.05.2022 19:14
+53
Боже, я думаю "старая Европа" давно и успешно доказала что Украине эта гниль не нужна. Через кровь и разрушения, но Украина всё-таки сильно улучшила свой статус и значение в мире. И этим надо пользоваться, как и предложением Британии о союзе. Уверен что если Балтия и Центральная Европа (а может и Скандинавия) присоединтся, то это сообщество будет куда более привлекательно, а главное - действанно, чем коррумпированный и политкорректный ЕС.
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31.05.2022 19:13
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першеджерело (переклад гугл)

"Только мы за статус кандидата в ЕС в Киеве" -Отвечая на вопрос о возможном присвоении Украине статуса кандидата в ЕС уже на Европейском совете в июне, президент Совета заявил: "Против статуса кандидата в ЕС возражают практически все крупные государства ЕС, все они, кроме Италии. Статус кандидата не предвидится на данный момент из-за оппозиции этих стран, но представить быстрый путь для Украины да. И мне кажется, что Комиссия также d согласие" на эту перспективу.

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/consiglio-ue-draghi-italia-accontentata-sul-tetto-al-prezzo-del-gas_50893240-202202k.shtml
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31.05.2022 19:47 Відповісти
Найбільші країни ЄС - Франція, Іспанія, Швеція, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Польща, Італія.
Йому Макрон телефоном, що "майже всі проти" наскабєєїв?
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31.05.2022 19:47 Відповісти
Великі країни ЕС це: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща- країни з населенням в декілька десятків мільонів громадян. До відносно великих можна віднести Румунію, Нідерланди, Бельгію- у них від 11 до 20 мільонів. Решта країн мають 10 і меньше мільонів населення. Шведів трохи більше 10млн. Фінів трохи більше 5млн. Норвежців також біля 5-и, але Норвегія не член ЕС.
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31.05.2022 20:14 Відповісти
Я за площею. Щодо Норвегії - так, моя помилка.
Все одно, Іспанія - за, Польща - за, навіть французське МЗС - за, плюс Драгі сам заявив, що Італія - за. Тож де він узяв "майже усі проти"?
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31.05.2022 21:25 Відповісти
Під терміном «великі країни» мається на увазі саме кількість населення и розмір єкономіки. Площа країни в 21 столітті не є обов´язковою ознакою впливу. Драгі швидше за все натякає насамперед на Нимеччину і Францію. Дійсно, відкрито ніхто не відкидає європейської перспективи України, але питання в часовому проміжку. І німці, і французи проти прискоренної процедури вступу. Вони відкрито говорять, що це питання не одного року.
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31.05.2022 22:30 Відповісти
Зелена влада зараз робить в державі всілякі можливі порушення, щоб нам ЄС не світило навіть в майбутньому. Зеленим не потрібні ЄС, де верховенство права, справжня демократія, рівні права для всіх. Покидькам потрібна Україна, де вони є над законами і безнаказаними, є бенядемократія,, з постійними відкатами, керують держбюджетом як власним, отримують все що забажають, а нарід після низькооплачуваної роботи біля телеків буде заряджатись лайном Г+Г.
Європейські лідери не можуть цього не помічати, але поважати право українського народу споживати лайно від зелених вони вимушені, правда приймати в ЄС вони точно не схочуть і вони мають на це повне право.
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31.05.2022 19:48 Відповісти
необхідно надати статус всім ..а африканських країн...я навіть найшов острів..для Евросоюзу...називається Сантінели..там племена очікують коли їх приеднають до світу взагалі
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31.05.2022 19:48 Відповісти
Ну тут хз хто за, а хто проти.
З іншого боку коли при владі сидить чмо як у їх же 95го пісні
"Мы же всех победили, вродь того
И на верх посадили мы своего
Ну, а свой своих, а свои своих
И имеем правительство никаких..." - хоча ні, ці зелені гади значно гірші.
То чи потрібна країна в ЄС з такими зеленими вошами, які буквально повинні отримувати вироки протягом 1-2 днів там ставати під стінку за державну зраду.
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31.05.2022 19:48 Відповісти
Опять ЕС НАТО уже голова трещит и мозоли в мозгах
Может просто развивать страну строить современную экономику политику
Когда все это будет может и сами не захотим в ЕС как Великобритания
Мы вполне само достаточные люди вот только не везёт с ,,элитой ,,
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31.05.2022 19:49 Відповісти
Какая разніца, хуже нє будєт, хоть паржом...можливо проблема в "розумному нарідові"? Ще не наржались? були дороги, тепер буде заміна панельних будинків... Що завгодно тільки не ЗСУ в пріоритеті.
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31.05.2022 22:27 Відповісти
Проблема в таких придурках, як ти.
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01.06.2022 11:23 Відповісти
треба з вел кою Британією робити союз а не з пі__ми з Европи
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31.05.2022 19:50 Відповісти
Для початку в країні має бути влада не зелено-шоколадна з кишеньковими генпрокурорами і т.п., а нормальна, антикорупційна. Скільки років потрібно, щоб виборець це зрозумів? Як тільки зрозуміє, одразу приймуть, без кандидатського терміну. Країнам Балтії чекати довелось недовго.
Італія просто сама найкорумпованіша з великих європейських країн, тому й ставиться до нас з більшим "розумінням"
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31.05.2022 19:52 Відповісти
Прежде чем проситься в Евросоюз, Украине следовало бы знать причины выхода из ЕС Великобритании.
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31.05.2022 19:53 Відповісти
То что Великобритания переросла, для Украины всё ещё недосягаемая даль.
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31.05.2022 20:23 Відповісти
Великобританії вийти з ЄС допомогла Московія=рф. Московія=рф веде підривну роботу по розвалу ЄС. Московія=рф це ізгой цивілізації, країна терорист, агресор...знаходиться на свалці Світу.
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31.05.2022 20:34 Відповісти
Они не знают просто что ребята которые были за брексит поддерживают прямо сейчас нападение на нас. Я о политиках. Это такая же спецоперация как Трамп в США или наш Зеленский.
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31.05.2022 20:43 Відповісти
ну и кто в англии поддерживает путина???
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31.05.2022 23:31 Відповісти
Да куча их поддерживает. Самый известный Фарадж. Я не считаю Россию фашистской, тем не менее факт что для европейских и американских правых Россия это образец, а Путин кумир. Другой их кумир это Эрдоган. Так что мы сейчас наблюдаем историю конца тридцатых. Когда есть ряд диктаторов - Путин, Эрдоган, Орбан, Си, которые находят восхищение в других странах.
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01.06.2022 00:09 Відповісти
Точнее не так. Я считаю русский режим фашистами. Но они не такие фашисты какими видят их западные правые - это имидж, который создала пропаганда. Я, кстати, не знаю насчет Индии. Как они видят Путина. Но вполне реально, что это и индийских правых касается.
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01.06.2022 00:15 Відповісти
Ирония в том что именно Украинцы являются примерами той самой националистической белой расы, которая живет сама по себе. Но из-за того что нас поддерживает Запад правые это игнорируют. Ну ничего. Через лет двадцать будут гордиться именно Украиной.
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01.06.2022 00:16 Відповісти
Индия живёт за чертой бедности, но относится к этому философски. Как и к смерти, там за усопшими не плачут, поэтому наша война для них не катастрофа. Чем больше санкций для раши- тем дешевле у них нефть, для Индии наша война это очень хорошо.
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02.06.2022 17:39 Відповісти
********* не має жодного впливу на Британію. І ніколи не мав. Я там провів 5 років в академічних колах які увесь час аналізували вигоди та втрати Британії від членства в ЄС. Врешті перемогла очевидна істина - Британії не варто утримувати ЄС і знищувати власну економіку на вимогу Брюселю бо вигоди від членства в ЄС отримує виключно Німеччина.
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31.05.2022 22:02 Відповісти
ну, якщо б Украіна була така як Великобританія....
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31.05.2022 21:19 Відповісти
Злітай в Альберту (Канада) і побачиш як там живуть українці без жидобільшовиків і кацапів...
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31.05.2022 22:20 Відповісти
Пока зеленые при власти нам ничего не светит
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31.05.2022 19:59 Відповісти
Як ще так?! Боневтіку же все зробив! Канада позакривав. Газ на шару з Укрнафти бені раз на місяць дає. Шонетак?!
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31.05.2022 20:04 Відповісти
Последняя новость. Они забрали у армии топливо и отдали железной дороге. И это когда нам надо наступать.
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31.05.2022 20:14 Відповісти
Канали
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31.05.2022 20:27 Відповісти
Прогнозы сбываются. А ведь когда я писал что европа вам не друзья меня админ заблокировал.
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31.05.2022 20:06 Відповісти
Нут ак и нахер ты ****** бот тут пасешься? вали в свою будку и не вякай!
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31.05.2022 20:15 Відповісти
да уж.
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31.05.2022 20:12 Відповісти
все як завжди… Досить! будемо самі будувати державу, союзи, блоки! більше не треба принижуватися перед сліпими і глухими…
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31.05.2022 20:16 Відповісти
Но только никто ничего будувать не будет. А кто будет будувать про того будут рассказывать что он вор и злодей. Потому что если ты сделаешь что-то реально хорошее и полезное, то не мог же ты сделать просто так. Ты точно какая-то падлюка.
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31.05.2022 20:20 Відповісти
Ряд крупных стран ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в члены, поскольку принятие нашей страны будет проводиться не по стандартной процедуре, которая и подразумевает статус кандидата, а по ускоренной. Именно для Украины ускоренная процедура сейчас и рассматривается.
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31.05.2022 20:21 Відповісти
Туреччина подала заявку на вступ до ЄС у 1987 році. Статус кандидата отримала у 1999р. І от вже майже 23 роки так і перебуває у цьому статусі.)) Адже цей статус зобов'язуе лише країну-кандидата до реформ, при цьому ні до чого не зобов'язує сам ЄС. Швидше за все кандидата Україні таки нададуть, інакше взагалі не запускали би цей процес. Тому що відмова навіть у кандидатсьві виглядатиме просто ганебно, на фоні жертовної боротьби України в тому числі і за спільні цінності. Драгі або сплутав кандидатство із членством, або його не коректно переклали.
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31.05.2022 20:24 Відповісти
Впевнений на 99%, що не нададуть. Досить піднасрати одній країні ЄС, такій, як Угорщина, наприклад.
Буде прийнята заява з округлими приємними фразами про підтримку України щодо майбутнього членства в ЄС, запровадження реформ і європейських цінностей. Можливо, дадуть ще якусь фінансову допомогу, для самозаспокоєння. І все. Тіпа, працюйте далі.
ЄС, це добре. Але набагато важливіше, членство у НАТО! Тільки безпекові гарантії можуть дати поштовх розвитку економіки. Без гарантій безпеки в Україну ніхто вкладати гроші не буде.
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31.05.2022 22:16 Відповісти
А у НАТО що нема Угорщини?
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31.05.2022 23:08 Відповісти
хто б сумнівався, стара гнила європа показує зараз своє обличчя і хто є хто, якщо ні, то йух з ними
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31.05.2022 20:27 Відповісти
ну якщо бути реалiстом, то вони показують лише те, що в нас роками займалися х..нею а не реформами, економiкою та армiю. I тепер доводитись залежати вiд волi третiх держав щоб виграти вiйну... це жопа.
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02.06.2022 00:39 Відповісти
Фактично в цій світовій війні, яка вже ведеться, утворилось два союзи. Один союз сторонників путіна: росія, Франція, Німеччина, Італія, Угорщина. А другий союз - це союз переможців у війні - це США, Великобританія, Україна, Польща.

Італійський «план миру» - це сумісний план Макрона, Шольца і Драґі. Це фактичний план капітуляції України, закріпити захоплення росією ще нових територій, не тільки Донбасу і Криму але і Херсонської й Запорізької областей. Другий пункт плану: Україна і росія починають переговори про спірні території. Тобто, тепер вже четверта частина України оголошується спірною територією. І природно, що на фоні таких переговорів не з руки буде відправляти великі партії зброї і навіть санкції підтримувати проти росії. Це сумісна акція путіна, Макрона, Шольца, Драґі і присталого до них дрібного жуліка Орбана примусити Україну до фактичної капітуляції.
Але Слава Богу, що в України є тверді союзники - це Великобританія США і Польща.

Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці. І Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.

Андрій Піонтковський

https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
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31.05.2022 20:28 Відповісти
А які там ще великі країни, окрім хфранції та німеції? Може, кіпрі з мад'ярами? Чому не назвати поіменно цих гігантів демократії? Нє, боязно
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31.05.2022 20:36 Відповісти
Навздогін - Америка і усі, хто не антиамериканіст. Усі інші ідуть лісом. Отака хєрня, малята
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31.05.2022 20:39 Відповісти
Не хотят принять, так россия захватит Украину и призовут всех в росармию и выжившие приедут в Европу на танках.
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31.05.2022 20:44 Відповісти
До чого ця зелена пустопорожня мастурбація? А ще про нарциса Пороха белькочуть. Поки ви будете займатись абсолютно ЗАРАЗ не актуальним анонізмом з ЕС, то і приєднувати буде нічого. Займіться, блд, обороною. Займіться снарядами!
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31.05.2022 20:46 Відповісти
Тре дивитися на Британію,бо їм щось відомо за цей єс.
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31.05.2022 20:52 Відповісти
После того как Украина согласно Будапештского меморандума (может надо было в Варшаве подписывать) отказалась в 1994 году от третьего ядерного потенциала не просто так, а в обмен на что то потому, что по иному это уже не обмен а дарение и это что -то были гарантии безопасности и территориальной целостности то-есть обмен безопасности в в Европе и в целом в мире от угрозы ядерной войны на защиту. Украина в ответ защиту не получила потому, что по каким то причинам (может у их было много дел) Франция Германия, заблокировали Украину в НАТО и в ЕС. Когда началась полно маштабная агрессия РФ, Европа может прекратить эту войну, приняв Украину в ЕС или быть пособником этой войны, осуществив по сути не гласный пакт Молотова - Рибентропа только в 2022, РФ - Германии, Франции, что может привести к третьей мировой войне где Германия становится зачинщиком и пособником мировых войн в третий раз а Франция пособником во второй раз после раздела Чехословакии в 1939 году. Украина не проситель и требует за не выполнение своих обязательств всех выгода получателей сокращения ядерного потенциала Украиной а это по сути весь Мир в том числе и Китай повлиять на РФ что бы та вывела своих убийц в противном случае выгода получатели должны возместить народу Украины территориальную целостность и материальный ущерб в натуральном виде и предоставить равнозначные территории на той же широте.
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31.05.2022 21:06 Відповісти
европейские педики ...продинамят Украину в очередной раз .отдав русским на растирзание .
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31.05.2022 21:20 Відповісти
Это только статус кандидата. Турция уже 10 или больше лет кандидат. Так и мы будем с нашими реформами и властью 20 лет ждать...
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31.05.2022 22:12 Відповісти
Ні не будемо якщо повернемо Крим, отримаємо репарації, проведемо ряд реформ і розберемось з корупцією. Тому голосувати потрібно за українців а не за корумпованих жидів і кацапів!
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31.05.2022 22:41 Відповісти
Кацапи ніколи не вибачаються, і ніколи не платять за свої злочини. Вимагати, звісно, треба, але не варто на це розраховувати. Максимум, - може бути компенсація Україні за рахунок якоїсь частини заморожених коштів рашки на Заході. І то, це буде дуже непросто, і дуже не скоро. Судова тяганина може тривати роками.
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31.05.2022 23:13 Відповісти
Кажу вам- робіть союз з Англією,Польщею,Балтійськими країнами. Джонсонюк Борис знає,що робити. Вірте йому,бо благородна людина і з досвідом. Вангую: через деякий час ми таки визначимось остаточно щодо гнилого ЄСоюзу і будемо у союзі з цивілізованоюАнглією. Біда,що зараз мало хто це бачить(((
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31.05.2022 22:44 Відповісти
Усі ці відмазки про Боснію й Македонію ... На сьогодні за останні 70 років Україна поки єдина в Європі , яка після десятиріч незалежності зазнала настільки масовану й фронтальну агресію з тисячами танків й гармат и 150 тисячами війська окупантів .
На момент нападу на Боснію й Косово ніхто не визнавав тоді ці країни . В першу чергу агресор .
Агресор не визнавав сам розпад Югославії й перші 5 років не називав себе Сербією !
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31.05.2022 23:16 Відповісти
зедебільна влада зелених уродів слуг наркомана з головкою в ОПі ЄрЗе навіть з-за сприятливих обставин, що склалися - не можуть протиснути статус України кандидата в члени ЄС навіть попри обіцянки, які їм були видані буквально два місяці тому.

Ну, не здатні вони!

Причин багато, перелічувати їх... ну як перелічувати, скільки то потрібно буде часу - якщо вже сьогодні був черговий крупний зашквар: позаконституційне звільнення з посади чинної омбудсменші... Кому така сваволя потрібна в ЄС?
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31.05.2022 23:23 Відповісти
так був же соцопрос.

народи в цих країнах - ЗА!

в єс точно демократія?
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31.05.2022 23:55 Відповісти
а чого вони бояться?

що Українці на роботу приїдуть в єс?

так уже ж 4 млн приїхало. чого вже боятися?
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31.05.2022 23:56 Відповісти
НЕ ОБМАНЫВАЙ !!!
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01.06.2022 00:21 Відповісти
Крупные страны это типа Венгрии?
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01.06.2022 01:58 Відповісти
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