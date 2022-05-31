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Денісова (874) відставка (1203)

Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

денісова

Людмила Денісова, яку рішенням парламенту було звільнено з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у вівторок, планує оскаржити своє звільнення у суді.

"Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини… Мене звільнено всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення я оскаржу в суді", - написала Денісова в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого Уповноваженого з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада призначила Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
дебил ты Золдат ой дебил вот такие от еврейских подонков мразей и проституток у Раде фортели перечеркивают и путь в ЕС и НАТО для УКРАИНЫ и военную помощь... и порождают усталость Европы и мира от Украины мразь ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ СДАТЬ УКРАИНУ... РАССКАЧАВ ЕЕ ИЗНУТРИ ему не терпется потрогать бабло в Омане которое ему заплатил Патрушев.. в его глазах ОДНО БАБЛО МЕЛЬКАЕТ ЕМУ ПОСРАТЬ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ НА УКРАИНУ это недосученное не ценит ничего.... Украина ему нафиг нужна была.... это просто способ непогано набить ряху баблом... я не говорю что денисенко прелесть нет НО..есмть процедура есть закон есть политическое чистоплюйство что очень ценят в нормальных странах США Канада Европосюз и онные... а клоун поступил как говнометчик понятное было для ***** и Бульбо-деда и прочих аналогов придурков которые также имеются во власти в мире...
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31.05.2022 19:53
+21
Своей активностью в теме зверств, творимых оккупантами, мешает "переговорному" процессу...
А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
Вот и вся причина...
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31.05.2022 20:02
+20
Вона не фонтан. Однак її звільнення не по закону. Це узурпація влади. І її альтернативи це Верещук, Безугла або Коля Катлета, що просто жах.
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31.05.2022 20:03
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Ещё бы, от такого корыта отлучили свинку. И кто теперь будет о Михуили Карлсоновиче Сракубыемузашили переживать?
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31.05.2022 19:29 Відповісти
Що заважало зеленим дотриматися закону і процедури?
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31.05.2022 19:39 Відповісти
дебил ты Золдат ой дебил вот такие от еврейских подонков мразей и проституток у Раде фортели перечеркивают и путь в ЕС и НАТО для УКРАИНЫ и военную помощь... и порождают усталость Европы и мира от Украины мразь ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ СДАТЬ УКРАИНУ... РАССКАЧАВ ЕЕ ИЗНУТРИ ему не терпется потрогать бабло в Омане которое ему заплатил Патрушев.. в его глазах ОДНО БАБЛО МЕЛЬКАЕТ ЕМУ ПОСРАТЬ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ НА УКРАИНУ это недосученное не ценит ничего.... Украина ему нафиг нужна была.... это просто способ непогано набить ряху баблом... я не говорю что денисенко прелесть нет НО..есмть процедура есть закон есть политическое чистоплюйство что очень ценят в нормальных странах США Канада Европосюз и онные... а клоун поступил как говнометчик понятное было для ***** и Бульбо-деда и прочих аналогов придурков которые также имеются во власти в мире...
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31.05.2022 19:53 Відповісти
ну ты и баран...
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31.05.2022 19:54 Відповісти
Зебобіків виправить яма, а не Закон
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31.05.2022 19:29 Відповісти
ніуя їх не виправить.
подивись скільки крику за вагнер...
за ************** економіста
за керівництво укроборонпрому
ща татарова, колю катлету
за юзика з братом ворюгу
за ціну на дорогу 195% від ціни 2019р
за 30-40 ярдів на таможні.
хоч одного звільнив?????
хіба поміняв на більш свого.....
і тут мабудь комусь з оточення посада сподобалась.
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31.05.2022 22:12 Відповісти
кто бы сомневался...
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31.05.2022 19:30 Відповісти
«Нанотрубка» Чубайса, из которой хорошо курить бамбук
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31.05.2022 19:35 Відповісти
Ага. "Шара прєдєла нє імєєт".
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31.05.2022 20:08 Відповісти
О как кресла жалко!
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31.05.2022 19:34 Відповісти
Её право как бы
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31.05.2022 19:34 Відповісти
Ну то, что она не хочет уходит, то такое.
Тут интересно, за что её уволили и поговаривают, что за лютый *******
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31.05.2022 19:47 Відповісти
Своей активностью в теме зверств, творимых оккупантами, мешает "переговорному" процессу...
А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
Вот и вся причина...
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31.05.2022 20:02 Відповісти
так )|(ОПа *********** доложила о превосходном отношении к пленным Азовцам (чуть ли не в санатории), а она на следующий день рассказала об особо жестоких пытках именно Азовцев https://censor.net/ru/news/3344457/osvobojdennye_iz_plena_ukrainskie_voennye_soobschili_o_pytkah_izbieniyah_i_vvedenii_neizvestnyh_preparatov
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31.05.2022 20:23 Відповісти
от такі пох.їсти і приводять до влади клоунів.
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31.05.2022 20:36 Відповісти
Вважаю її кацапкою, що не дуже напружувалась заради українців. Спиною відчуваю - не наша людина.
Я не симпатик ЗЕ, єслішо.
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31.05.2022 19:53 Відповісти
справа зовсім не в неї
а у тому,що таке звільнення порушує конституцію,на яку зеленому шоблу насрати
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31.05.2022 22:17 Відповісти
У нас завжди так було. А у судах навіть такса є - і хто більше заплатитть, той і правий. Документи і підмалювати можна. І справа не в ній, це система.
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31.05.2022 23:36 Відповісти
Денісова гарно "прислужувала" зеленим покидькам, але за ініціативні емоційні пости схоже не погоджені з ОПою (про звірства рашистів) була покарана. Зараз вона робила все правильно, але принциповість вибіркова так і закінчується.
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31.05.2022 19:55 Відповісти
Найгірше інше - при цьому наплювали на Закон по хотєлкам царя. ЦЕ і є путінщина , саме ЦЕ і привело рашку до кінця.
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31.05.2022 21:59 Відповісти
Писала теж, що фб забанив один з її постів про звірства москальських виродків.
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01.06.2022 01:00 Відповісти
продажна тварюка і зрадниця
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31.05.2022 19:58 Відповісти
Вона не фонтан. Однак її звільнення не по закону. Це узурпація влади. І її альтернативи це Верещук, Безугла або Коля Катлета, що просто жах.
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31.05.2022 20:03 Відповісти
Она звёзд с неба не хватала.
А наличие родителей в Крыму не могло не влиять на её принципиальность. Конфликт интересов.
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31.05.2022 20:10 Відповісти
так )|(ОПа *********** доложила о превосходном отношении к пленным Азовцам (чуть ли не в санатории), а она на следующий день рассказала об особо жестоких пытках именно Азовцев https://censor.net/ru/news/3344457/osvobojdennye_iz_plena_ukrainskie_voennye_soobschili_o_pytkah_izbieniyah_i_vvedenii_neizvestnyh_preparatov
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31.05.2022 20:29 Відповісти
І ще хтось після цього питатиме, чому нам кандидатство у ЄС не надають?
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31.05.2022 20:11 Відповісти
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Для Зеленского и его шоблы, Конституция не имеет значения, он хочет из Украины построить Рашку
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31.05.2022 20:13 Відповісти
У "говорящей головы" нет и не может быть собственных желаний. Он марионетка.
Если вспомните, то на выборах он был нанят в подтанцовку к бабе Юле, на волне "кто угодно, только не порох". Планировалось, что он сольётся выше названной бабке во втором туре. Но увы, Юля слилась раньше. Все заинтересованные персонажи тут же дружно взялись проталкивать в президенты нашего клоуна, а он в это время срочно слинял "у париж", с ужасом ожидая результатов... На это он не подписывался, ему было страшно, но его текстикулы были плотно зажаты в руках всех заинтересованных персонажей. Как внутренних, так и запоребриковых.
Последствия итога выборов мы сейчас и наблюдаем...
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31.05.2022 21:23 Відповісти
90+% начальства в держустановах після приходу Зеленського так само змінилася, раніше це Денисову не турбувало. А тутраптом прозріла.
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31.05.2022 20:18 Відповісти
ось і ознайомиться з реформованим судом на практиці
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31.05.2022 20:22 Відповісти
Как же они все любят свою работу! Поголовно! Тех, кто достойно уходит, единицы.
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31.05.2022 20:28 Відповісти
Её уволили за то, что рассказывала о преступлениях русских в Буче, за то, что везде писала то, что русские солдаты насильники, воры и убийцы.
Типа занималась демонизацией русских солдат БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО.
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31.05.2022 20:29 Відповісти
Споживай помірно расєйське чмо...
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31.05.2022 20:51 Відповісти
судья вовк долже же помочь, она пу него раком стояла
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31.05.2022 20:34 Відповісти
Цю москальську курву треба давно у бупу накопати...
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31.05.2022 20:49 Відповісти
ще один пiскун, только в юбке
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31.05.2022 21:04 Відповісти
Чорновіл Тарас повідомив, що вона дуже цікавилась військовополоненими, вимагала списки,ясна річ що російськими, видно, хотіла потрафити братьям по вере. Вона займалась словесами на поганій українській мові, нехай іде в су, там вовки їй допоможуть.
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31.05.2022 21:06 Відповісти
Гарна новина, весь час Денисова працювала статистом а не уповноваженим
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31.05.2022 21:18 Відповісти
Народный депутат Павел Фролов:

«Непонятная концентрация» медийной работы Людмилы Денисовой на деталях «сексуальных преступлений в извращённой форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами».
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31.05.2022 22:08 Відповісти
не Денісова не змогла підтвердити, а Венедіктова.
Повинні бути заяви постраждалих і згвалтованих. А також висновки судмедекспертиз Венедіктова цього не змогла (не вірю, що не захотіла... скоріше і те, і друге) забезпечити.
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31.05.2022 23:59 Відповісти
А Денисова озвучивала информацию, полученную от Венедиктовой ?
Лично я не помню от неё таких отсылала.

В таких случаях принято либо предоставлять доказательства, либо ждать их появления.
Иначе может начаться непоправимое.
Представим, что завтра москали скажут, Украина использовала против них атомную бомбу, а тем кто потребует доказательства, ответят, что не желают им такой атаки от Украины по их странам.
И херакнут бомбой "в ответ" по Украине.

Ну не верю я, что при таком количестве зверских преступлений, нет обращений в органы, нет пострадавших, нет свидетелей, нет экспертизы, по-факту нет ничего.
Я понимаю весь ужас, но столько людей не могут молчать и просто звонить по телефону доверия, или тела бесследно исчезнуть.
Это нереально !!!
Тем более когда речь идёт о военных преступлениях со стороны противника !!!
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01.06.2022 01:01 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20

"Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Але ж зє бальшевікам закони по#уй…
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31.05.2022 22:10 Відповісти
Походу ЗЕшобла уже узурпировала власть и законы им больше не писаны. Законы только для быдла
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01.06.2022 02:07 Відповісти
 
 