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Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Людмила Денісова, яку рішенням парламенту було звільнено з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у вівторок, планує оскаржити своє звільнення у суді.
"Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини… Мене звільнено всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення я оскаржу в суді", - написала Денісова в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого Уповноваженого з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.
Верховна Рада призначила Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року.
Топ коментарі
+24 VOLVO XC 70
показати весь коментар31.05.2022 19:53
+21 2e
показати весь коментар31.05.2022 20:02
+20 Alex 13 d1ffd474
показати весь коментар31.05.2022 20:03
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Будь ласка, зачекайте...
подивись скільки крику за вагнер...
за ************** економіста
за керівництво укроборонпрому
ща татарова, колю катлету
за юзика з братом ворюгу
за ціну на дорогу 195% від ціни 2019р
за 30-40 ярдів на таможні.
хоч одного звільнив?????
хіба поміняв на більш свого.....
і тут мабудь комусь з оточення посада сподобалась.
Тут интересно, за что её уволили и поговаривают, что за лютый *******
А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
Вот и вся причина...
Я не симпатик ЗЕ, єслішо.
а у тому,що таке звільнення порушує конституцію,на яку зеленому шоблу насрати
А наличие родителей в Крыму не могло не влиять на её принципиальность. Конфликт интересов.
Если вспомните, то на выборах он был нанят в подтанцовку к бабе Юле, на волне "кто угодно, только не порох". Планировалось, что он сольётся выше названной бабке во втором туре. Но увы, Юля слилась раньше. Все заинтересованные персонажи тут же дружно взялись проталкивать в президенты нашего клоуна, а он в это время срочно слинял "у париж", с ужасом ожидая результатов... На это он не подписывался, ему было страшно, но его текстикулы были плотно зажаты в руках всех заинтересованных персонажей. Как внутренних, так и запоребриковых.
Последствия итога выборов мы сейчас и наблюдаем...
Типа занималась демонизацией русских солдат БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО.
«Непонятная концентрация» медийной работы Людмилы Денисовой на деталях «сексуальных преступлений в извращённой форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами».
Повинні бути заяви постраждалих і згвалтованих. А також висновки судмедекспертиз Венедіктова цього не змогла (не вірю, що не захотіла... скоріше і те, і друге) забезпечити.
Лично я не помню от неё таких отсылала.
В таких случаях принято либо предоставлять доказательства, либо ждать их появления.
Иначе может начаться непоправимое.
Представим, что завтра москали скажут, Украина использовала против них атомную бомбу, а тем кто потребует доказательства, ответят, что не желают им такой атаки от Украины по их странам.
И херакнут бомбой "в ответ" по Украине.
Ну не верю я, что при таком количестве зверских преступлений, нет обращений в органы, нет пострадавших, нет свидетелей, нет экспертизы, по-факту нет ничего.
Я понимаю весь ужас, но столько людей не могут молчать и просто звонить по телефону доверия, или тела бесследно исчезнуть.
Это нереально !!!
Тем более когда речь идёт о военных преступлениях со стороны противника !!!
"Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
Але ж зє бальшевікам закони по#уй…