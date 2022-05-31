Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить бойові машини піхоти (БМП) до Греції, щоб уряд в Афінах міг передати Україні зброю радянського зразка.
Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти", - сказав канцлер журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що він уклав угоду з прем'єр-міністром Греції.
Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку саме зброю Афіни передадуть Києву.
"Міністерства оборони пропрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду", - сказав він.
Топ коментарі
+28 botoks
показати весь коментар31.05.2022 19:29
+21 Maxim Ak-Murza
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+20 Paul Foxen
показати весь коментар31.05.2022 19:31
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******* БМП Пума або навіть Лінкс греки не потягнуть по грошах
Джерело: https://censor.net/ua/n3345108
"Шо, таки долг не врегнул?!"
"Да нет, в хогошем смысле!"
Вопрос же не в ориентации...
- Мсье Макрон прокомпосируйте, пожалуйста, талончик.
- У меня руки заняты, вот Шольц стоит, он передаст.
- Майн Гот!, ты сам передаст, папа твой - передаст, и дети твои вырастут
передастами!
Его партия и так уже продула вщент на двух очень важных выборах. В традиционно красной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, той самой, которая ещё поколение назад была со своей Рурской областью немецким Донбассом, СПДГ потеряла 8% голосов в проценах и 60% в абсолютном выражении. Так что Шольц сейчас
Польща передала танки, бо США Абрамси пообіцяла. Так само з літаками.
Нададуть так, як танки Польші?
Мото ресурс уже почти выработан на учениях
,,, делают благое дело ,,избавятся от метлома за деньги
Себе закажут современные
Но теперь главное в дороге не обосраться, как обычно происходит с поставками Германии.
Будуть їздити, стріляти і захищати мотопіхоту.
Норм ...
Бо обіцянки Німеччини ми вже чуємо два місяці. А постачань немає. Де хоча б обіцяні Бербок 7 САУ PzH2000?
нах вони там в греції взагалі, туристів катати
Надо Зеленскому напрямую обратиться к немцам, и выкинуть Шольца из политикума