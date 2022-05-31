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Німеччина (4521) Греція (350) зброя (5748)

Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп,німеччина

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить бойові машини піхоти (БМП) до Греції, щоб уряд в Афінах міг передати Україні зброю радянського зразка.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти", - сказав канцлер журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що він уклав угоду з прем'єр-міністром Греції.

Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку саме зброю Афіни передадуть Києву.

"Міністерства оборони пропрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду", - сказав він.

Також читайте: Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
ффух, подумав Шольц - знайшов лазЄйку, щоб не провокувати
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31.05.2022 19:29
+21
Шольц хочет усидеть на очень тонком заборе между цивилизацией и дикарями. Но забор такой тонкий, шо очень скоро Шольц будет петь сопрано .
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31.05.2022 19:33
+20
тобто Мардер для України немає, а для Афін є - ось вам і чмоня лиса оЛух
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31.05.2022 19:31
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ффух, подумав Шольц - знайшов лазЄйку, щоб не провокувати
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31.05.2022 19:29 Відповісти
я підозрюю, що мерзотник Шольц віддасть грекам ті самі "Мардери", які призначались для нас, і які, начебто "повна іржа"
******* БМП Пума або навіть Лінкс греки не потягнуть по грошах
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31.05.2022 19:34 Відповісти
Вони по лінії НАТО будуть передавати..
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31.05.2022 19:41 Відповісти
С Мардерами скорее всего проблемы. Причем информация об состоянии Мардеров была еще лет пять назад.
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31.05.2022 19:50 Відповісти
Не в провокації діло, копайте ширше та глибше - гроші+расизм.
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31.05.2022 20:13 Відповісти
На нашого зелю-два шольца,вибирайте адекватних,і не жуйте соплі
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31.05.2022 21:15 Відповісти
Ага. Будут еще бумажки до осени по кабинетам перекладывать. Только теперь еще и в Афинах.
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31.05.2022 19:30 Відповісти
тобто Мардер для України немає, а для Афін є - ось вам і чмоня лиса оЛух
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31.05.2022 19:31 Відповісти
Греция как бы в НАТО и ЕС,а Зеблан до сих пор не определился то он в НАТО то он не в НАТО
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31.05.2022 20:05 Відповісти
Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ
Джерело: https://censor.net/ua/n3345108
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31.05.2022 20:18 Відповісти
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31.05.2022 19:32 Відповісти
Опять старое вооружение и технику.
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31.05.2022 19:32 Відповісти
Ну так це безкоштовно і з іншої країни. А що наша влада, багато навиробляла?
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Шольц хочет усидеть на очень тонком заборе между цивилизацией и дикарями. Но забор такой тонкий, шо очень скоро Шольц будет петь сопрано .
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31.05.2022 19:33 Відповісти
Говорят, что Шольц передаст.
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31.05.2022 19:38 Відповісти
"Изя, ви таки знаете, оказывается наш Шлёма - перегаст!"
"Шо, таки долг не врегнул?!"
"Да нет, в хогошем смысле!"

Вопрос же не в ориентации...
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31.05.2022 19:47 Відповісти
Брюссель. Трамвай.
- Мсье Макрон прокомпосируйте, пожалуйста, талончик.
- У меня руки заняты, вот Шольц стоит, он передаст.
- Майн Гот!, ты сам передаст, папа твой - передаст, и дети твои вырастут
передастами!
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31.05.2022 20:45 Відповісти
Как-то так.


Его партия и так уже продула вщент на двух очень важных выборах. В традиционно красной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, той самой, которая ещё поколение назад была со своей Рурской областью немецким Донбассом, СПДГ потеряла 8% голосов в проценах и 60% в абсолютном выражении. Так что Шольц сейчас
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31.05.2022 19:40 Відповісти
И то только потому, что его разнесли в самой Германии за шольцевание.
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31.05.2022 19:34 Відповісти
О новий термін з'явився))) Доречі а ви знали ,що у Львові був древній клан Шольців ще з 16 століття.
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31.05.2022 19:40 Відповісти
Термину уже несколько недель, его ввели в передаче Heute Show, в оригинале звучит как scholzen - ультраслабый глагол, означающий "бессмысленно нагромождать противоречивые отговорки". Является превосходной степенью глагола merkeln - мереклить.
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31.05.2022 19:50 Відповісти
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31.05.2022 19:36 Відповісти
Нехай так, але давайте швидше,це просто сором якийсь,фіни виявилися більш розторопними ніж німці..
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31.05.2022 19:36 Відповісти
Хоспаді, які усі грамотні і нетерплячі ... Німці грошима допомагають, зброєю ...
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31.05.2022 20:22 Відповісти
Ну неправда ж. Польща 200 танків передала нам і ще купу різної зброї. А німці що, крім стрілецької зброї і протитанкових комплексів? Та і хрін з ними, якби й то так. Але ж вони вже два місяці обіцяють конкретну важку техніку і так і не дають. Це обман і всі це бачать. Якщо французькі і італійські гаубиці є на фронті - то німецьких все ще немає. А пообіцяли раніше за інших. Це нездорова фігня. Грошима також навряд чи допомагають.
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31.05.2022 21:52 Відповісти
допомагають ...
Польща передала танки, бо США Абрамси пообіцяла. Так само з літаками.
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31.05.2022 22:10 Відповісти
Ну ти тупий. Як і раша бот Вячеслав нижче коментом
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01.06.2022 09:29 Відповісти
Германия деньгами больше всех помогает + беженцев кормит по высшему разряду
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01.06.2022 04:37 Відповісти
Я би на місці ЗЕ, не брав таку допомогу і харкнув німцям прямо в пику!
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31.05.2022 19:42 Відповісти
nu KACAPI tolko tak umejut...i idut za korabeljom
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31.05.2022 19:45 Відповісти
Он этим постоянно и занимается.такой и результат.на другое у него мозгов не хватает как и у тебя
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31.05.2022 20:07 Відповісти
Добре що ти не на місці Зе ...
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31.05.2022 20:23 Відповісти
та зе-балабол именно та и делает через посла ермака -мельника
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01.06.2022 04:42 Відповісти
А у Греков БМП-1, 155 штук. БМП-1, млядь!!!
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31.05.2022 19:43 Відповісти
може ще мосінок знайдуть =) Німеччина троллить жорстко. А потім ображається, що ми їх на**й посилаємо.
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31.05.2022 19:45 Відповісти
на мосінку приціл поставити ... буде лупить дай Б-же. Ну і набої.
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Финнская Сако до сих пор майстрячит неплохие охотничьи винтовки из трофейных мосинок.
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31.05.2022 21:35 Відповісти
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31.05.2022 22:20 Відповісти
Все лучше чем ничего и лучше чем небронированные пикапы
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31.05.2022 20:19 Відповісти
Зручна позиція - спершу утилізувати увесь радянський військовий мотлох який є в Європі на війні пострадянських держав під виглядом допомоги від якої неможливо відмовитися.
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31.05.2022 19:43 Відповісти
o kak.....tak neberite....
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31.05.2022 19:47 Відповісти
а зеленскому с коррупцией не бороться - это зручна позиция?
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01.06.2022 04:44 Відповісти
Шольцу-якщо сидіти на двох стільцях одночасно є великий ризик що власну дупу розірве навпіл...
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31.05.2022 19:45 Відповісти
Это какой-то позор...©️
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31.05.2022 19:45 Відповісти
"Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти"

Нададуть так, як танки Польші?
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31.05.2022 19:46 Відповісти
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31.05.2022 19:58 Відповісти
Ну, хоть бы так. У нас тут вчера приняли оборонный бюджет на 100 миллиардов евро, так что если греческие БМП приедут, как польские танки, сегодня, а немецкие приедут в Грецию завтра - всё одно лучше, чем если никакие БМП не приедут в Украину вовремя.
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31.05.2022 21:15 Відповісти
+5
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31.05.2022 22:12 Відповісти
Короче, круче всего вооружают не того, кто воюет, а тех, кто эту войну в телевизоре видит. А ты воюй с кацапами советским оружием. На тобi, небоже...
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31.05.2022 19:49 Відповісти
Точно.только напомните,а сколько Оплотов поставлено в ЗСУ при Зеле? Деньги были,это не 2014 год, только на дороги ушло 150 млрд.гривен.
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31.05.2022 20:23 Відповісти
недавно по телефону рассказали мне о одном руководителе волонтёрского штаба для беженцев. в Украине. на сегодня, он уже всю обстановку в доме поменял на новую. старая ушла как гуманитарная помощь переселенцам. абсолютно аналогичная ситуация. только тут греки с шольцем "волонтёрят.
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31.05.2022 19:52 Відповісти
гансы уже не знают, как вертеться.... до чего противные эти гейроацы... Борис прошарил это и просто убежал...
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31.05.2022 19:54 Відповісти
та він певно не ганс, а шльома
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31.05.2022 20:19 Відповісти
greki imejet S-300 takze,mozet i eti otdast?
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31.05.2022 19:54 Відповісти
Это наполовину металом -- доехать только передовой
Мото ресурс уже почти выработан на учениях
,,, делают благое дело ,,избавятся от метлома за деньги
Себе закажут современные
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31.05.2022 19:57 Відповісти
Вот можете забанить меня, заблокировать, ругать, но объясните мне. Раз ЗСУв течении недели может адаптироваться к НАТОвским образцам оружия, на *уй вам старый советский хлам? Лично моё мнение :одним выстрелом двух зайцев. Европа избавляется от старого хлама(надо же куда-то впихнуть), Украина довольна (худо-бедно, но вооружают). Но это не дело. Я так думаю. Это очередное проявление двойных стандартов. "Крайние" страны никогда не станут полноценными представителями европы
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31.05.2022 19:59 Відповісти
А это не наш выбор - это Шольц так решил, что лучше передать нам этот хлам вместо немецких Мардеров и Линксов.
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31.05.2022 20:06 Відповісти
Було б прикольно, якби Греція передала 155 шт. БМП-1 Німеччині.
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31.05.2022 22:14 Відповісти
Как полякам?
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31.05.2022 20:02 Відповісти
Но вообще гансы уже выглядят просто смешно. Они хоть это понимают. Ну весь мир тупо пальцем у виска ужекрутит. Уже отказали бы раз и не морочили голову. Неделю бы все ********* и забыли, один хрен помощи можно ждать разве что от США или Британии так нет они извращаются как могут. Зато этот лысый чуть ли не каждый день ****** что помогает в поте лица.
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31.05.2022 20:07 Відповісти
Они понимают. Потому что над шольцем в Германии уже даже не смеются. Я писал выше - у нас уже есть глагол "шольцить", который значит вот буквально это.
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31.05.2022 20:32 Відповісти
Я даже скажу больше - он раздуплился ровно потому, что его опять пнули сами же немцы - в данном сулчае газета Die Welt.
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31.05.2022 20:34 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок. К чему эти выкрутасы? Можно подумать, что Греции новые БМП нужнее. 30 лет устраивали, а на 31 год - срочно нужны новые
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31.05.2022 20:08 Відповісти
А є конфлікт між Грецією і Турцією ??
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31.05.2022 22:16 Відповісти
Какой щедрый! Помогает либо словами, либо мусором - видимо, чтобы можно было потом отрапортовать х у й л у, что Украине ничем не помог. Мало вас кацапы насиловали в 45-м, ушлёпки.
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31.05.2022 20:08 Відповісти
Кончена німчура ще перед моєю сім'єю за страждання моїх батьків у нацистських лагєрях не розрахувалася. Раз так вилизуєте дупу своїм братьям москалям, то за ними влаштовані голодомори і репресії, і часи совіцької окупації України і страхдання моїх батьків і дідів маєте суки заплатити!
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31.05.2022 20:09 Відповісти
Розрахувалися. Перед УРСР.
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31.05.2022 22:17 Відповісти
Шо за мансы? Изя рядом не стоял .
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31.05.2022 20:13 Відповісти
Від такої допомоги щось не по собі, на Боже, що мені не гоже, та наші військові вже давно освоїли і швидше розбираються в натівській техніці, а ті, що давно не воювали і не мають бойового досвіду дають ******* зброю. Оце допомога, хочеться все сказати, але, ладно, не час...
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31.05.2022 20:15 Відповісти
Уце вже шаде, як по мені лібше старенький мерседес чим нова лада
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31.05.2022 20:26 Відповісти
Давай с Анголы и Конго там еще есть )) а по теме, главное что модернизированные и в нормальном сотояние и на этом спасибо.
Но теперь главное в дороге не обосраться, как обычно происходит с поставками Германии.
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31.05.2022 20:29 Відповісти
155 шт. БМП-1 Якщо їх пустять на модернізацію через Чехію, Словакію, Польщу ... наприклад ...
Будуть їздити, стріляти і захищати мотопіхоту.
Норм ...
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31.05.2022 20:32 Відповісти
Ключове питання КОЛИ???

Бо обіцянки Німеччини ми вже чуємо два місяці. А постачань немає. Де хоча б обіцяні Бербок 7 САУ PzH2000?
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31.05.2022 21:00 Відповісти
Як він вже задрав
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31.05.2022 23:24 Відповісти
Шольц - наперсточник привокзальный!
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01.06.2022 00:04 Відповісти
це через це німецька ковбаса так довго тягнула час аби не дати Україні танки,

нах вони там в греції взагалі, туристів катати
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01.06.2022 00:44 Відповісти
Мелочные немецкие твари
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01.06.2022 01:26 Відповісти
Вот дебил Шольц. Куплен Кремлем с потрохами, как и Макрон.

Надо Зеленскому напрямую обратиться к немцам, и выкинуть Шольца из политикума
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01.06.2022 07:34 Відповісти
 
 