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Єврокомісія дасть висновок щодо заявки України про вступ до ЄС 15 червня

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс,євросоюз

Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата в ЄС 15 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Франції Катрін Колони під час спільного брифінгу з польським колегою Збігнєвом Рау.

"Ми очікуємо на висновки Єврокомісії з цього питання (заявки України на отримання статусу кандидата - ред.), поки вони нам не відомі, вони будуть дані 15 червня", - заявила вона.

Також голова французького дипломатичного відомства розповіла, що питання про місце України в європейській сім'ї буде обговорено під час засідання Ради Європи 23-24 червня. Також там розглянуть заявку України.

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може, дасть; а може, і ні.
Якщо дасть позитивний висновок - то тільки кандидатом, з розрахунку, що ця Зеко/***** зелених слуг уродів з головною ОПою ЄрЗе еа чолі України в Євросоюз не пролізе. Он, Ердоган і вся Туреччина вже 34 роки кандидати в ЄС...
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31.05.2022 20:54 Відповісти
Бред. Уже туева хуча стран ЕС заявили, что мы им нахрен не нужны. Лет через 15, возможно...
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31.05.2022 20:58 Відповісти
 
 