У Білорусі знімають з баз зберігання танки та БМП, - Генштаб ЗСУ

У Білорусі фіксується зняття з баз зберігання танків та бойових машин піхоти.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відзначено зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил РФ з метою поповнення поточних втрат", - йдеться у повідомленні.

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