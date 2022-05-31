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Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до спільного з ЄС митного простору - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна розраховує протягом місяця приєднатися до спільного митного простору із Європейським Союзом.

"Вдячні за надання Словаччиною надзвичайно затребуваної військової допомоги та за гуманітарну допомогу, яка охоплює практично всі сфери", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі у Києві з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр зазначив, що Україна розраховує стати повноправним членом європейської сім'ї.

"Словаччина є одним із найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. Цінуємо ініціативу об'єднатися з нашими друзями для просування надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячні за таку підтримку", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що Україна виконала понад 70% Угоди про асоціацію з ЄС.

"Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до NCTS - спільного митного простору. Ми готові до всіх викликів і готові реалізовувати реформи на нашому євроінтеграційному шляху", - наголосив Денис Шмигаль.

Чапутова, зі свого боку, зазначила, що Словаччина мала нещодавній досвід інтеграції в ЄС і її країна підтримуватиме Україну на цьому шляху.

Також читайте: Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
А киди наших митників подінемо? 😲 Їх у Європу точно не візьмуть! 🤔
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31.05.2022 20:25
+12
Перші противники вступу України до ЄС це українські митники !
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31.05.2022 20:30
+12
Щось у зелених гівнюків занадто багато "амбітних цілей" крім перемоги...
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31.05.2022 20:30
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Кому ви там потрібні з вашим клоуном.
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31.05.2022 20:25 Відповісти
А киди наших митників подінемо? 😲 Їх у Європу точно не візьмуть! 🤔
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Сподіваюсь це буде вже остаточною гарантією того що ніколи не буде грабіжницьких пєдотарифів на розмитнення авто та іншого обладнання
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31.05.2022 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p2_kxOq4ShI
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01.06.2022 00:15 Відповісти
бугага, вони щось інше придумають. он шмига заявляє про єдиний митний простір впродовж місяця, а в ВР лежить законопроект про повернення розмитнення по повних ставках і податках
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01.06.2022 07:47 Відповісти
Так ,а машины все равно придётся, растомаживать или как потому что, мы и так уже в зоне свободной торговли
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31.05.2022 20:26 Відповісти
Перші противники вступу України до ЄС це українські митники !
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31.05.2022 20:30 Відповісти
при таких таможенниках как у нас, нас еще лет 500 ни куда не возьмут., вы у верещучки спросите, как она крышевала посты и сколько бабла гребла с этого, ей на министерское кресло хватило.
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31.05.2022 20:30 Відповісти
Щось у зелених гівнюків занадто багато "амбітних цілей" крім перемоги...
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31.05.2022 20:30 Відповісти
наркоманы...
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31.05.2022 20:37 Відповісти
Поки ви будете займатись абсолютно ЗАРАЗ не актуальним анонізмом з ЕС, то і приєднувати буде нічого. Займіться, блд, обороною. Займіться снарядами!
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31.05.2022 20:37 Відповісти
Не можуть. Раз про*об, значить - про*об. Арестояіч сказав! Вони ж не лохи якісь, щоб братися за відомо невдячну роботу!
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31.05.2022 20:42 Відповісти
привет зеновенький
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31.05.2022 21:32 Відповісти
Гетманцев - против!)
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31.05.2022 20:42 Відповісти
Он гусей ( украинцев) планировал общипывать 🤣🤣🤣
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01.06.2022 04:04 Відповісти
Лента інформацій так біжить, що не встигаєш знайомитись, не те, що робити дописи, бо день зайнятий, доволі напружений, роботи вистарчає, бо весняний день цілий рік годує, особливо в сільському господарстві, а надіятись на "наш" чи то їхній (олігархічний) уряд і так немає сенсу. Кілька років тому, у мирний час дивився фільм "Тупий і ще тупіший". Десь таке визначення можна було б дати нашому уряду і очільникам держави, коли б не війна. В теперішній час ще набагато більша біда, тепер ціла трагедія. Де ставка верховного, де постановка країни на рейки воєнного стану??? Один вибудовує "стратегію" очікувати на зброю, коли ворог рветься на сході і стирає з лиця землі цілі міста, другий стратег міркує про спільний митний простір... Це коли Господь і наші збройні сили збережуть Україну, 3-й уже ділить шкуру ще не вбитого ведмедя, плекаючи пусті ілюзії і ділячи чужі заморожені кошти ніби-то на відбудову країни???? ( уже рахують скільки зможуть вкрасти). 4-й приглядає як вхопити те, що відібрали у підсанкційних злодюг та московітських комерсантів..... Так ніби й війни немає, бо вона там далеко... на сході, від Києва відійшла, Буча, Ірпінь заліковує рани... 5-10-ті: наставили українцям зомбоящиків, у всіх лунає єдиний марафон з різного роду "експертами", що за своє життя, насправді не провели жодної експертизи, зате дають експертні оцінки про все, про всіх, які все знають і пророкують "краще" від пророків, не те що якийсь там Нострадамус чи Мессінг і вже 3 роки втирають українцям всяку дурню, яка вилізає завжди гіршим боком, але за це ніхто з "величних" жодної відповідальності не несе.
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31.05.2022 20:58 Відповісти
В Президента України, глави Уряду повинна бути єдина ціль - акумулювати всі сили в країні, на міжнародній світовій арені на знищення ворога і збереження України як держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, все решта (шашлики травневі, погашення марок у головного поштмейстера, буковель, митниця, митний простір) все на потім, після перемоги.
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31.05.2022 21:08 Відповісти
відмінити мито на товари з єс. вони вже відмінили мито на наші товари.

границю з польщею відмінити.

безвіз з ЄС змінити. щоб українці мали право перебувати в єс не 3 місяці, а скільки захочуть, і щоб мали право на роботу.

і все! ми фактично в єс!
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31.05.2022 23:48 Відповісти
Фінансування із Брюсселю усіх проектів ( будініцтво автобанів, реконструкція нерухомого фонду ) теж сьогодні реальне
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01.06.2022 04:10 Відповісти
Софія, не добивайте мене автобананами, поки я ще, катування скумбрію по 8грн. не здолав...
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01.06.2022 09:46 Відповісти
 
 