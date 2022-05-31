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Єврокомісар з питань юстиції Рейндерс зустрівся з Венедіктовою щодо воєнних злочинів РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс обговорив з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою виконання санкцій проти РФ і підтримку у розслідуванні воєнних злочинів російської армії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Хороша зустріч із генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою, щоб обмінятися інформацією про зусилля ЄС щодо посилення застосування обмежувальних заходів та конфіскації активів. Ми обговорили підтримку ЄС та координацію зусиль для розслідування воєнних злочинів", - повідомив єврокомісар.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 травня, у Гаазі відбулася зустріч представників групи країн, залучених до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

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