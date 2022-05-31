УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12248 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 533 11
війна (56290) Донбас (21733) ЗСУ (5696)

З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 29 одиниць техніки окупантів, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Станом на 21:00 31 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд.

В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 танка; 13 артилерійських систем; 8 бойових броньованих машин; 6 ворожих автомобілів.

Також дивіться: Бійці 54-ї ОМБр знищили танк рашистів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
орки устали и спят вечным сном
показати весь коментар
31.05.2022 21:28
+17
13 артилерійських систем. Сьогодні густо. Слава хлопцям ЗСУ !
показати весь коментар
31.05.2022 21:34
+11
Орки на шляху до пекла !

показати весь коментар
31.05.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
орки устали и спят вечным сном
показати весь коментар
31.05.2022 21:28 Відповісти
Орки на шляху до пекла !

показати весь коментар
31.05.2022 21:34 Відповісти
Не довезли ватосамкам награбленое...
показати весь коментар
31.05.2022 21:30 Відповісти
13 артилерійських систем. Сьогодні густо. Слава хлопцям ЗСУ !
показати весь коментар
31.05.2022 21:34 Відповісти
Знищена артилерія - значить - ближні бої та контрнаступ на часі.
Якщо танки - то оборона.
показати весь коментар
31.05.2022 23:08 Відповісти
Так, це добре. Я останнім часом звертаю увагу саме на знищені арт. системи.
показати весь коментар
01.06.2022 01:11 Відповісти
Дякуемо за мужність!
показати весь коментар
31.05.2022 21:37 Відповісти
Да, вот только Северодонецк сдали. Непохоже на "упорные уличные бои".
показати весь коментар
31.05.2022 21:44 Відповісти
Сєверодонецьк ніхто не здав , тому зтули пельку і не скачи поперед батька в пекло , кацапе 😠
в
показати весь коментар
31.05.2022 22:21 Відповісти
Слава Захисникам і Захисницям України.
показати весь коментар
31.05.2022 21:45 Відповісти
Кацапи воюють з мирним населення та дітьми , знищують міста і села в нашій країні - це все на що здатні рашисти 🤬
Всіх орків чекає смерть на нашій землі 100%
показати весь коментар
31.05.2022 22:25 Відповісти
 
 