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техніка (1320) ЗСУ (5696) склад (150)

На Східному напрямку 31 травня знищено 22 окупанти, 1 БМП та склад боєприпасів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначено: "Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських військ. Втрати ворога складають: особового складу – 22; БТР – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 30 травня знищено до 50 окупантів, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 мінометів, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Мда... сложно им будет
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31.05.2022 21:41 Відповісти
https://youtu.be/lbuUmB2pCHI



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ЧОРНОВІЛ відверто про інформаційну політику / стрім @Dmytro News
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31.05.2022 21:50 Відповісти
Може на передову, для покращення статистики?
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31.05.2022 21:53 Відповісти
Хорошая идея. В Украине насчитывается 700 тысяч только официально зарегистрированных алконавтов. Забросать какашками!
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31.05.2022 22:06 Відповісти
Слава нашим Героям , які б'ють клятих орків !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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31.05.2022 22:16 Відповісти
 
 