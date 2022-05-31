На Східному напрямку 31 травня знищено 22 окупанти, 1 БМП та склад боєприпасів, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначено: "Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських військ. Втрати ворога складають: особового складу – 22; БТР – 1".
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