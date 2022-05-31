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США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грінфілд

Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера NYT Фарназ Фассіхі.

Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію.

"Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента Джо Байдена має намір передати Україні керовану реактивну систему залпового вогню HiMARS з ракетами дальністю близько 65 кілометрів.

Також читайте: США розглядають передачу України РСЗВ без далекобійних ракет, - The Washington Post

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Так Крим І донбас, це ж наша територія?
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31.05.2022 22:58
+25
Какой то сюрреализм, ограничивать в инструментах облроняющуюся сторону, которая из за таких и подобных решений каждый день платит жизнями своих гражданских и вренных.
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31.05.2022 23:01
+21
Треба розуміти ,що росія піди звідти тільки якщо ми їх виб'ємо зброєю!
Ніяка дипломатія не дозволить нам повернути свої території.І якщо для досягнення стратегічних цілей потрібно буде бити по любій території рф ,то це необхідно робити.
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31.05.2022 23:07
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Як вже писали - політична заява «ні про що». З одного боку можна і рогаткою дострелити до кацапії якщо поставити на кордоні. А з іншого і ракетами 300км не обов'язково по Москві стріляти.
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31.05.2022 22:57 Відповісти
дострелити рогаткою можна, але штаб ворожий рогаткою не гавкнеш.
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31.05.2022 23:06 Відповісти
Так Крим І донбас, це ж наша територія?
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31.05.2022 22:58 Відповісти
Так, все правильно, ми маємо окуповані території, але світ визнає наші кордоні на 91 рік, тому ******** їх будемо
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31.05.2022 23:04 Відповісти
тільки військову інфраструктуру, укріплення усілякі там, міста не будемо свої бомбити.
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31.05.2022 23:07 Відповісти
Треба розуміти ,що росія піди звідти тільки якщо ми їх виб'ємо зброєю!
Ніяка дипломатія не дозволить нам повернути свої території.І якщо для досягнення стратегічних цілей потрібно буде бити по любій території рф ,то це необхідно робити.
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31.05.2022 23:07 Відповісти
Не только Крым и дамбас, а и части Черноного и Азовского морей на сотни километров...
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31.05.2022 23:39 Відповісти
"Знак оклику" требо в реченні замість "знаку питання" !
Навіть 3 оклика !
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01.06.2022 04:29 Відповісти
Перекроили Украину?
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31.05.2022 23:01 Відповісти
Перекурили кокаїну.
А ти, кцп, курив прямо з пляшки у неприродний спосіб.
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31.05.2022 23:15 Відповісти
Летят утки и два гуся...
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31.05.2022 23:01 Відповісти
Какой то сюрреализм, ограничивать в инструментах облроняющуюся сторону, которая из за таких и подобных решений каждый день платит жизнями своих гражданских и вренных.
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31.05.2022 23:01 Відповісти
добре, аби по-більше.
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31.05.2022 23:02 Відповісти
та да. Границы будут охранять дальнобойные гауцбицы и пограничные химарсы.
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31.05.2022 23:03 Відповісти
Підтримую, бо гівнокомандуюче ще почне пуляти на всі боки і може влупити по Європі. З його ОПою все можливе.
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31.05.2022 23:05 Відповісти
Пуля дура, а штык молодец)
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31.05.2022 23:12 Відповісти
Не підтримую, бо верховне гівнокомандуюче навіть не командуюче, а просто верховне гівно зі своєю телепередачею " Вечірній мудодзвон". Україною замість отого асфальтокрадія займаються поважні дядьки.
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31.05.2022 23:13 Відповісти
Шось я не бачив ніяких гівнокомандуючих в складі артилерійських батарей. Не сци, хлопці знають куди пуляти.
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31.05.2022 23:18 Відповісти
Якщо чесно, то, як би воно цинічно не звучало, але не дочекаюся, коли воно лупоне по Європі. Хочеться побачити реакцію офігенно озабочених.
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01.06.2022 05:29 Відповісти
В *опу себе вставь 5 копiйок, будешь на копилку похож.
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01.06.2022 10:57 Відповісти
Вірю, буде!!!
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31.05.2022 23:06 Відповісти
Якась , доволі примітивна логіка у цієї пані .
Американські РСЗО можна розмістити на кордоні , і стріляти вглиб паРаші на ті ж 65 км , по військових об'єктах , складах зброї і пмм . Це буде вважатись превентивним захистом України , а не нападом на - і нах нам не потрібну , паРашу .
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31.05.2022 23:08 Відповісти
Так отож. З до того ж Бєлгорода 40 км з нашої території.
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01.06.2022 00:00 Відповісти
Да мы поняли уже, что вы засцали опять. Каждый день заявы о том, что они делать не будут из-за параши...
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31.05.2022 23:09 Відповісти
Заяви на вуха лохів то для лохів, а робота виконується. Вам не видається, Панове, що ви забагато хочете знати вже й негайно? - в дупі не злипнеться, політОлухи ви наші канапні?
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31.05.2022 23:41 Відповісти
Здається .
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31.05.2022 23:53 Відповісти
Розкажіть це Сєверодонецьку, наприклад, що там виконується.
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01.06.2022 05:33 Відповісти
Та нихто там не засцал, этот сцёж проплачен авансом и заранее оговорен : Мы тебе бабло - а ты, если попросят оружие - кричи АЙ БАЮСЪ -БАЮСЪ-БАЮСЪ ИСКОЛАЦИИ!!!!
И можно вообще НИ ХЕРА не давать , а то из РПГ на границе можно апстреливать расеюжку, а етава НИИИЗЗЗЯААА,это только нелюди могут с Каспия Житомир херачить.
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01.06.2022 11:02 Відповісти
а американська гаубиця може дострелити до мордора ? Може, зобов'яжуть повернути?
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31.05.2022 23:10 Відповісти
Можна і з рогатки дострілити до мордора, якщо стати на кордоні. Думаєш, рогатки доведеться здати? Пам'ятаю, якось поляки з рогатки обстріляли територію їблорусі.
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31.05.2022 23:21 Відповісти
Як ядерну зброю відібрати, так Штати про Українц не думали. Як в будапештську оману вводити, то Штати посміхались. А як українських дітей рашисти почали вбивати, то вони одразу вбок відійшли.
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31.05.2022 23:11 Відповісти
Якби вони відійшли вбік, ми б уже не під українським прапорцем тут писали…

А що б ми робили з ядерною зброєю? Це взагалі-то зброя, якою стріляють лише у відповідь.
А от стратегічні бомбардувальники ми свої здали без усяких будапештських угод, за російський газ.
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31.05.2022 23:29 Відповісти
Це зброя, якої сруться. І тому не пруться проводити "спецоперації". І тактична нам не завадила б.
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01.06.2022 05:37 Відповісти
"А що б ми робили з ядерною зброєю?" - це типова відповідь неповноцінних малоросів, вважаючих, що ім треба у всіх питати дозволу, щоби жити та дихати. Ми б їй х*****ли би по маскве! Ще питання є?
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01.06.2022 09:05 Відповісти
Мы ж не знаем чем их там х..ло в кулуарах запугивает.. Мировой голод, инфляция, то же я.о., вот и не выдерживают нервишки у лидеров сытого и благополучного (пока что) "золотого миллиарда".
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31.05.2022 23:12 Відповісти
Очень хорошо для ушей Путина. Все будет Украина
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31.05.2022 23:12 Відповісти
Дипломатія!... Хіба не зрозуміло!...
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31.05.2022 23:15 Відповісти
А я вам січас покажу на картє откуда можно будет ******* єтімі штукєнціямі і по парашке і по бєлопарашкє!
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31.05.2022 23:14 Відповісти
Тогда уж, покажите все 4 места.
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31.05.2022 23:56 Відповісти
Це значить що по параші треба гатити вільхами й нептунами, гарпуни й хімарси виключно для стрільби по тваринам в межах України.
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31.05.2022 23:17 Відповісти
Нам на самом деле в плане стратегии и не нужно оружие на 500 км. Вон у кацапов его полно, каждый день лупят, да, обидно, что они так могут а мы нет. Но в плане стратегии (глобально) это оружие им сильно помогло ? Или вы думаете что если у нас получится е...нуть по Воронежу, то х..ло сразу подпишет капитуляцию ? Он слишком много поставил на эту войну.
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31.05.2022 23:17 Відповісти
по Энгельсу, аэодромам, Каспийскому флоту
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31.05.2022 23:44 Відповісти
В плане стратегии у нас уже половина экономики разбита этими ракетами.
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01.06.2022 05:39 Відповісти
досить скиглити. нам своє робить!
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31.05.2022 23:19 Відповісти
Вообщем можно и по другому их понять, что Украина должна наступать, чтобы постоянно иметь в пределах досягаемости русишфашистов.
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31.05.2022 23:19 Відповісти
І так територія України скоротиться по периметру вглиб на 65 км. А потім ще, і ще, і ще... Шо за )(*ня від американців?!
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31.05.2022 23:23 Відповісти
Бо при владі в США сцикуни "дєрмократи". При Трампі х***о сиділо тихо бо знало, що той може показати плєшивому чорту хто №1 в світі, а деменційний дід такого страху не викликає. Дід вже навіть не пам"ятає, що він говорив та обіцяв буквально вчора. Ленд-ліз виявився повним пшиком, замість потрібного і затребуваного Україною важкого, наступального озброєння, нам постачають зброю для партизанської війни та оборони .
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31.05.2022 23:39 Відповісти
В который раз напомню, что при Трампе Иран нанес ракетный удар по базе США в Ираке. Трамп в ответ только пальчиком пригрозил и слился. Трамп обосрался с Ираном, КНДР и Китаем. Но при этом дебилы до сих пор решают, что он мог бы изменить ситуацию в Украине? На мировой арене Трамп не проявил себя НИКАК!
Лендлиз предполагает долгую войну, если до вас еще не дошло. Я вообще не понимаю на что вы рассчитывали?
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01.06.2022 00:04 Відповісти
ну и кто тут молился на ленд лиз？даже эти рсзо пока приплывут кацы захватят лисичанск.
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31.05.2022 23:27 Відповісти
И? Захватят. А потом потеряют. А ты рассчитывал, что война закончится за пару месяцев? За пару месяцев ты можешь только проиграть.
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01.06.2022 00:07 Відповісти
Гитлер даже Киев захватил, а потом дошел до Москвы, а через год - вообще до .Волги.
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01.06.2022 00:11 Відповісти
А надо было сразу идти на Мацкву.
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01.06.2022 01:50 Відповісти
Якщо наші союзники США поставлять нам цих не надто потужних реактивних керованих систем більше сотні, а не десятки, то ми можемо якось компенсувати наше бажання вдарити ними по Белгороду або Москві. З такою кількістю можна буде легко відвоювати і Крим, не те що Донбас або Херсонську або Запорізьку області. Крим то можна відвойовувати ? Що на це відповість США ? Нам чужого не треба. Чи Крим це по чиїмось темникових договорняках вже росія назавжди ? Нам цих систем потрібні сотні зо дві, щоб вберегти наших воїнів. Ну нема у нас можливості йти у наступ десятками тисяч живою силою під шалений артилерійський вогонь ворога...
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31.05.2022 23:28 Відповісти
Короче говоря - обосрались они
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31.05.2022 23:29 Відповісти
Та добре бл@дь. Поставляйте вже,й@б вашу нехай матір
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31.05.2022 23:31 Відповісти
Кордони,кордони, такі нашв кордони.... Сибір наш. Ермак захопив
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31.05.2022 23:32 Відповісти
нам потрібні ракети, щоб атакувати російські аеродроми, які біля наших кордонів стоять!

чи ми маємо ждати поки ці літаки вилетять на нас і почнуть на наші голови скидати бомби? и тільки після цього ми маємо право намагатися збити ці літаки?
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31.05.2022 23:34 Відповісти
Місце дислокації Чорноморського флоту РФ в Севастополі це Україна?
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31.05.2022 23:34 Відповісти
Если россия имеет право обстреливать нашу территорию ракетами, почему мы не имеем права ответить тем же?
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31.05.2022 23:35 Відповісти
Потому что тогда вероятность сгореть всем сразу возрастает в геометрической прогрессии. А вообще советую прочитать мой коммент ниже.
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31.05.2022 23:38 Відповісти
Мы уже им отвечали по их территории, и неоднократно. И никто никуда не сгорел. Да кацапы дебилы, но не самоубийцы точно.
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31.05.2022 23:43 Відповісти
будет ядерная война и хрен с ней. Если человечество ожирело и оскотинилось до такой степени что не в состоянии загнать в стойло руских нацистов, то пусть исчезнет вместе с руским миром. как уже задолбали эти сопли западных либералов. по их вине началась вторая мировая война, по их же вине уже началась третья. ass
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31.05.2022 23:54 Відповісти
Не можу лайкнути Ваш комент: не хочеться знищення Землі.
Але про західних лібералів - так.
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01.06.2022 00:47 Відповісти
западные либералы не исчезнут. Долбанут по нас....
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01.06.2022 01:15 Відповісти
Нет военного решения этой войны. Или... да это бредово звучит но будет ядерная война. 100%
При этом остаюсь безоговорочным сторонником воссоздания возобновления Украиной ядерного статуса с полным циклом обогащения урана до оружейного уровня. Всех остальных: (с адекватными) дружить но держать на растоянии. Евросоюз нах не нужен, договор о шенгене и EFTA необходимы, НАТО (в старой конструкции - труп. Развивать и стремиться в расширенный формат организации AUKUS. Только такой путь...
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31.05.2022 23:36 Відповісти
будет ядерная война и хрен с ней. Если человечество ожирело и оскотинилось до такой степени что не в состоянии загнать в стойло руских нацистов, то пусть исчезнет вместе с руским миром. как уже задолбали эти сопли западных либералов. по их вине началась вторая мировая война, по их же вине уже началась третья. bbcv
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31.05.2022 23:51 Відповісти
Значить нам вже точно є чим ******* по каряченському мосту та московським болотам.
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31.05.2022 23:40 Відповісти
значить США в долі з путіним - чекатимуть разом поки ми дообороняємося до останнього українця
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31.05.2022 23:41 Відповісти
Америка обов'язково прийме правільне рішення, після того як перепробує всі інші.
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31.05.2022 23:41 Відповісти
Треба розробляти й виготовляти свою зброю. Щоб тебе поважали й рохувалися з тобою у цьому світі.
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31.05.2022 23:42 Відповісти
Так розробляли і виготовляли свою: Стугна, Нептун, Вільха, Грім. Але Петя перші дві продавав та наживався, а інші просто не отримали держзамовлення і все лишелося в кількох екземплярах для міжнародних виставок. Бла-бла, а до справи не дійшло. Зеля взагалі згорнув все, бо йому треба було піаритися на дорогах.
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01.06.2022 00:36 Відповісти
Рогаткою можна стріляти по території московії, поняття наступальної зброї є розмитим. Для нас дальність РСЗО в 64 км. є прийнятною
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31.05.2022 23:44 Відповісти
Мы не поставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию из Украины. Вашингтон будет поставлять Украине оружие только для защиты внутри его границ,

то есть если кацапы обстреливают Украину со своей территории, то это нормально. луки со стрелами пришлите, трусливые дегенераты. b
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31.05.2022 23:47 Відповісти
23 августа 1939 Молотов и Риббентроп пожимают рученки после подписания союзного пакта, но уже 26 августа 1940 на северо-западную часть Берлина было сброшено 22 тонны английских бомб. В сентябре 1940 года, по инициативе президента и без согласования со стороны Конгресса, Соединенные Штаты передали Британии пятьдесят эсминцев и благодаря усилиям Рузвельта в марте 1941 года Конгрессом был принят закон о "ленд-лиз", который позволял Вашингтону помогать Лондону любым военным снаряжением.

Это пример, как должны работать союзники. Проблема в том, что слабоумная и коррумпированная администрация Байдена хочет поражения скреп и одновременно боится победы Украины.
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31.05.2022 23:48 Відповісти
Я зовсім не впевнена, що теперішня штатівська адміністрація хоче поразки рашки.
В усякому разі - не видно.
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01.06.2022 00:49 Відповісти
... и от крылатых ракет?
для вечной войны на кордоне с московией и её сателлитом, обстреливающими территорию Украины со своих территорий? ... лихо придумано!

Путин не должен победить. - это мы слышали уже,
а вот то, что Украина должна победить, как то нет.
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31.05.2022 23:59 Відповісти
США і ЄС хочуть ослабити Рашку до стану неспроможності вести наступні війни, але сумнівно, чи згідні на перемогу України, бо ризик застосування ядерної зброї зросте до майже неминучої, як останній аргумент орків. Тому і зброю надають партнери контрольовано і дозовано, а це війну розтягує в часі на невизначений час зі сподіваннями, що Ху*ло погодиться на мирні перемовини і компроміси, не факт, що за рахунок України.
Європейські держави реально бояться нашої перемоги, бо вона призведе до нової геополітичної реальності в якій практично в центрі Європи буде держава-переможець Україна дуже сильна у військовому плані (фактично сама сильна з врахуванням досвіду війни) , розбита Рашка з купою ядерної зброї і мільйонами голодранців, а амбіції українців будуть зашкальні при збереженій повністю корумпованій державній системі і не приведи Господи на той час президентом-недорослем. Європейці тоді нас почнуть реально боятися.
Але це виключно моя думка)
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01.06.2022 00:28 Відповісти
то допомогли б небо закрити,
а то ні пво не дають ні стріляти у відповідь не можна,
кацапські крилаті ракети сотні людей вбивають а всім похєр, не можна підірвати базу з якої стріляють

всі захочуть крилаті ракети, можна користуватися безкарністю і стріляти куди попало
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01.06.2022 00:08 Відповісти
Мене теж бісить такий підхід США коли оркам наші міста обстрілювати можна, а нам їхні - ні. Але нічого не поробиш, своєї зброї достатньо нема тому доводиться терпіти цей ідіотизм. Але хотілося б зрозуміти якої дальності будуть ці РЗСВ? Може хтось знає? Фіг з ними на 300 км. Хоча б на 70 вже дадуть в достатній кількості? Чи це будуть срані гради на 20-30 км?
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01.06.2022 00:27 Відповісти
Ніби на 65 км.
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01.06.2022 00:29 Відповісти
То що, в наступному пакеті допомоги чекати списи та палки?
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01.06.2022 01:20 Відповісти
Ніт. Якщо зі списом стати на кордоні, то можна шбурнути й атакувати рашку.
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01.06.2022 01:23 Відповісти
Україна зі сходу на захід десь 1300 км, якщо не помиляюся. Тож усе що до 1300 км дальності - це для захисту всередині кордонів
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01.06.2022 01:21 Відповісти
Так само торгували американці з індіанцами, за шкірку бобра-кольорове намисто. Минуло 200 років, за шкіру українця-необразою ху...ла.
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01.06.2022 01:49 Відповісти
Как бы не пытался боязливый Запад, но избежать войны с Россией не удастся. У страха глаза велики. Путин им угрожает и они рисуют в своем воображении большее, чем это есть на самом деле. Трусость и малодушие только ускоряют процесс военной эскалации.
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01.06.2022 02:09 Відповісти
А якщо з ржавеліна лупнути через прозорий братній кордон (він же й на 4 км дістати може), то це також буде "недопустимим застосуванням"?
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01.06.2022 02:28 Відповісти
Украина уже стреляла точками У по базам и аэродрому в Белгороде,недавно кацапских погранцов замочили на территории рашки.К чему эти глупые отмазки?
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01.06.2022 02:42 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
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01.06.2022 02:43 Відповісти
Гондони лицемірні...
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01.06.2022 03:37 Відповісти
А чому обов'язково воювати на українській території,що москаляндія недоторкана? Щось американці домовились з тим ******,що ми не маємо знати?
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01.06.2022 05:28 Відповісти
Дуже добре запитання.
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01.06.2022 06:03 Відповісти
Полковник неизвестной армии рабZeи по фамилии Ходаренок советует рабZеянцам рыть окопы в приграничных с Украной областях рабZeи... Олька ********* пришла в шок...
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01.06.2022 07:18 Відповісти
Да не переживайте вы все так. Сказано было для ушей расеи. Всё будет Украина. Кстати, Польша заказала 500 шт ракет дальности 300 км. просто так, что ли?
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01.06.2022 07:54 Відповісти
тогда кроме бронежилетов и касок ничего давать нельзя. даже с рогатки с украинской границы можно стрельнуть на территорию оркостана. ленд-лиз называется...
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01.06.2022 08:03 Відповісти
Як щодо обстрілів України з території мордору,ракетних обстрілів,літаків,які ******** нашу землю,не заходячи в повітряний простір?Як можна перемогти у війні,не вирішивши ці проблеми?
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01.06.2022 08:15 Відповісти
Все верно. Их там нет. Всё что есть у ВСУ - куплено в любом военторге.
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01.06.2022 08:17 Відповісти
 
 