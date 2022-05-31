США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд
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Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера NYT Фарназ Фассіхі.
Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію.
"Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента Джо Байдена має намір передати Україні керовану реактивну систему залпового вогню HiMARS з ракетами дальністю близько 65 кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Ніяка дипломатія не дозволить нам повернути свої території.І якщо для досягнення стратегічних цілей потрібно буде бити по любій території рф ,то це необхідно робити.
Навіть 3 оклика !
А ти, кцп, курив прямо з пляшки у неприродний спосіб.
Американські РСЗО можна розмістити на кордоні , і стріляти вглиб паРаші на ті ж 65 км , по військових об'єктах , складах зброї і пмм . Це буде вважатись превентивним захистом України , а не нападом на - і нах нам не потрібну , паРашу .
И можно вообще НИ ХЕРА не давать , а то из РПГ на границе можно апстреливать расеюжку, а етава НИИИЗЗЗЯААА,это только нелюди могут с Каспия Житомир херачить.
А що б ми робили з ядерною зброєю? Це взагалі-то зброя, якою стріляють лише у відповідь.
А от стратегічні бомбардувальники ми свої здали без усяких будапештських угод, за російський газ.
Лендлиз предполагает долгую войну, если до вас еще не дошло. Я вообще не понимаю на что вы рассчитывали?
чи ми маємо ждати поки ці літаки вилетять на нас і почнуть на наші голови скидати бомби? и тільки після цього ми маємо право намагатися збити ці літаки?
Але про західних лібералів - так.
При этом остаюсь безоговорочным сторонником воссоздания возобновления Украиной ядерного статуса с полным циклом обогащения урана до оружейного уровня. Всех остальных: (с адекватными) дружить но держать на растоянии. Евросоюз нах не нужен, договор о шенгене и EFTA необходимы, НАТО (в старой конструкции - труп. Развивать и стремиться в расширенный формат организации AUKUS. Только такой путь...
то есть если кацапы обстреливают Украину со своей территории, то это нормально. луки со стрелами пришлите, трусливые дегенераты. b
Это пример, как должны работать союзники. Проблема в том, что слабоумная и коррумпированная администрация Байдена хочет поражения скреп и одновременно боится победы Украины.
В усякому разі - не видно.
для вечной войны на кордоне с московией и её сателлитом, обстреливающими территорию Украины со своих территорий? ... лихо придумано!
Путин не должен победить. - это мы слышали уже,
а вот то, что Украина должна победить, как то нет.
Європейські держави реально бояться нашої перемоги, бо вона призведе до нової геополітичної реальності в якій практично в центрі Європи буде держава-переможець Україна дуже сильна у військовому плані (фактично сама сильна з врахуванням досвіду війни) , розбита Рашка з купою ядерної зброї і мільйонами голодранців, а амбіції українців будуть зашкальні при збереженій повністю корумпованій державній системі і не приведи Господи на той час президентом-недорослем. Європейці тоді нас почнуть реально боятися.
Але це виключно моя думка)
а то ні пво не дають ні стріляти у відповідь не можна,
кацапські крилаті ракети сотні людей вбивають а всім похєр, не можна підірвати базу з якої стріляють
всі захочуть крилаті ракети, можна користуватися безкарністю і стріляти куди попало