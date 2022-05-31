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Нова оборонна допомога Україні від США буде оголошена найближчими днями, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя

Адміністрація США впродовж "ближчих днів" здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США.

Це підтвердив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії кремля, і ми матимемо (про що заявити – ред.) більше в цьому плані вже ближчими днями", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

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Він не став уточнювати вміст нової допомоги, а також конкретні дати ухвалення й початку поставок в Україну. Водночас Прайс нагадав, що завдяки двопартійній підтримці Конгресу США адміністрація має у своєму розпорядженні близько $40 мільярдів, велика частина з яких "призначена для оборонної підтримки наших українських партнерів".

За його словами, від початку масштабної збройної агресії РФ США надали Україні близько $3,8 мільярда саме оборонної підтримки, й новий пакет, за його словами, набагато збільшує ці можливості. Представник Держдепартаменту підкреслив, що українці борються із силами, які їх переважають, і вони матимуть все, що необхідно для ефективної оборони в умовах російської агресії.

Прайс також прокоментував останню заяву президента Байдена, що його адміністрація не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії.

"Ми продовжуємо розглядати (надання Україні. – Ред.) цілого переліку систем, які матимуть потенціал ефективного застосування на полі бою нашими українськими партнерами. Але те, на чому наголосив президент, що ми не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні", - зазначив Прайс.

Він підкреслив, що кожний елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей, а саме посилення здатності українців обороняти власну територію.

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Представник Держдепу також повідомив, що зі зміною динаміки протистояння в Україні США також змінюють конкретні види допомоги для України.
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Топ коментарі
+14
С нетерпением ожидаю прибытия ролкера USNS Soderman. Очень надеюсь, что туда впихнули помимо разного-всякого военного скарба еще и первые сотни три М119 с первым полумиллионом снарядов к ним. А то уже как-то ********** мелькание кустарных гантраков с АЗП-57, которые еще помнят, как генерал Гречко командовал Киевским военным округом, и пушек Д-44 мохнатых хрущевских времен.

По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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31.05.2022 22:58
+11
Полудурки... Афган просрали, а теперь и тут то же самое хотят устроить. Из этих 40 миллиардов бОльшая часть расходы не на вооружение, а экономическую помощь. И потратить эти деньги нужно в течение ближайших пяти месяцев. С такой "помощью" мы первые поставки увидим когда орки на Киев опять пойдут...
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31.05.2022 23:07
+8
які 5 км, нам в Харків прилітає навіть в центр міста... гніди навіть з своєї території дістають смерчами і ураганами
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31.05.2022 23:02
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С нетерпением ожидаю прибытия ролкера USNS Soderman. Очень надеюсь, что туда впихнули помимо разного-всякого военного скарба еще и первые сотни три М119 с первым полумиллионом снарядов к ним. А то уже как-то ********** мелькание кустарных гантраков с АЗП-57, которые еще помнят, как генерал Гречко командовал Киевским военным округом, и пушек Д-44 мохнатых хрущевских времен.

По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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31.05.2022 22:58 Відповісти
які 5 км, нам в Харків прилітає навіть в центр міста... гніди навіть з своєї території дістають смерчами і ураганами
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31.05.2022 23:02 Відповісти
ці "смерчі" може збивати ізраїльський "залізний купол" ,хоча б один дивізіон нам продали...
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31.05.2022 23:17 Відповісти
нам не нужно сбивать мины. Нам нужно после первого выстрела через тридцать секунд ************ кацапский миномёт одним 105миллиметровым "приветом".
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31.05.2022 23:42 Відповісти
відповідь це добре,але "смерч" це не міни,це реактивні некеровані ракети які летять до 100 км..
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01.06.2022 00:15 Відповісти
к тому времени, когда они будут вынуждены это делать из-под Курска по нашей Юнаковке, то у нас уже тоже будет стоять в кустах рояль. Аккорды будут хорошо слышны даже возле гостиницы "Курск".
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01.06.2022 00:38 Відповісти
... не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні......
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01.06.2022 00:59 Відповісти
после какого слова смеяться?
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01.06.2022 01:14 Відповісти
вы не следите за руками. Для этого случая нам дают М31.
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31.05.2022 23:27 Відповісти
та меня-то нет, моя жопа на безопасной Троещине сидит, а вот жителей улицы дзержинского в Середина-Буде штормануло сегодня не по детски...
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31.05.2022 23:34 Відповісти
Жердинский всё ещё в фаворе?
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01.06.2022 03:40 Відповісти
Как то очень интересно этот кораблик идет. Должен был уже давно через Балтику быть в Польше, а он зачем- то сейчас огибает Африку.
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31.05.2022 23:52 Відповісти
та мне ни Остин, ни Милли как-то не докладывают нахера он туда идет. Может "афганское" майно в Эс-Салимии догрузить.
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01.06.2022 00:49 Відповісти
ага, этот urs какой-то шапкозакидательный идиот. Этот SODERMAN вообще с 10-го мая плывет, медленно и печально, и только-только огибает африку. Причем тут Украина - хз.
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01.06.2022 01:33 Відповісти
приблизительно так их обычно пакуют

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01.06.2022 01:15 Відповісти
Полудурки... Афган просрали, а теперь и тут то же самое хотят устроить. Из этих 40 миллиардов бОльшая часть расходы не на вооружение, а экономическую помощь. И потратить эти деньги нужно в течение ближайших пяти месяцев. С такой "помощью" мы первые поставки увидим когда орки на Киев опять пойдут...
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31.05.2022 23:07 Відповісти
Ця допомога понад ленд ліз так що усе добре
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31.05.2022 23:19 Відповісти
нет. это именно в рамках финансирования лендлиза. последние 100 миллионов долларов помощи Байден расписал 19 мая. с этого момента только лендлиз..
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31.05.2022 23:26 Відповісти
Ні. Закон про "Ленд-ліз" - це всього лише дозвіл адміністрації Байдена постачати озброєння Україні практично без обмежень. Але що та адміністрація поставить, то вже залежить тільки від неї. Захоче - поставить літаки, танки, "бредлі", системи залпового вогню, а то й потужне ракетне озброєння, а захоче - ковдри, носки, та дробовики з пістолетами - теж військова допомога.
А допомога на 40 млрд доларів - це рішення про виділення конкретно грошей у 40 мільярдів для допомоги Україні.
І там, на конкретно воєнну допомогу до 20 мільярдів доларів впродовж 5 місяців. Але що "запихнуть" у ту "воєнну допомогу" - це ще питання. Бо "ленд-ліз" не може змусити постачати Байдена того, чого він постачати не захоче.
"Ленд-ліз" лише дозволяє постачати практично будь-яке озброєння, але не зобов'язує цього робити. А виділені кошти - лише фінансують, й то - обмежено, ці постачання. До того ж, це фінансування - розтягнуто на місяці.
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01.06.2022 01:04 Відповісти
там на оружие 17 ярдов и уже обсуждают новый пакет в 43 ярда, который якобы будут голосовать в августе.. Не паникуйте..
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31.05.2022 23:24 Відповісти
Фіг вам?
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31.05.2022 23:07 Відповісти
для цінитилів високого мистецтва
https://www.youtube.com/watch?v=BTp2gzUNUKs
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31.05.2022 23:09 Відповісти
Риторика все ближе к немецкой.
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31.05.2022 23:10 Відповісти
пока оголосят, пока поставят ,защищать будет некому и нечего
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31.05.2022 23:14 Відповісти
одне тільки дивує- як американці спромоглися передати гаубиці? Джавелини та стінгери з кулеметами-це зрозуміло. Але гаубиці-це щось неймовірне
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31.05.2022 23:16 Відповісти
даже не знаю как вам сказать... так, шоб не сильно напугать...
Там посреди атлантики полным ходом херачит ролкер USNS Soderman на шиисят тысяч регистровых тонн, а следом за ним еще несколько балкеров класса Lewis and Clark. Думаете, они пулеметы везут?
Думаю, что все пулемёты мира легко поместились бы в один Soderman.
А в Санни-Пойнт уже стоит очередь кораблей USNS под загрузку.
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01.06.2022 00:00 Відповісти
куда он там херячит, зачем ты ******* тут? Он с США направился к ЮАР и сейчас у её берегов. https://www.marinevesseltraffic.com/vessels/USNS-Soderman-(T-AKR-317)/CURRENT-POSITION/9232254/367819000 и плывет с 10-го мая.
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01.06.2022 01:39 Відповісти
Потому , что это вчерашний день . Потягай их по по грязи , под дождём , под сильным ответным контрбатарейным огнём . Нормальные армии повсеместно переходят на САУ .
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01.06.2022 00:10 Відповісти
та да. Только почему-то оставляют у себя тысячу штук этого "вчерашнего дня". ******? Наверное для милитарного музея.
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01.06.2022 00:55 Відповісти
Прошлась по трем новостям,в каждой твой коммент.Все пропало. Сирожа,а может встанешь с дивана и в армию?Или проксеныш кацапский?
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31.05.2022 23:33 Відповісти
ВІРЮ,буде і швидко! А тутешні висери всяких комарів (з якоюсь речовиною в об'ємі черепа євойного чи єйного) мають один вірний лоґістичний напрямок - у слід за своїм флаґманом!!!
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31.05.2022 23:28 Відповісти
Оголошувати не обов'язково, а впевнено навчати бійців і безперервно постачати , калібр збільшувати
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31.05.2022 23:37 Відповісти
хотелось бы поскорее с помощью.
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31.05.2022 23:43 Відповісти
Давайте вже скорiше...!
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31.05.2022 23:52 Відповісти
"Ми продовжуємо розглядати..." сказав би він це в очі мешканцям Сєверодонецька, або Маріуполя...
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01.06.2022 00:11 Відповісти
Шо ж это от тебя, мил человек, так лаптями смердит?
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01.06.2022 07:38 Відповісти
добре.
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01.06.2022 05:06 Відповісти
По-моему, американцы в который раз, кроме помощи, намекают, что нужно и можно все изготавливать самим. И даже потом все это продавать успешно. Заводы только и цеха разместить в Карпатах, и желательно в шахтах, что бы ни один Ермак, СБУшник или генштабист не смог даже при желании навести российские Калибры.
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01.06.2022 06:13 Відповісти
Отключение сбербанка рабZeи от финансовой системы SwIFT...а также уменьшение экспорта нефти из Мавзолейной бензоколонки на 2/3...загонят путлера на кладбище Истории...
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01.06.2022 07:10 Відповісти
 
 