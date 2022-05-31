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Українські воїни залишаються господарями фронтової ситуації, є певні успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія залишається господарем фронтової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 31 травня. 

"Ситуація на донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, у тому числі сліпе авіабомбардування, - це просто божевілля", - сказав він.

"На херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове", - зазначив він.

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За словами президента, "у цій широкій картині треба бачити, що наші захисники та захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України", - заявив Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
А что с "эвакуиированными" с Мариуполя? Которых кадыровцы избивают на камеру? Или это в рамках извинения перед кадыровым и было сделано?
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31.05.2022 23:38
+19
Боневтік людина підневільна - Єрмак розбудив стусанами - йди читай текст, який Арестович тобі написав.

Черчіль асфальту блд...
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31.05.2022 23:51
+19
А Зеленський справді послідовний. Як раніше заткнув рота опозиційним телеканалам, щоб не розповідали, як він "готувався" до нападу усні, так тепер звільненням затикає рота омбудсмену, щоб не розповідала, як він провів "успішну евакуацію" захисникам Маріуполя.
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01.06.2022 00:00
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А что с "эвакуиированными" с Мариуполя? Которых кадыровцы избивают на камеру? Или это в рамках извинения перед кадыровым и было сделано?
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31.05.2022 23:38 Відповісти
раніше росія казала, що вона вєлікая.

але в них ні економіки немає, ні науки. чому ж вони казали, що вони вєлікіє? вони це пояснювали тим, що у них армія вєлікая.

але війна в україні показала, що вони навіть по армії не "вєлікіє".
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31.05.2022 23:43 Відповісти
Расєя не вєлікая, а большая. Московити не розуміють значення українського слова велика.
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31.05.2022 23:47 Відповісти
Вже майже північ, а йому не спиться без Лєнки.
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31.05.2022 23:44 Відповісти
Ще не висрався перед сном)
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31.05.2022 23:50 Відповісти
Боневтік людина підневільна - Єрмак розбудив стусанами - йди читай текст, який Арестович тобі написав.

Черчіль асфальту блд...
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31.05.2022 23:51 Відповісти
"черчіль асфальту" вкраду )
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01.06.2022 00:04 Відповісти
Глава ОВА Резниченко сообщил, что враг медленно продвигаются к границам Днепропетровской области
В области уже ведётся круглосуточное укрепление оборонных рубежей и попросил граждан не расслабляться из-за отсутствия воздушных тревог.
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31.05.2022 23:44 Відповісти
ну там еще кр,зп,бамбас, перед днепром но готовиться всегда к обороне надо,єто само собой.
да днепр с самого начала войны неплохо вроде бы укреплялся.
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31.05.2022 23:52 Відповісти
На херсонському напрямку маємо певні успіхи Джерело: https://censor.net/ua/n3345169

Після того, як влада південь України "про*бали" і замовчували 3 місяці, чути від Зеленського щось про Херсон тривожно, бо хєр його знає про які і чиї успіхи він має на увазі.
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31.05.2022 23:48 Відповісти
Та нэ свои точно. У него-то успехов нэма нияких. Хотя крадёт хорошо, да. В этом талант
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01.06.2022 01:24 Відповісти
Півень
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31.05.2022 23:53 Відповісти
про що це?
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01.06.2022 00:05 Відповісти
Що і цивільні готови вбивати русню
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01.06.2022 00:09 Відповісти
А Зеленський справді послідовний. Як раніше заткнув рота опозиційним телеканалам, щоб не розповідали, як він "готувався" до нападу усні, так тепер звільненням затикає рота омбудсмену, щоб не розповідала, як він провів "успішну евакуацію" захисникам Маріуполя.
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01.06.2022 00:00 Відповісти
...наполеон сказали....зуб дають
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01.06.2022 00:04 Відповісти
Я его лично готов допросить. При надобности - ликвидировать: на камеру.
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01.06.2022 00:06 Відповісти
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01.06.2022 00:08 Відповісти
Выбирайте дальше --- скатертью дорога. . . Если вы его выбирете на второй срок - отказываюсь от украинского гражданства по всей процедуре
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01.06.2022 00:08 Відповісти
теж так думаю!
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01.06.2022 00:14 Відповісти
Тяжело жить в одной стране с **********.
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01.06.2022 00:23 Відповісти
Тут така справа. «Польщі» чи тим паче «Німеччини» в Україні за Вашого життя вже не буде, не сподівайтесь. Надто багато помилок за 30 років. Тож якщо цікавить суто якість життя, економіка - можете і зараз відмовлятися.
Ну а інакше як - назло? Ну, «населенню» Ви навряд чи нашкодите, вони і самі радо виїдуть. Народу? Ну це якось не по-людськи, все ж народ за країну зараз життя віддає, а не просто гордо громадянство носить…
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01.06.2022 00:27 Відповісти
Зрозуміло що клоуна з його дебільною командою більше обирати не можна. Але треба десь знайти нормального кандидата - патріота, не баригу, не зека, не сцикуна і головне українця. Бо до цього у нас президентами українці були двічи - Кравчук та Ющенко - м'яко кажучи, на найкращі приклади для наслідування. Всі інші - жи2. З Порошенко тема закрита, бо Україна не витримає ще кількох Мінських договорняків та повернення Грановського з Ізраїлю. Разумков - ще один із них. Йуля - без коментарів. То де взяти кандидата?
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01.06.2022 00:49 Відповісти
А не буде «месії». Якщо хочемо нормальну політичну силу, варто будувати її знизу, а не сподіватися, що прийде геній, який усе зробить за нас.
Тут, звісно, питання до громадського суспільства - наших позасистемних лідерів думок, яким би варто було почати домовлятися…
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01.06.2022 00:59 Відповісти
А ви поцікавтесь - може вже є нормальна політична сила, збудована знизу на основі ідеології, а не лідера. Та от ця (праволіберальна, підказую) ідеологія в наші "нарідні маси" заходить на десяток відсотків максимум. Тому "демократичну більшість" в осяжному майбутньому у нас будуть складати жертви популістів та "добрий цар"-орієнтованих проектів з безмежними (звідки ?) фінансами на покупку телекартинки у кожен мозок. Вбудована вада демократії.
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01.06.2022 07:00 Відповісти
Та отож.
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01.06.2022 00:57 Відповісти
Раз вже генштаб вирішив почати наступ на Херсонщині то треба давати підмогу що наше військо змогло розірвати вороже угрупування, дійти до Берислава та блокувати Каховську переправу. А якщо зараз все спустити на гальма та свинособаки наших просто витіснять і все закінчиться нічим. Чув, орки там вже міст до Давидова Броду підірвали.
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01.06.2022 00:42 Відповісти
Лучше ж подождать пока кацы укрепятся ,всё заминируют,вот тогда и
наступать можно.Так берегут солдат.
А потом Вододя орёт " Кацы всё разграбили,жителей поубивали"
А он не знал,что они это делать будут?
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01.06.2022 01:57 Відповісти
Ага .
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01.06.2022 05:49 Відповісти
 
 