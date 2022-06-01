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На Криворізькому напрямку росіяни будують укріплення і мінують узбережжя Інгульця, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Загарбники на Криворізькому напрямку зривають плити з доріг для укріплень, а також мінують узбережжя річки Інгулець.

Про це розповів на брифінгу керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але стабільною. Орки змушені посилювати свої оборонні позиції - навіть зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, а також проводять мінування узбережжя річки Інгулець", - повідомив Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул

Наші Збройні сили успішно виконують поставлені бойові завдання, продовжують проводити успішні операції на південному від Кривого Рогу напрямку. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці.

Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів.

Вночі вороги обстріляли прикордонну територію Зеленодольської громади, вдень – Широківську громаду, ніхто не постраждав. Також сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.

"Триває розмінування територій. Сьогодні наші сапери знешкодили чотири ракети від "Урагану" на території Апостолівської громади. Ситуація в самому Кривому Розі та районі знаходиться під повним контролем Збройних сил України та військової адміністрації. Поза контролем сьогодні були тільки грозові хмари, які погриміли під час однієї з повітряних тривог", - додав він.
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безумный макс 2.0

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01.06.2022 01:10 Відповісти
-"...зривають плити з ДОРІГ..." !!! Сподіваюсь, після цього, ніяких переговорів Ze-ленський " незамутить"...
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01.06.2022 06:28 Відповісти
ще й як замутить - воно до сих пір мріє заглянути (поцілувати) в "21" пуйла
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01.06.2022 08:28 Відповісти
Они делают то, что прогавили в свое время мы.
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01.06.2022 08:11 Відповісти
не ми, а ОП, який набрав та очолює долбойоб **********
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01.06.2022 08:24 Відповісти
Жаль ,що нема чим накидати зверху ,а тільки спостерігаємо
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01.06.2022 09:11 Відповісти
 
 