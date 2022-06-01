Росії майже напевно не вдасться "легітимізувати" своїх ставлеників у Херсоні, - Держдепартамент США

Росії "майже напевно" не вдасться зміцнити владу своїх маріонеткових адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України, оскільки протести проти них продовжуються, а мирні жителі відмовляються з ними співпрацювати.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прайс заявив, що Сполучені Штати, як і раніше, "занепокоєні" тим, що Росія намагатиметься формалізувати свій контроль над суверенною українською територією, особливо в Херсонській області.

"Росії майже напевно не вдасться досягти "легітимності" маріонеткових урядів на нещодавно захоплених нею територіях України, оскільки протести продовжуються, а жителі відмовляються співпрацювати", – додав Прайс.

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Він зазначив, що Кремль змінює підхід, відмовляючись від спроб створити нові фейкові "народні республіки" і віддаючи перевагу прямій анексії окупованих українських територій.

Прессекретар Держдепартаменту наголосив, що "первісні цілі Росії встановити контроль над значною частиною території України обернулися повним провалом", проте Кремль, на його думку, продовжує вважати, що насильницьке утримання Херсона дасть Росії "сухопутний міст" до Криму, а також стане виправданням перед російською аудиторією за тисячі життів росіян, які занапастила розв'язана Путіним війна.