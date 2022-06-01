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ЗСУ можуть відрізати лінії постачання російських військ під Харковом, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф

Перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська у таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ.

ЗСУ відтісняють російські війська на північ і схід від Харкова і можуть відрізати лінії постачання окупантів. Про це повідомив генерал у відставці Філіп Брідлав, колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США, в коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Україна зараз відтісняє російські війська на північ і схід від Харкова, в деяких випадках назад в Росію. Тому тепер українці погрожують відрізати російські шляхи постачання і відтісняють свої сили в тил", - зазначив Брідлав.

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За словами офіційних осіб, перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ, на початку війни. Українські підрозділи, озброєні протитанковими ракетами Javelin, що запускаються з плеча, стріляли по російським солдатам, коли російські колони довжиною в кілька миль біля Києва перестали просуватися вперед. Вторгнення застопорилося, тисячі російських солдатів були вбиті або поранені. Потім Росія переорієнтувала свою місію на схід.
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Топ коментарі
+12
У нас має бути дві армії - денна і нічна. Одні мають знищувати вдень другі вночі. Щоб ці тварюки не мали жодної миті без кошмарного страху. Я хочу щоб всі вцілілі скоти які повернуться в ********* при слові Україна обсералися і стікали на гівно до кінця свого ********** існування...
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01.06.2022 01:32
+9
https://twitter.com/necyryl/status/1531687753372557313?t=Br-EGGuQGftwdtNd4iCGRw&s=19

"Усталі асвабаждать, прілєглі атдахнуть"
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01.06.2022 01:02
+7
та пора уже тремя топорами откуда-нибудь из-под Верхнего Салтова зафигачить в 50.24841, 36.99213
Тогда кацапам в Купянске и Изюме через пару-тройку дней станет грустновато.
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01.06.2022 01:29
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https://twitter.com/necyryl/status/1531687753372557313?t=Br-EGGuQGftwdtNd4iCGRw&s=19

"Усталі асвабаждать, прілєглі атдахнуть"
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01.06.2022 01:02 Відповісти
Поснули орки , ну що тут зробиш
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01.06.2022 01:28 Відповісти
Хотіло ся б вірити, що то орки, але форма не схожа на кацапську...ви певні, що не над нашими глузуєте?
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01.06.2022 01:52 Відповісти
Там солянка. На пополчение похоже.
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01.06.2022 15:24 Відповісти
Красивое! И чего у их вечно такой срач в средствах передвижения?
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01.06.2022 06:40 Відповісти
Bardzo dobrze!
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01.06.2022 01:03 Відповісти
та пора уже тремя топорами откуда-нибудь из-под Верхнего Салтова зафигачить в 50.24841, 36.99213
Тогда кацапам в Купянске и Изюме через пару-тройку дней станет грустновато.
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01.06.2022 01:29 Відповісти
У нас має бути дві армії - денна і нічна. Одні мають знищувати вдень другі вночі. Щоб ці тварюки не мали жодної миті без кошмарного страху. Я хочу щоб всі вцілілі скоти які повернуться в ********* при слові Україна обсералися і стікали на гівно до кінця свого ********** існування...
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01.06.2022 01:32 Відповісти
А через Луганск что , нельзя завозить ?
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01.06.2022 01:56 Відповісти
Можна. Але є нюанси. Кцп возять великий об'єм залізницею до якогось опорного пункта, а далі на позиції автомобілями. Якщо їм відрізати Куп'янськ, то доведеться везти аж зі Старобільська. А то значно далі, треба більше автомобілів. А де їх взяти?
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01.06.2022 06:26 Відповісти
Да и сами автомобили жрут много топлива
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01.06.2022 06:38 Відповісти
Эх мозгов нет но будут радоваться этому дебилу а он отвлекает
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01.06.2022 11:14 Відповісти
Так граница есть в Луганске, Донецке
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01.06.2022 05:08 Відповісти
Чтобы отрезать поставки нужно белгород захватить.
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01.06.2022 06:02 Відповісти
Чого вже там, зразу Мацкву.
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01.06.2022 06:29 Відповісти
главное - тихо делать свое дело... и армия это делает... и вообще - в военное время должен руководить страной военный... не создание в военной форме, которая сидит как на корове седло, а военный... и чтобы секретари, которые должны только бумажки подносить на подпись, не шастали по Черниговым, Харьковым... а то поехал кломандувач в Харьков, взял с собой приверженца кацапской церкви дьячка тимашенку... не профильных министров, которые будут отвечать за восстановление городов, а ...
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01.06.2022 06:07 Відповісти
зачем такое обсуждать здесь что может а что нет? надо действовать и меньше трубить на весь мир
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01.06.2022 11:06 Відповісти
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01.06.2022 11:15 Відповісти
 
 