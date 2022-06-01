На південному напрямку 31 травня знищено 70 окупантів, 1 САУ, 2 зенітні установки, 2 гаубиці, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію про події 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Командування.

У повідомленні зазначається: "Розвиток подій в нашій операційній зоні насичений та динамічний.

Тривають бойові дій на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.

Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм. Саме так сьогодні був атакований Миколаїв. Снаряди розривалися просто у дворі багатоквартирних будинків, нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання. В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає.

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В районі Добрянки, на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив в тил наших підрозділів. Наразившись на влучну відсіч наших стрільців, ретирувалася на вихідні позиції.

Водночас противник проводив і повітряну розвідку безпілотними літальним апаратом типу "Орлан-10". Влучним пострілом бійців нашого зенітно-ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено.

Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація завдали ворогу втрат, що складають: 70 рашистів, самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

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Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.

І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дуная, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Штормом знов сьогодні зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні".

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