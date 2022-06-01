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РФ сконцентрувала сили на Донбасі і зробила себе вразливою на критично важливій Херсонщині, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Концентрація Москви на захопленні Сєверодонецька та загалом Донбасу створює вразливі місця для Росії у важливій Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)

Зазначається, що Херсонська область є критично важливою територією, бо це єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра. Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсонській області, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонщину, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії.

Цей стратегічний розрахунок, в принципі, мав призвести до того, що Росія виділить достатню бойову міць для утримання Херсонщини. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати, у спробі захопити Донбас, що принесе йому здебільшого символічні вигоди.

Як пише ISW, успішні українські контрнаступи в Херсонській області свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії і використовує вразливі місця, створені рішеннями Путіна.

Американський інститут зазначає, що керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір: рішення українського командування не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєверодонецька, і рішення відходити були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими.

Так, Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець здобутки Росії.

"Україна має заощаджувати свої більш обмежені ресурси та зосередитися на поверненні критично важливої ​​території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результату війни чи умов для відновлення війни", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що грамотна українська розстановка пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях виштовхнула росіян майже за межі досяжності Харкова та зупинила наступ росіян у районі Ізюма - і як повідомляється, ці досягнення є важливішими, ніж оборона Сєверодонецька.

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Автор: Наталя Джума
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Цей "Інститут", який обережно але наполегливо дме в російську дудку, вже в кожному утюзі. Цензор, на жаль, наполегливо поширює. Результативні воїни інформаційного фронту. Не з нашого боку.
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01.06.2022 07:09 Відповісти
Вышвырнуть Парашу с правого берега Днепра (включая Херсон) задача первоочередная. Уничтожается Антоновский мост и держатся под обстрелом подъезды к плотине Каховской ГЭС. Причём с правого берега на левый там ехать будет можно, а обратно- нет. Тогда орки сами побегут. Но для этого надо иметь стальные яйки, а не то, что в *ОПе сейчас.
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01.06.2022 07:12 Відповісти
Путину нужна хоть какая- то победа для радости своего быдлонаселения. Херсон украинский город , там куйла не ждут и никогда не примут . А в Донецкой области , к сожалению много россиян обожающих вату и не любящих Украину. .
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01.06.2022 07:28 Відповісти
Всі розумні люди кричали про це з 1х днів війни! Херсонщина стратегічно надважлива для України, Херсонщина 2й фронт для порятунку всього південного лівобережжя! Пройшло 3 місяці і нарешті роблять правильно, наступ на Херсонщині і відступ від Луганщини. Нажаль Луганщина знаходиться географічно в дуже невигідному положенні,бо сама по собі оточена рашистською територією, і звільняти її треба в саму останню чергу.
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01.06.2022 08:11 Відповісти
Да какой нах институт изучения войны? Тут на Цензоре каждый второй в два счета обьяснит, как надо было защищать Украину, как надо было действовать в обороне, куда надо вести войска, какие мосты взрывать, какие города оборонять. Тут все полководцы, *****, тут все знают всё о том каким нужно быть президентом. Хорошо только, что они все тут на Цензоре, а не в ОП или руководстве ВСУ.
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01.06.2022 10:09 Відповісти
 
 