Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії, - Зеленський
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Заклики України надати зброю далекої дальності спрямовані на захист території України, а не атаку території Росії, як вона зробила з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Newsmax.
"Нас не цікавить, що відбувається у Росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".
Зеленський сказав, що "з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну", - вказав він.
Зазначається, що переговори можуть бути, але має бути готовність із боку Росії вести ці переговори. За словами Зеленського, "якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, і ми дамо вам спокій і залишимо в живих" - це не те, про що ми можемо домовитися".
Зеленський сказав, що зрештою, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах, оскільки світ об'єднується навколо українського суверенітету.
Крім того, наратив про те, що сусідні країни не повинні вступати до НАТО - це програшна битва для Росії та її президента Володимира Путіна.
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Але тим самим часом, його безпосередній досвід з Україною ще з часів вайс-президентства - дуже гальмує співпрацю, оскільки саме цей досвід говорить йому що політичному керівництву України ні у минулому, ні тим більш сьогодні, вірити не можна.
Закономірно що для нього інтереси і імідж у світі США - першочергове завдання.
Чудово знаючи хто насправді керує в Україні, йому досить складно допомагати Україні і у той самий час не допустити аби ОП не використав допомогу для провокування політичної кризи у яку були б втягнені США.
США сказали, что опасаются эскалации боевых действий? Не вопрос, Зеленский сразу говорит что нападать на РФ не собираемся, а "освобождение Донбасса и Крыма" у него сразу трансформируется в "деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі".
Наверно это правильно и логично, т.к. мы полностью зависим от западной помощи. Но почему Зеленский глухо молчит о том, что делает его власть для перевода экономики Украины на военные рельсы? "Помощь запада" тут уже совершенно не при чем. Вернее "при чем" если никуя не делать. Тогда только остается бегать по миру с протянутой рукой и просить денег ...