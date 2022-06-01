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Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Заклики України надати зброю далекої дальності спрямовані на захист території України, а не атаку території Росії, як вона зробила з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Newsmax.

"Нас не цікавить, що відбувається у Росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".

Зеленський сказав, що "з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну", - вказав він.

Зазначається, що переговори можуть бути, але має бути готовність із боку Росії вести ці переговори. За словами Зеленського, "якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, і ми дамо вам спокій і залишимо в живих" - це не те, про що ми можемо домовитися".

Зеленський сказав, що зрештою, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах, оскільки світ об'єднується навколо українського суверенітету.

Крім того, наратив про те, що сусідні країни не повинні вступати до НАТО - це програшна битва для Росії та її президента Володимира Путіна.

Також читайте: США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Та не, це Америка нагнітає - все добре, всі на шашлики!
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01.06.2022 07:03
+8
Під асфальтом подивись, що ти заради піару оркам поклав, знаючи що буде повномасштабне вторгнення!
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01.06.2022 08:12
+6
Ю. Швец - это Арестович № 2. Просто не такой "сладкий" и с меньшим нарцисизмом. Нет никаких цифр, нет оценки потенциала, нет вероятных сценариев. Короче, нет там никакой аналитики. Очередной мастер ***********-развлекательного жанра.
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01.06.2022 08:16
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Та не, це Америка нагнітає - все добре, всі на шашлики!
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01.06.2022 07:03 Відповісти
чутно, як ленд-ліз наближається
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01.06.2022 07:24 Відповісти
Дивіться щоденну аналітику від Ю. Швеця! Поставка зброі, війна, політика і все що в світі довколо Украіни .Дивлюся і не пропускаю ні одного випуску.Рекомендую підписатися!
https://www.youtube.com/watch?v=PTti734OgNo
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01.06.2022 07:25 Відповісти
ні лайно не дивимось
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01.06.2022 08:16 Відповісти
Дивись "скабеевщіну і салавьовщіну"
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01.06.2022 09:03 Відповісти
Ю. Швец - это Арестович № 2. Просто не такой "сладкий" и с меньшим нарцисизмом. Нет никаких цифр, нет оценки потенциала, нет вероятных сценариев. Короче, нет там никакой аналитики. Очередной мастер ***********-развлекательного жанра.
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01.06.2022 08:16 Відповісти
Главное не создавать себя кумира, т.к. многие аналитики имеют талант убеждения и своей харизмой невольно подчиняют себе слушателя. Не ленитесь, читайте и НВ (новое время). Там тоже немало аналитики. Вроде Купер толковый мужик, в чем-то разбирается...
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01.06.2022 10:12 Відповісти
Політик ще з часів холодної війни і Президента Рональда Рейгана, Байден а не Трамп як Президент є позитив для України.
Але тим самим часом, його безпосередній досвід з Україною ще з часів вайс-президентства - дуже гальмує співпрацю, оскільки саме цей досвід говорить йому що політичному керівництву України ні у минулому, ні тим більш сьогодні, вірити не можна.
Закономірно що для нього інтереси і імідж у світі США - першочергове завдання.
Чудово знаючи хто насправді керує в Україні, йому досить складно допомагати Україні і у той самий час не допустити аби ОП не використав допомогу для провокування політичної кризи у яку були б втягнені США.
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01.06.2022 07:43 Відповісти
Під асфальтом подивись, що ти заради піару оркам поклав, знаючи що буде повномасштабне вторгнення!
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01.06.2022 08:12 Відповісти
Зеленский - это флюгер. Куда подует "западная озабоченность" - туда и меняются спичи Зеленского.
США сказали, что опасаются эскалации боевых действий? Не вопрос, Зеленский сразу говорит что нападать на РФ не собираемся, а "освобождение Донбасса и Крыма" у него сразу трансформируется в "деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі".
Наверно это правильно и логично, т.к. мы полностью зависим от западной помощи. Но почему Зеленский глухо молчит о том, что делает его власть для перевода экономики Украины на военные рельсы? "Помощь запада" тут уже совершенно не при чем. Вернее "при чем" если никуя не делать. Тогда только остается бегать по миру с протянутой рукой и просить денег ...
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01.06.2022 08:28 Відповісти
kacap , tebe kakoe delo ? idi v sled za korabeljom
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01.06.2022 08:29 Відповісти
Де Вільха, зелупа?
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01.06.2022 08:45 Відповісти
"з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну" - довбойоб
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01.06.2022 08:47 Відповісти
Явно нёс отсебятину, готового текста не было. А журналисты уже написали более-менее связным текстом. Ну насколько сами поняли, шо зеленский пытался сказать
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01.06.2022 09:11 Відповісти
Он текст с Безмозглой согласовывал и обрабатывал. Видно по стилю.
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01.06.2022 09:17 Відповісти
Кое где порою иногда.
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01.06.2022 09:15 Відповісти
Та ні, Україні потрібно більше асфальту, більше бітуму з рашки!!!! І шашлики!
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01.06.2022 09:07 Відповісти
Потрібні?Да не може бути!Так в ОФІСІ ошивається непотріб кірюша,який майстер по крадівництву.Доручіть йому будувати катапульти та,довбаючи асфальт,закидувати ним орків.А щоб швидше було додайте до нього великого реформатора "укроборонпрому" мустафу та поверніть тарана.А якщо чесно,то було б смішно,якби не було ДУЖЕ прискорбно.Не розраховуйте,що війна ВСЕ спише.Ні ху..ху.
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01.06.2022 09:29 Відповісти
Зеленський 2,5 роки саботував виробництво дальнобійної САУ Богдана . Тепер це саме та інше випрошує у США . Це не кажучи вже про втрати економіки у зв'язку з відсутністю виробництва .
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01.06.2022 09:43 Відповісти
А нас рік запевняли, що ліпший захист це розпил на великому будівництві, а не забезпечення Армії.
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01.06.2022 11:00 Відповісти
нам потрібен президент а не ...
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01.06.2022 12:15 Відповісти
А от нашого виробництва "вільха" б'є на 90 км. Але за 2,5 роки не спромоглись виробити суттєвої кількості ракет.( Привіт Таран ,Хомчак та асфальт) , а грошей там треда не так і багато. А зараз уде не виробиш!
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01.06.2022 13:37 Відповісти
У нас дуже ******* президент.
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01.06.2022 17:31 Відповісти
Це падло домовитись про зброю не здатне.
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01.06.2022 17:43 Відповісти
 
 