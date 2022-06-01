США погодили новий пакет військової допомоги Україні, включно з ракетними системами HIMARS, - The Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності - критично важливої зброї, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.
Ракетні системи HIMARS є частиною нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 700 мільйонів доларів, який також включатиме вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі та інше.
За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.
Будь ласка, зачекайте...
генералів , є кроти , яким , вкрай , потрібна правильна інфа щодо поставок США , нам віцськового озброєння 😠
Далі дивляться - потім збільшують.
Все логічно.
Обпеклися на Афганістані, куди фарширували зброю. яка дісталась талібам.
Но своими ракетами, чтобы к США претензий не было
HIMARS до 64км с наведением GPS тоже хорошо
1)вистачає зараз в Україні ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЦІЛЕЙ на відстані 40-60-100 км.
2) чим більша відстань -тим більша можливість у ПВО збити ракету..
Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.
Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
Варшава у 2018 році направила запит на придбання лише 20 пускових з 270 високоточними ракетами GMLRS та 30 балістичними ракетами ATACMS, а також додатковими командними, ремонтними, транспортними та заряджальними машинами.
Загальна сума цієї угоди становила близько 655 млн доларів.
-----------------------
Таким чином, якщо мова йшла б про закупівлю всіх 500 пускових з необхідною кількістю ракет та машин забезпечення, то цінник на них був на фантастичні 16,37 млрд доларів.
Саме тому польський міністр оборони зробив акцент на максимальній локалізації виробництва HIMARS в Польщі. Тому, вочевидь, мова буде йти про довгостроковий контракт, який розрахований на десятиріччя, якщо не більше.
"Бюлови", "Бокови", у пруському дворянстві - потомки цих "прусів"
=====
Какие, интересно? Ми-17? Или Хьюи?
https://www.youtube.com/watch?v=7mPIpa4cFlY
От нам і ленд ліз. Дуля з маком. Америка дала задню. 700 млн доларів, включно з джавелінами і вертольотами - це ні про що.
Очевидно, війну треба затягнути мінімум до кінця 2022 року, і вбивати українців по максимуму.
СкреПОНОСные...