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США погодили новий пакет військової допомоги Україні, включно з ракетними системами HIMARS, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars,хімарс

США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності - критично важливої зброї, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

Ракетні системи HIMARS є частиною нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 700 мільйонів доларів, який також включатиме вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі та інше.

За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.

Також читайте: США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
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01.06.2022 09:39
+22
Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
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01.06.2022 07:46
+21
Кацапи завили, бо:

Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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01.06.2022 08:14
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01.06.2022 07:27 Відповісти
Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
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01.06.2022 07:46 Відповісти
Что бы процесс войны был очень контролируемый по времени, эта нить прослеживается с самого начала войны. Уже слепой только не видит.
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01.06.2022 09:35 Відповісти
То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
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01.06.2022 09:39 Відповісти
скот, твоє недолуге ниття про ракети і дороги зараз якось допоможе? ні. тоді іди на ЙУХ, зрадойоб нікчемний.
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01.06.2022 09:56 Відповісти
усі епітети, що чув про себе використав? Це ти, щойно з йуху де клавіатуру вправили?
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01.06.2022 15:46 Відповісти
А не знаете чому обидва сини Порошенка досi ховаються в Лондонi з початку вiйни?
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01.06.2022 17:18 Відповісти
А ти де ховаєшся ? А може ти в "героїчній" бригаді Колі котлєти ?
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01.06.2022 19:50 Відповісти
Витя, а что за циферки после твоего ника ВІКТОР? Так боты нумеруются?
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01.06.2022 23:54 Відповісти
автоматом добавляет если есть такой же аккаунт
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02.06.2022 06:06 Відповісти
Ну завжди можна стріляти з тих нашихб що зрадник Боневтік наробив. Системи "рогатка". Асфальтом.
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01.06.2022 10:11 Відповісти
а вы больше можете дать?
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01.06.2022 10:54 Відповісти
Ні, зате він може потужно висратись на форумі
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01.06.2022 14:11 Відповісти
Ніхто нам правди не скаже і правильно роблять , так як серед диванніх
генералів , є кроти , яким , вкрай , потрібна правильна інфа щодо поставок США , нам віцськового озброєння 😠
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01.06.2022 12:48 Відповісти
Оце добра новина. Байден це не Шольц з Макроном.
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01.06.2022 07:51 Відповісти
те саме
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Чудово. Скоріше би втілити в життя.
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01.06.2022 07:52 Відповісти
"невелика кількість"
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01.06.2022 07:56 Відповісти
Американці завжди першу пробну партію відправляють невеликою.
Далі дивляться - потім збільшують.
Все логічно.
Обпеклися на Афганістані, куди фарширували зброю. яка дісталась талібам.
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01.06.2022 10:29 Відповісти
64км дальность, нам хватит чтобы забрасывать кацапам за воротник
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01.06.2022 07:57 Відповісти
Тобто кацапам можна обстрілювати Україну зі своєї території градами, а нам ніззя??? Щоб не дратувати путлєра, може він стане м'яким і пухнастим і настане' мир" ???
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01.06.2022 08:00 Відповісти
Можно хоть москву обстреливать
Но своими ракетами, чтобы к США претензий не было
HIMARS до 64км с наведением GPS тоже хорошо
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01.06.2022 08:22 Відповісти
Диванним стратехам ,що вже би засипали Москву ракетами...

1)вистачає зараз в Україні ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЦІЛЕЙ на відстані 40-60-100 км.

2) чим більша відстань -тим більша можливість у ПВО збити ракету..
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01.06.2022 09:20 Відповісти
квазибаллистичекую попробуй сбей. Нужна система уровня не ниже С-300, и то никакой гарантии поражения квазибаллистической ракеты
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01.06.2022 10:58 Відповісти
у нас є напрацювання що б робити балістичні ракети які недістане раша ппо і які навіть на далекий схід долетять,але немає головного-волі політиків, та запиту виборців які їх обирали.
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01.06.2022 12:39 Відповісти
так обстрілюйте своїми ракетами, хто вам не дає? Володя вже дозводив стріляти, то він після 2019 року заборонив стріляти, бо на його збочену думку війна вигідна Порошенку. Всі питання до нього, хай дає ракети і команду стріляти і наші це зроблять. Не чіпайте американців, вони роблять більше навіть за нашого Боневтіка.
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01.06.2022 09:43 Відповісти
Кацапи завили, бо:

Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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01.06.2022 08:14 Відповісти
це поки що лишне запит на майбутні поставки..

Варшава у 2018 році направила запит на придбання лише 20 пускових з 270 високоточними ракетами GMLRS та 30 балістичними ракетами ATACMS, а також додатковими командними, ремонтними, транспортними та заряджальними машинами.
Загальна сума цієї угоди становила близько 655 млн доларів.

-----------------------

Таким чином, якщо мова йшла б про закупівлю всіх 500 пускових з необхідною кількістю ракет та машин забезпечення, то цінник на них був на фантастичні 16,37 млрд доларів.

Саме тому польський міністр оборони зробив акцент на максимальній локалізації виробництва HIMARS в Польщі. Тому, вочевидь, мова буде йти про довгостроковий контракт, який розрахований на десятиріччя, якщо не більше.
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01.06.2022 09:24 Відповісти
Щоб повернути Кенігсберг Польщі
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01.06.2022 11:20 Відповісти
Ну, "Кенігсберг", ніколи Польщі не належав! Це територія, на якій жили предки латишів (якщо я не помиляюся (хай литовці мене пробачать у випадку чого) Поляки до тієї території стосунку не мали До завоювання Прусії тевтонами там жило плем"я прусів (балтійсько-слов"янського походження) Їх покорили і "онімечили" !
"Бюлови", "Бокови", у пруському дворянстві - потомки цих "прусів"
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01.06.2022 12:53 Відповісти
Як це "для чого? "Захищать нерестовища салаки вздовж узбережжя Балтики!
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01.06.2022 12:44 Відповісти
700 миллионов военной помощи? Из 40 миллиардов? Так это ж кот наплакал. И как нам это поможет? Это такой лендлиз? Мда...
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01.06.2022 08:24 Відповісти
Это отдельно от 40 млрд.Одна МЛРС стоит примерно 6 миллионов долларов.
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01.06.2022 08:51 Відповісти
4 мил.
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01.06.2022 09:44 Відповісти
Чувак дебил пишется через буку И .
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01.06.2022 11:22 Відповісти
Штопаный неоднократно суровыми нитками, идешь вслед за хрюсским кораблем...
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01.06.2022 09:29 Відповісти
То за химмарс говорили, то за млрс.. Хрен поймешь
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01.06.2022 09:15 Відповісти
різні модифікації..
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01.06.2022 09:28 Відповісти
Одна на гусеничном ходу, другая на колёсном.
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01.06.2022 09:53 Відповісти
Да по *** на каком ходу, лишь бы быстрее пришли в Украину и побольше…
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01.06.2022 12:28 Відповісти
Системи запуску в них унифіковані... тобто одні і ті самі пускові контейнери в них встановлюються.
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01.06.2022 11:44 Відповісти
очередной пиар. Если помощь идет,то зачем о ней писать
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01.06.2022 09:18 Відповісти
а зачем вообще новости писать?
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01.06.2022 09:32 Відповісти
Установок можно немного, зато давайте много боеприпасов, так будет терпимо.
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01.06.2022 09:36 Відповісти
...який також включатиме вертольоти ...
=====
Какие, интересно? Ми-17? Или Хьюи?
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01.06.2022 11:01 Відповісти
Мі-2.
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01.06.2022 11:34 Відповісти
Рашисти видохлися, Україна вичікує свого часу: огляд експертів
https://www.youtube.com/watch?v=7mPIpa4cFlY
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01.06.2022 11:22 Відповісти
800 млн - це взагалі ні про що. До того ж навіть ця сума частково піде на джавеліни та вертольоти? Так скільки ж там буде HIMARS? 5 комплексів щоб не дратувати *****? Це знущання і насмішка, а не допомога. На потрібно хоча б 50 систем для початку.
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01.06.2022 11:39 Відповісти
Думаю це буде 1-3 штучки. І прийдуть вони під кінець червня, а працювати почнуть в середині липня.
От нам і ленд ліз. Дуля з маком. Америка дала задню. 700 млн доларів, включно з джавелінами і вертольотами - це ні про що.
Очевидно, війну треба затягнути мінімум до кінця 2022 року, і вбивати українців по максимуму.
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01.06.2022 12:06 Відповісти
Они уже открытым текстом говорят, главное чтоб Украина не победила и пуйло не оказался загнанным в угол. Но у нас нет выбора мы все равно победим
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01.06.2022 11:55 Відповісти
З миру по нитці,як то кажуть. Бо своє все закатане у асвальт...
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01.06.2022 12:20 Відповісти
...і продане Тайланду та Саудівській Аравії Петею. Треба говорити все, а не частину правди.
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01.06.2022 17:52 Відповісти
А что же теперь делать зеледенту? Уже не топнешь ножкой "Омерика нам не памагает!!!!" Что сейчас начнет предъявлять?
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01.06.2022 12:40 Відповісти
А Гундосий уже заявляє, що треба "дагаварівацца пасєрєдінє", бо у нас на фронті, виявляється, катастрофічні втрати - військові гинуть сотнями. Дивно, як ЗСУ взагалі йдуть в контрнаступ, враховуючи перевагу орків у живій силі. Нам зараз почали впарювати дічайшу дічь, яка й на вуха не налазить. А все заради того, аби поставити українців перед типу "фактом": південь і схід нам не відбити, то ж доведеться залишити їх оркам.
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01.06.2022 13:32 Відповісти
З вікіпендії відомо що для ЗСУ вироблено 50 шт РСЗВ "ВІЛЬХА" а скільки ракет? Так отож. Пан Таран своєго часу сказав: на АТО нам вистачить. А почнеться війна будемо замовляти. Отакі керманичі. Я так розуміюнинішні біди на фронті саме через закінчення БК до Смерчів та Вільхи.
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01.06.2022 14:01 Відповісти
Я думаю американцы пойдут нам навстречу, т.к. понимают, что нам нужно проводить Евровидение в следующем году в Херсоне или Ялте.
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01.06.2022 14:11 Відповісти
Зеле долбаёбы надо с Джонсоном мутить а не с ************** Байденом перестроховшиком
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01.06.2022 14:20 Відповісти
Ну вот, а то кацапосми развели панику) Будут потом и ракеты и новые поставки. Амеры тупят но не кидают как бошы. Что могут и хотят, то дают. Если нет, то нет. И за то спасибо. Покрайней мере дают своё и современное более менее.
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01.06.2022 15:16 Відповісти
Ти диви, розродилися
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01.06.2022 16:04 Відповісти
Трудные роды. Ужасно трудные.
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01.06.2022 17:16 Відповісти
Все будет! Успокойтесь, не все сразу!
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02.06.2022 01:43 Відповісти
2 армия в мире утилизирует сама себя по приказу КГБшного недоноска...в бой идут одни старики 65 летние...
СкреПОНОСные...
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02.06.2022 07:02 Відповісти
 
 