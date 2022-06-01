США погодили новий пакет військової допомоги Україні, включно з ракетними системами HIMARS, - The Washington Post

США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності - критично важливої зброї, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

Ракетні системи HIMARS є частиною нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 700 мільйонів доларів, який також включатиме вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі та інше.

За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.

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