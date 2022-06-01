Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини
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Міноборони Греції підтвердило заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправку в Україну броньованих машин піхоти БМП-1. Їх замінять технікою німецького виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Як пояснили в грецькому Міноборони, передані Україні БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.
БПМ -1 були отримані Грецією в 1994 році зі Східної Німеччини.
Топ коментарі
+32 Старый зольдат
показати весь коментар01.06.2022 07:52
+25 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+23 Андрей Немалый 1d2a6de8
показати весь коментар01.06.2022 07:53
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Будь ласка, зачекайте...
Главное Украина получит БМП.
В рф БМП-1 - модернизируют до уровня "басурманин".
*********,тю *** що я пишу, передасть
не рахуйте чужі гроші !
https://rg.ru/2019/08/12/po-prezhnemu-vostrebovany-partiia-bmp-1-postupit-v-egipet-iz-grecii.html
Цікаво скільки з них знаходяться у робочому стані після 28 років?
але вони були "доведені до пуття"-до натівських стандартів.....
їздить.броня наявна.. більше від Бмп-1 вимагати немає чого..
У Греції ж на вежах стали встановлювати 12,7 мм кулемети М2НВ американського виробництва
. На частині машин замість веж із 73-мм гарматами 2A28 з'явилися 23-мм скорострільні автоматичні зенітні гармати ЗУ-23-2.
БМП-1 добре зарекомендували себе в грецькій армії, вони цінуються, перш за все, за швидкісні та маневрені характеристики.
1.Греція не особливий друг України..Добре,що Кацапії теж...
2.що є у Греції -дохріна бтр(лише американських M113A1/A2 -2108шт. і дохріна гаубиць 155 мм...
сама одна Греція може перекрити потребу (300-500) в 155 мм гаубицях в Україні..
Надо просто читать книги.
по-перше -це їх добра воля... Україна НЕ МАЄ ДОГОВОРІВ про постачання зброї з країнами Нато..
так,Порошенко теж не підписав...
навіть на побудову патронного заводу !
Звісно що дареному коню в зубы не смотрят, але це показує усю суть німців. До того ж це черговий спосіб затягнути час. Поки Греція отримає нові, поки направить нам старі, до того ж є питання із способом доставки. Через Румунію? Там міст Дністровський зруйнований. Закарпаття не має залізничного з'єднання із Румунами. Мадяри та Серби не пропустять. Так що вони тільки везти будуть місяць...
Тобто грекам ******* мардери, а нам совєтскі бмп 50х років, я навіть не знаю, як це назвати.
З одного боку ніби дають, а з іншого...
Чесно кажучи у мене надія лише на ленд-ліз.
Украина должна в качестве жеста доброй воли отправить эту рухлядь в Германию (прямо из Греции).