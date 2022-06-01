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Зеленський (17420) смерть (6550) військовослужбовці (3942) втрати (3818)

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,втрати,військові

Щодня на фронті гине 60-100 українських військових, а ще 500 – зазнають поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Newsmax.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 людей зазнають поранень у бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.

Читайте: З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+148
Ну дороги то целые? К переговорам готовишь?
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01.06.2022 08:17
+126
Я теж так думаю , шобла готується до сепаратних переговорів .Тому і вкидають таку інфу , панічного толку .
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01.06.2022 08:25
+91
Надо просто перестать стрелять!
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01.06.2022 08:31
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Последнее время возникло много вопросов. Почему не слышно Арахамию, что-то он перестал заявлять, что американцы напрасно нагнетают напряженность, что нет никакой опасности, что все хорошо, что наша армия готова отразить нападение. Почему юг отдали без всякого боя, даже разминировали мосты. Сколько человеческого труда потрачено, чтобы вырастить зерно, почему не уничтожили и просто отдали врагу. Что это за руководители управляют югом страны, кто их поставил на должности. Кто проводил месячник сдачи оружия и разоружили население, видимо, чтобы не было сопротивления врагу. И таких вопросов можно задавать очень много. И в конце, где наш главнокомандующий, почему такие потери населения, женщин, детей. Кто виноват в этом.
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02.06.2022 07:45 Відповісти
Може досить пустопоролжнього теле нарцисизма? Збирай РНБО. Шукайте снаряди 152 мм., блін...
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02.06.2022 07:50 Відповісти
Призивають лише на заході України і гроби їдуть туди ж переважно... А в школах пересиджуються бєжєнци з тих країн, купа здорових бухаріків які кажуть що ета нє іх чайна, їх чомусь не призивають на війну!
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02.06.2022 08:02 Відповісти
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