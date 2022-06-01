УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13879 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 039 7
армія РФ (13463) війна (56332) Ізюм (280) втрати (3818)

Окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку і відвели війська в Ізюм, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

На Слов'янському напрямку російські окупанти провели перегрупування військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ можуть відрізати лінії постачання російських військ під Харковом, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а ми ще артою до ж/д вузла Вовчанськ не достаємо?
показати весь коментар
01.06.2022 08:44 Відповісти
З тяжкої бийте орків)
показати весь коментар
01.06.2022 09:32 Відповісти
Голимый канал .
показати весь коментар
01.06.2022 10:02 Відповісти
брехня, вже оркам знову віддали і Миколаівку і Давидів Брод. Це був інформаційний вкид на фоні тотального ****** в Сіверськодонецьку. Піздєлєнському треба відосіки і піздосіки...
показати весь коментар
01.06.2022 10:07 Відповісти
це дуже добре. всі експерти он кажуть, що рашисти от-от втратять наступальний потенціал. я так про це мрію! а тим часом нам більше зброї під'їде.
показати весь коментар
01.06.2022 09:43 Відповісти
не сподівайтеся...наступу як такого вже немає,
є закидування артою і повзуче видавлювання так що...
показати весь коментар
01.06.2022 09:59 Відповісти
 
 