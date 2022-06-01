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У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням в Івановській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс". В Івановській області ракетні комплекси відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Повідомляється, що на навчаннях задіяно близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", - повідомили у військовому відомстві.

РВСП – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Основою угруповання РВСП є сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах. "Ярс" здатний уражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол РФ у Великій Британії виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+72
Щоб воно у вас, суки, взірвалось на навчанні.
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01.06.2022 08:40
+52
пох.....нам своє робити....
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01.06.2022 08:36
+51
Последний козырь достали.
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01.06.2022 08:34
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Последний козырь достали.
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01.06.2022 08:34 Відповісти
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01.06.2022 09:07 Відповісти
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01.06.2022 14:20 Відповісти
Предпоследний. Последний - дерьмак.
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01.06.2022 10:29 Відповісти
«бомбить Воронеж».
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01.06.2022 17:39 Відповісти
пох.....нам своє робити....
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01.06.2022 08:36 Відповісти
Може Іванівській області? Іваново- "горад нєвєст".
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01.06.2022 08:39 Відповісти
Так область і буде Івановська. Все правильно в тексті.
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01.06.2022 09:06 Відповісти
Спочатку писали Іванківська.
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01.06.2022 09:22 Відповісти
блеф для слабохарактерных
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01.06.2022 08:40 Відповісти
***** терять нечего, может и йо*нуть.
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01.06.2022 10:08 Відповісти
С того света уже не может.
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01.06.2022 10:31 Відповісти
Тем более, если он уже на том свете.
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01.06.2022 11:34 Відповісти
когда собаке не хер делать, она яйца лижет
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01.06.2022 18:59 Відповісти
Щоб воно у вас, суки, взірвалось на навчанні.
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01.06.2022 08:40 Відповісти
Если бы можно было чем-нибудь далекобойным это подпалить)
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01.06.2022 08:44 Відповісти
зачем? как это сделают по пьяне сами орки и не надо им мешать...уж в чем чем а рукожопость это национальная черта врожденная я бы сказал даже не зависимо где родился по факту... в Мордоре.
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01.06.2022 09:30 Відповісти
Новость начинается словами "В РФ сообщили об..."
Это значит, что там надувные макеты, кацап брешет всегда.
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01.06.2022 10:36 Відповісти
Покуй.
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01.06.2022 08:40 Відповісти
Хуже не будет?
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01.06.2022 10:21 Відповісти
Редакція!!!
"... в Іванівській"! В заголовку!
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01.06.2022 08:42 Відповісти
От за це я б редакції якраз не дорікала.

Я теж звернула увагу, що помилка, але вона реально не важлива.
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01.06.2022 08:57 Відповісти
Та да. Це я злий на Байдена, що зажав 300-кілометрові ракети.
То дойобую...сь зранку до всього...
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01.06.2022 09:06 Відповісти
Ось бачиш який Байден поганий... зажав. А ще у нього авіаносці є... і теж жлобиться.
Рік назад нас попереджав, а тепер не дає ракети... чомусь.

Перше що ми зробили б отримавши такі ракети - в***бали б по кримському мосту...

Моя думка така - постачання зброї нам спеціально обмежують та дають дозовано (для того, щоб у капутлера не було приводу застосувати ось такі "Ярси", під постом про які ми пишемо ці коментарі).
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01.06.2022 12:54 Відповісти
Знову залякують. Там не курять?
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01.06.2022 08:42 Відповісти
Это был бы последний окурок в ивановской области на оч долгое время)
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01.06.2022 08:44 Відповісти
Подходит)
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01.06.2022 08:53 Відповісти
Не. Ядерний запас не так легко підірвати, навіть якщо ввірветься сам ракетний двигун.
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01.06.2022 08:53 Відповісти
Конешно пугают, они войну начали под видом учений
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01.06.2022 10:22 Відповісти
Що лапті всім цим домагаються? Показувати, які вони їбаньки, і думати, що від цього до них повага бодай якась буде? Так чим далі, тим більше з цих їбланів світ регоче! каZZапсіни тупикова гілка цивілізації
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01.06.2022 08:44 Відповісти
Відповідь Діду на постачання зброї в т. ч. високоточні ракетні комплекси.
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01.06.2022 08:47 Відповісти
Схоже це таки працює, судячи із останніх заяв західних партнерів.
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01.06.2022 09:37 Відповісти
И, что? Алина Кабаева с выкидышами прутина в курсе, за эти учения?
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01.06.2022 08:46 Відповісти
Ексгібіціоніст вирішив знову свої "ядрьоні причандали" продемонструвати.
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01.06.2022 08:48 Відповісти
та ідіть нахйу, лякать ви вже заїпали...
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01.06.2022 08:49 Відповісти
Терористична організація "Озеро" захопила владу в ядерній країні.
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01.06.2022 08:50 Відповісти
дуже символічно... країна помийка країна-терорист, країна мародерів, вбивць і гвалтівників починає свій ядерний шантаж саме в ці дні.... саме в цей день !!!

1 червня - День захисту ДІТЕЙ !!!

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01.06.2022 08:51 Відповісти
Це вже не дивує, на Великдень вони нанесли масований удар ракетами по Україні.
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01.06.2022 09:08 Відповісти
так я і не здивований!
я ж написав - символічно!!! навіть очікувано...
шоби ще раз підкреслити їх, рашавиродків, цинічність і нелюдську суть...
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01.06.2022 09:49 Відповісти
хоть бы по ходу не самоликвидировались жопорукие
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01.06.2022 08:51 Відповісти
Хай би самоліквідувались.
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01.06.2022 09:24 Відповісти
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01.06.2022 08:55 Відповісти
ВошдЬ Хууййло в екстазє прі відє сваіх ядрЬоних прічандалаФ
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01.06.2022 10:13 Відповісти
Кремлевские понты хуже дохлых Бурятов...
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01.06.2022 08:56 Відповісти
цигани спи...дять ракету Сармат
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01.06.2022 08:57 Відповісти
Опять угрозы с **********. А что остановит маньяка - неотвратимость Возмездия. Вот размышляем...
Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.
В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
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01.06.2022 08:58 Відповісти
Вчора зустрів знайомого Підполковник у відставці Ну - розговорилися Чоловік - уродженець Саратова Дружина - теж звідти Каже:
- Говорил незадолго до войны с бывшим сослуживцем который из Чернигова уехал в Россию в 93-м Там и дослуживал Говорит: "Если война начнётся - я сам с автоматом приеду! Буду ваших "бандер" отстреливать! Спрашиваю: "И меня стрелять будешь?" "Нет! Ты нормальный!" Отвечаю: "Так мы все здесь - такие же "нормальные"!
Питаю:
- Что ответил?"
-Промолчал... А недавно позвонил - сына-капитана в Украине убили Скулил... Что-то угрожать пытался "бандерам"... Но чувствуется в нём "надлом" Видно - начало "доходить!"
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01.06.2022 09:14 Відповісти
Надо было по знакомству посоветовать родственников сюда на убой не отправлять
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01.06.2022 09:36 Відповісти
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.

Аль Капоне
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01.06.2022 10:20 Відповісти
В Кацапстані повинні розуміти, що у разі застосування ЯЗ по Українській територій, український народ перетвориться у справжніх терористів по відношенню до расіян. Їм спокою тоді точно не буде. Ніде і ніколи.
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01.06.2022 09:41 Відповісти
капец ивановской области...
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01.06.2022 09:02 Відповісти
Прикольно, а нам на 300 км зась
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01.06.2022 09:02 Відповісти
Свое могли б мати! Та 73% не дали.
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01.06.2022 11:08 Відповісти
справедливості заради, всі 30 років незалежності ми слабко думали про армію... не тільки в крайні 3 роки...
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01.06.2022 22:23 Відповісти
"справедливості заради" з 2014 по 2019 тільки про армію і думали! ти в анабіозі була всі ті роки?
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11.06.2022 14:31 Відповісти
Вообще-то нам нужна парочка далекобойных вооружений с я/о для ответного удара в случае прилета такой хрени. Так что Запад, если поставите нам такое вооружение, прилета я/о на Украину не будет. Взаимное сдерживание. Думаю, все договоренности уже в одностороннем порядке разорваны агрессором
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01.06.2022 09:03 Відповісти
Свое треба мати!
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01.06.2022 11:10 Відповісти
Сегодня в Шотландии состоится футболный матч Шотландия-Украина...
Болеем за наших...
Слава Україні!!!
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01.06.2022 09:05 Відповісти
Так. Як наші зберуться - не знаю. Стан зовсім не для подібної гри.
Нехай їм вдасться.
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01.06.2022 09:24 Відповісти
Матч один или ответный будет?
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01.06.2022 09:52 Відповісти
Один, а де другий проводити?
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01.06.2022 10:02 Відповісти
В Маріуполі. каZZaпський Zпартак проти динееровскіх вZопучлєнцев
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01.06.2022 10:25 Відповісти
Один матч по регламенту, в Шотландії в гостях, тому що скотти набрали більше очок і були сіяні
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01.06.2022 15:37 Відповісти
Це і є привід для бомбардування парашії як воюючого агресора який чинить загрозу всьому світу та проведення всім світом спецоперації по ліквідації всього її терористичного керівництва.
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01.06.2022 09:06 Відповісти
так і хочеться щоб воно там здетонувало....
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01.06.2022 09:06 Відповісти
Ну шо, делаем ставки: Обосрется "Запад" от страха или проявит стойкость, т.е. продолжит и увеличит поставки вооружений?
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01.06.2022 09:07 Відповісти
А ми чому не проводемо навчання с пулянням радіаційних відходів по маскве? Штати дозволу не дають?
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01.06.2022 09:08 Відповісти
ССО можуть нацiлити ii на Москву,а краще *******?
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01.06.2022 09:08 Відповісти
Він не лякає. Він хворий манячило , що мріє увійти в історію як всесвітній сатана. У Америки вже не вийде віднєкуватись і ховати дальнобійну важку зброю від нас. Америка та сателіти повинні з відкритим забралом прийняти виклик.
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01.06.2022 09:09 Відповісти
Единственный военный спутник запущенный с космодрома Плесецк Дима Рогозин успешно сжёг в мае..
.спутник вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел..
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01.06.2022 09:09 Відповісти
всьо ідьоТ па плану. Єто он планово сгорєл
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01.06.2022 10:27 Відповісти
Хай щезне назавжди проклята кацапня !

Вилізли знову пугалки свої поширювати. Сконайте вже разом зі своїми ракетами і дайте спокій.
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01.06.2022 09:11 Відповісти
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01.06.2022 09:13 Відповісти
Так іпоніть рукожопі ядерною боеголовкою по мааскве і пітеру. Заодно і про владивосток не забудьте, довбні.
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01.06.2022 09:13 Відповісти
Не треба Пітер і Владівосток - там поряд нормальні країни, зараження не потрібно.
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01.06.2022 09:26 Відповісти
путлер покаже відос кінорежисеру Оливеру Стоуну мультик з Сарматом і Омерика здригнеться від Сміху...
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01.06.2022 09:18 Відповісти
Половина запустится, другая - сделает самоподрыв ещё на старте или при взлете, по-причине легендарного, русского рукожепства, а также естественного брака и множества недоделок почти всех их изделий.....

Таким образом снесут половину ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ собственной ФЕДЕРАЦИИ.... Тоесть угандосят сами себя даже быстрей, чем другая часть баллистики долетит до Америки..... Америка, ещё 20-25 минут, будет существовать
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01.06.2022 09:30 Відповісти
Не фантазуйте. Ядерний заряд не спрацьовує при вибусі носія
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01.06.2022 10:15 Відповісти
Ніхто ядроними бомбами не пуляє. Дуже дорого. Пуляють масо-габаритним еквівалентом.
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01.06.2022 10:43 Відповісти
Пора США делать упреждающий удар, для достоверности учений. Как говорится, "тяжело в учении - легко в гробу"
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01.06.2022 09:35 Відповісти
В принципі можна відповісти про початок начання українських ракетних сил з ядерним озброєнням в Хмельницькій області, а там нехай москальня голови ламає.
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01.06.2022 10:03 Відповісти
На ****** похожи. Они хоть летают?
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01.06.2022 10:30 Відповісти
Вспоминается фраза из поздне-советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" - там игравший ковбоя Леонид Ярмольник спросил оппонента : " . . . значит Вам нечего мне сказать, сэр ?"

По ходу, русским уже нечего больше сказать, кроме как потрясти ядерными причиндалами . . . Полагаю, это им не поможет.
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01.06.2022 10:34 Відповісти
Це дуже класна новина. Є чітка кореляція між бряцанням залізяччам кацапами та обсягом допомоги Україні.
Такі новини і постійний кіздьож про "ядєрний пєпєл" допомогають пояснити платникам податків навіщо воякам потрібні нові дорогущі цяцьки.
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01.06.2022 10:41 Відповісти
Американці та британці їх вже попереджали..
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01.06.2022 11:03 Відповісти
А СТУГНЫ И ДЖАВЕЛИНЫ МОГУТ ЯРСАМ ПО ДОРОГЕ ИЛИ ПРИ ВЗЛЕТЕ ПО ЯЙЦАМ ДАТЬ !)
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01.06.2022 11:26 Відповісти
террористы сидят в кремле и кто их выкормил?
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01.06.2022 11:53 Відповісти

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01.06.2022 12:00 Відповісти
Мало оркам чорнобильської радіації, шукають на свою задницю нові пригоди...
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01.06.2022 12:05 Відповісти
Боже ! Ти все бачиш...Зроби,будь ласка, якийсь "форс мажор" на їхніх навчаннях ієзухтських....
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01.06.2022 12:45 Відповісти
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01.06.2022 14:22 Відповісти
якщо тільки"розчохлили" тіпа для навчання,одразу потрібно ліквідувати на місці.питання до Байдена:хто це зробить?
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01.06.2022 15:22 Відповісти
Это СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ядерное оружие. Они его никогда не применят. Пусть в жопу себе засунут эти учения.
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01.06.2022 15:54 Відповісти
***** а как же скрепы ***** тебя в рот --- ты че совсем буквой ..зю.. мозгами подвинулся --- а как же дочери в ЕВРОПЕ и зятья и вся кремлевская ******** с дворцами . яхтами и квартирами за миллионы долларов ---- ***** ты падла упокойся и поясни ..асвабодителям.. что такое унитаз и для чего он предназначен . а то в сибири помои выливавают зимой из окон прямо на улицу ---- зато ..вторая .. армия мародеров насильников и убийц мирных людей тянет мясорубки . стиралки . телевизоры . и женские прокладки --- ****** приплыли --- и ..офицеры.. тоже мародеры -- ЭТО НЕ АРМИЯ -- ЭТО ЖОПА И ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ ........
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01.06.2022 19:54 Відповісти
Смешные недоумки-кацапоиды😂😂😂
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01.06.2022 21:34 Відповісти
Достали, помиють, намотають свіжу ізоленту, сядуть і будуть дрочить на неї...
Один одному...)))
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01.06.2022 22:41 Відповісти
Ну що ще є хтось проти атомної зброї?
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01.06.2022 23:49 Відповісти
 
 