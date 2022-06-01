У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням в Івановській області

Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс". В Івановській області ракетні комплекси відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Повідомляється, що на навчаннях задіяно близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", - повідомили у військовому відомстві.

РВСП – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Основою угруповання РВСП є сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах. "Ярс" здатний уражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

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