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армія РФ (13463) війна (56332) Генштаб ЗС (4490) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 7 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Тож, загальні бойові втрати РФ від початку війни з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 30700 (+200) осіб ліквідовано

танків 1361 (+3) од,

бойових броньованих машин 3343 (+41) од,

артилерійських систем 659 (+10) од,

РСЗВ (+0) од,

засоби ППО  94 (+1) од,

літаків 208 (+0) од,

гелікоптерів 175 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 519 (+4),

крилаті ракети 120 (+0),

кораблі /катери 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  2290 (+15) од,

спеціальна техніка 49 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+7
Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
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01.06.2022 09:14
+5
Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
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01.06.2022 09:14
+5
Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
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01.06.2022 09:33
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Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
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01.06.2022 09:14 Відповісти
100т.
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01.06.2022 09:20 Відповісти
1 тонна - 12 голов свинособачятиы!!!

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01.06.2022 11:23 Відповісти
Они начнут что-то подозревать от 1 000 000. Без радикальной помощи союзников нам этого не добиться. Нужно много высокоточного дальнобойного оружия.
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01.06.2022 10:45 Відповісти
Высокоточное оружие, нам необходимо пока воюем в Украине! А дальше, как хрюкал гдлавный ******** копростана - эйдельштейн: ковровое бомбометание! Кроме как в Кубани, Слобожанщине и других оккупированных территорий Украины нацистами, там должны быть и украинцы
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01.06.2022 11:59 Відповісти
Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
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01.06.2022 09:14 Відповісти
Так или иначе но по факту они меняют этот металлолом на наши территории.
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01.06.2022 09:19 Відповісти
і орків на українських дітей!

тому для кацапів війна вигідна і зупинятися вони не збираються
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01.06.2022 09:21 Відповісти
У гитлеровцев тоже много захваченных территорий было. Невтерпёж?
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01.06.2022 09:31 Відповісти
убитых рашистов за сутки 200. зеленский сказал что ВСУ несут потери 60-100 бойцов в день. И это при том что ВСУ находятся в обороне. Хреновая статистика для Украины. Что-то не так в тактике
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01.06.2022 09:22 Відповісти
казармы + у орков больше артиллерии
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01.06.2022 09:24 Відповісти
Кацапи просто закидають снарядами у них значна перевага у стволах і ***********....
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01.06.2022 09:28 Відповісти
зеленский сказал...
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01.06.2022 09:42 Відповісти
Дайте ссылку плиз, где Зеленский сказал про 60-100 наших потерь в день.
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01.06.2022 10:16 Відповісти
"зеленский сказал" - понятие растяжимое..
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01.06.2022 10:26 Відповісти
от *****, давят мясом
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01.06.2022 09:29 Відповісти
Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
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01.06.2022 09:33 Відповісти
Смотрю, наши последнее время набивают за сутки немало их артилерии, это радует. Если танков и бмп еще орки как-то нашкребут, то артилерии у них не так уж и много на хранении.
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01.06.2022 10:14 Відповісти
Артилерії, насправді, в них багато. Принаймні, на бумазі, і в якому стані ті запаси, можемо тільки уявляти. Але вивчити грамотних артилеристів, змусити ту артилерію правильно працювати, то вже інша задача. Плюс, артилерія сама не працює. Щоби вона працювала має бути побудована якась лінія оборони, якісь фронти, десь, з чогось, і з когось.
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01.06.2022 13:49 Відповісти
+10 арты. Хорошо.
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01.06.2022 10:27 Відповісти
Потери от арты огромны. Поэтому 1 артсистема еквивалентна 5-6 танкам и 15-20 ббм. Хотя все это условно.
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01.06.2022 10:49 Відповісти
 
 